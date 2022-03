1. Murder in Panihati : ফের শিরোনামে পানিহাটি, এবার কুপিয়ে খুন যুবককে

গত রবিবার দুষ্কৃতীর গুলিতে এই পানিহিটিতেই প্রকাশ্যে খুন হয়েছেন কাউন্সিলর অনুপম দত্ত (Councillor Anupam Dutta Murder Case) ৷

2. World Happiness Index 2022 : এগিয়ে পাকিস্তান, সুখী দেশের তালিকায় 136তম স্থানে ভারত

2021-এর চেয়ে এবার তিন ধাপ এগিয়েছে ভারত ৷ আগের বছর ভারত 139 নম্বর স্থানে ছিল ৷ কিন্তু 2013 সালের পর থেকে ভারতের স্থান এই তালিকায় ক্রমশ নিচের দিকে নেমেছে (India's rank in World Happiness Index-2022) ৷ সেই বছর ভারত 111 নম্বর স্থানে ছিল ৷

3. Jairam Ramesh on Kashmir Files : ঘৃণাকে ইন্ধন দেয়, 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে মত কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ঘৃণাকে উস্কে দেয় এবং ক্রোধ ও সহিংসতা প্রচার করতে ইতিহাস বিকৃত করে বলে মত কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের (Jairam Ramesh on Kashmir Files) ৷

4. Yogi's Oath Taking Ceremony : মোদি-শাহের সঙ্গে সোনিয়া-অখিলেশও আমন্ত্রিত হতে পারেন যোগীর শপথে

অনেক রেকর্ড ভেঙে উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেলেও এখনও তিনি শপথ নেননি ৷ কবে শপথ নেবেন, সেই নিয়েই চলছে নানা জল্পনা (Yogi Adityanath will take as Uttar Pradesh CM for 2nd Term) ৷

5. India-Japan 14th Annual Summit : পাঁচ বছরে ভারতে 42 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ, ঘোষণা করতে পারেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী

জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার প্রথম এটাই প্রথম ভারত সফর ফুমিয়ো কিশিদার (Japanese PM Fumio Kishida) ৷ আর এই প্রথম সফরেই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করতে পারেন কিশিদা ৷

6. Taslima Nasreen on Kashmir Files : হিন্দুদের বাংলাদেশ ছাড়া নিয়ে কোনও সিনেমা নেই কেন, প্রশ্ন তসলিমার

শুক্রবার রাতে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ দেখেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen Watched Kashmir Files) ৷ তার পরই লেখিকা টুইটারে প্রশ্ন তুললেন, বাঙালি হিন্দুদের বাংলাদেশ ছাড়া নিয়ে কেন কোনও সিনেমা নেই (Taslima questions why no film made on the exodus of Bengali Hindus from Bangladesh) ?

7. Indian Rail Contribution in Sports : 'জাঁহা খেল, ওহি রেল', ক্রীড়াক্ষেত্রের বিকাশে অঙ্গীকার রেলের

ভারতীয় রেলের দাবি, তাদের রেলের ক্রীড়া পৃষ্ঠপোষক বোর্ড 'জাঁহা খেল, ওহি রেল'-এর উদ্দেশ্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে (Indian Rail Contribution in Sports) । খেলোয়াড়দের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গঠনের মাধ্যমে বিশ্বমানের উন্নত প্রশিক্ষণ ও সুবিধা প্রদান করছে ৷

8. New Song of Bhuban Badyakar : আসছে ভুবনের নতুন গান, শ্যুটিংয়ে মুম্বই পাড়ি শিল্পীর

খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে 'কাঁচা বাদাম' খ্যাত বীরভূমের ভুবন বাদ্যকরের নতুন গান (New Song of Bhuban Badyakar) ৷ গানের নাম 'আমার নতুন গাড়ি'৷ এই গানের শ্যুটিং করতে ইতিমধ্যেই তাঁর টিমের সঙ্গে মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন শিল্পী ৷ গানের জন্য গোধুলি বেলা মিউজিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ভুবন বাদ্যকর। এই সংস্থাই প্রকাশ করবে ভুবনের নতুন গান ৷ এই গানে নয়া লুকেও ধরা দেবেন শিল্পী ৷ ভুবন বাদ্যকরের আশা, কাঁচা বাদামের মতো তাঁর এই নতুন গানও জনপ্রিয়তা ও শ্রোতাদের ভালবাসা পাবে ৷

9. Md Salim Criticises State Government : জল্লাদ বলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ মহম্মদ সেলিমের

এই জল্লাদ রাজের অবসান চাই । মানুষ অতিষ্ঠ, বললেন সিপিএমের নয়া রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । রাজ্য় সরকারকে এদিন কটাক্ষ করে তিনি একথা বলেন (Md Salim Criticises State Government) ৷

10. Malda Flood Case : থানায় আত্মসমর্পণ মালদা বন্যাত্রাণ লুটে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার

সুপ্রিম কোর্টে জামিন নাকচের পর থানায় আত্মসমর্পণ বন্যাত্রাণ লুটে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার (Trinamool Congress Leader Surrenders to Police After Supreme Court Denies Bail in Flood Case) ৷ হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় আত্মসমর্পণ 2017 সালের বন্যা কেলেঙ্কারির অন্যতম অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আফসার হোসেনের । গতকাল চাঁচল মহকুমা আদালতের অনুমতিক্রমে তাঁকে 14 দিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ।