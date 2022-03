1. Taslima Nasreen on Kashmir Files : হিন্দুদের বাংলাদেশ ছাড়া নিয়ে কোনও সিনেমা নেই কেন, প্রশ্ন তসলিমার

শুক্রবার রাতে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ দেখেন তসলিমা নাসরিন (Taslima Nasreen Watched Kashmir Files) ৷ তার পরই লেখিকা টুইটারে প্রশ্ন তুললেন, বাঙালি হিন্দুদের বাংলাদেশ ছাড়া নিয়ে কেন কোনও সিনেমা নেই (Taslima questions why no film made on the exodus of Bengali Hindus from Bangladesh) ?

2. Agnimitra Paul on BJP : বঙ্গে পদ্মফুল নড়বড়ে, স্বীকার অগ্নিমিত্রার

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল ।

3. Dilip Ghosh on Babul Supriyo : বাঙালি বিশ্বাসঘাতক, প্রমাণ করেছেন বাবুল সুপ্রিয় : দিলীপ ঘোষ

ফের বিতর্কিত মন্তব্য দিলীপ ঘোষের ৷ এ বার বাঙালি জাতিকে বিশ্বাসঘাতক বলার অভিযোগ বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে (Bengalis are Traitor Babul Supriyo Proves It says Dilip Ghosh) ৷

4. Royal Bengal Tiger in Sundarbans : সুন্দরবনে একই দিনে দু'বার দক্ষিণরায়ের দর্শন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যতম প্রাণবৈচিত্র্য সম্পন্ন পর্যটক কেন্দ্র হল সুন্দরবন ৷ ভ্রমণপিপাসু বাঙালির কাছে সুন্দরবন মানেই আবেগ আর সুন্দরবন মানে বাঘ আর কুমির।

5. Tihar Inmates Missing : করোনাকালে তিহার থেকে প্যারোলে মুক্ত 2400 বন্দির খোঁজ নেই

করোনা পরিস্থিতির জেরে 2020 ও 2021 সালে সব মিলিয়ে 11 হাজার বন্দিকে তিহার থেকে প্যারোলে ছাড়া হয়েছিল ৷ 2020 সালে যারা ছাড়া পেয়েছিল, তাদের মধ্যে 2400 জনের কোনও খোঁজ নেই (Two Thousand Four Hundred Tihar Inmates Missing After Covid Parole) ৷ 2021 সালে যাদের ছাড়া হয়, তাদের এখনও আত্মসমর্পণের নির্দেশ আসেনি ৷

6. Andal Railway Worker Murder Case : ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুন অন্ডালের রেলকর্মী, ধৃত 2

অন্ডালে রেলকর্মী খুনের ঘটনায় এক মহিলা-সহ দু‘জন ভিনরাজ্য থেকে গ্রেফতার (Two Persons Arrested in Andal Railway Worker Murder Case) ৷ চলতি বছরের 19 জানুয়ারি সকালে রেলের আবাসন থেকে এক রেলকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ তাঁর নাম সত্যেন্দ্রকুমার ভাস্কর ৷

7. Holi Wishes With Sand Art : স্যান্ড আর্টে হোলির শুভেচ্ছা পদ্মশ্রী সুদর্শন পট্টনায়েকের

ওড়িশায় ধুমধামের সঙ্গে উদযাপন হচ্ছে রংয়ের উৎসব হোলি ৷ আর এই হোলি উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছে জানালেন স্যান্ড আর্টিস্ট পদ্মশ্রী সুদর্শন পট্টনায়েক ৷

8. Miscreants Attack On Forest Officer: বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে বনকর্মীদের উপর হামলা দুষ্কৃতীদের

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে আগুন লাগাতে বাধা দেওয়ায় বনকর্মীদের উপর হামলা দুষ্কৃতীদের ৷ শিলিগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ঘটনা ৷ গুরুতর জখম বিট অফিসার মনোরঞ্জন রায় ৷ আহত আরও 3 বনকর্মী ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর (Miscreants Attack On Forest Officer) ৷

9. Father-Son Attacked by Goons : অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় তিলজলায় আক্রান্ত বাবা-ছেলে, চলল গুলি

দিনকয়েক আগে প্রতিবেশী রাজু রাই অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে জীবৎ রাইয়ের অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। সেই আক্রোশ থেকেই অভিযুক্ত শনিবার সকালে রাজুর উপর আক্রমণ করে (Father-Son Attacked by Goons at Tiljala Protesting against anti-social activities)।

10. Use of Lithium on Dementia: ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে পারে লিথিয়াম : গবেষণা

ডিমেনশিয়া রোগের ঝুঁকি অনেকটা কমাতে পারে লিথিয়াম, বলছেন গবেষকরা (Lithium may Decrease the Chances of Dementia) ৷