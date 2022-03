1. China-US Peace Talk : বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে বাইডেনকে বার্তা দিলেন জিনপিং

24 দিন ধরে ইউক্রেনের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া ৷ এবার যুদ্ধ থামাতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷ বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে আমেরিকা ও চিনকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলেও বাইডেনকে জানান তিনি (China-US Peace Talk) ৷



2. Meeting in Congress : সোনিয়ার সঙ্গে গুলাম নবির বৈঠক শেষে দূরত্ব কমার ইঙ্গিত

পাঁচ রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় ফলাফলের পর কংগ্রেসের অন্দরেই দলের নেতৃত্ব (question araised on congress leadership) নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷



3. Man Killed Son in Kerala : ছেলে ও তাঁর পরিবারকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার বৃদ্ধ

কেরালায় পারিবারিক অশান্তির জেরে এক বৃদ্ধ তাঁর ছেলে, পুত্রবধূ এবং তাঁদের দুই সন্তানকে পুড়িয়ে মারলেন (Man Sets Fire on Son and His Family in Kerala) ৷ কেরালার ইদুক্কির ঘটনায় বৃদ্ধকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ পেট্রল ঢেলে ঘুমের মধ্যে তাঁদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ সম্পত্তি বিবাদের জেরে এই ঘটনা বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷



4. Federer Donates For Ukraine : যুদ্ধেও অটুট থাকুক শিক্ষা, ইউক্রেনে খুদে পড়ুয়াদের শিক্ষাখাতে অর্থসাহায্য ফেডেরারের

ইউক্রেনে শান্তির পক্ষে সওয়াল করে সে দেশে কচিকাঁচাদের শিক্ষাখাতে 5 লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থসাহায্যের ঘোষণা করলেন 20টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক (Roger Federer donates 5 lac USD for Ukrainian children) ৷



5. Mayapur ISKCON Abhishek : দোল পূর্ণিমায় মুখ্যমন্ত্রীর রেখে যাওয়া বিগ্রহের অভিষেক মায়াপুর ইসকন মন্দিরে

দোল পূর্ণিমায় মায়াপুর ইসকনে গৌড় নিতাই-এর বিগ্রহ-সহ মুখ্যমন্ত্রীর রেখে যাওয়া বিগ্রহের অভিষেক হল । গৌড় নিতাই বিগ্রহে দুধ এবং ফুলমালা দিয়ে অভিষেক করলেন মায়াপুর ইসকনের মহারাজরা । উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং উজ্জ্বল বিশ্বাস ।

6. Asansol-Ballygunge Bye Poll 2022 : দুই উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা ও কেয়া

বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াইয়ে একেবারে নতুন মুখে ভরসা রেখেছে গেরুয়া শিবির। এই কেন্দ্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে লড়বেন প্রাক্তন সাংবাদিক কেয়া ঘোষ (Keya Ghosh to fight against Babul Supriyo in Ballygunge constituency)।



7. Nadia Road Accident : গোবিন্দপুর জাতীয় সড়কে কিশোরের মৃতদেহ সমেত ওলটাল অ্যাম্বুলেন্স

কলকাতার হাসপাতালে মারা গিয়েছে কিশোর ৷ তাকে নিয়ে আসতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মুখোমুখি হল পরিবার (Nadia Road Accident) ৷



8. IND W vs AUS W : হরমনপ্রীত-মিতালির ব্যাটে অজিদের কঠিন লক্ষ্যমাত্রা ভারতের

তৃতীয় উইকেটে এই দুই ব্যাটারের 130 রানের জুটিতে প্রাথমিক ধাক্কা সামলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ভারতের মেয়েরা (Mithali Raj-Yastika Bhatia added 130 runs in third wicket partnership) ৷ অধিনায়কোচিত অর্ধশতরানে বড় রানের ভিত গড়েন মিতালি ৷



9. Forest Music Festival : আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবসে দ্য ড্রিমার্স নিয়ে আসছে 'ফরেস্ট মিউজিক ফেস্টিভ্যাল'

আগামী ২১ মার্চ 'আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবস'। এই উপলক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসছে 'ফরেস্ট মিউজিক ফেস্টিভ্যাল'-এর প্রথম সিজন । অনুষ্ঠানটি দেখতে পাওয়া যাবে 'দ্য ড্রিমার্স'- এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে রাত ৯টায় ( The Dreamers is Hosting Forest Music Festival on International Forest Day)।



10. Gourab Devlina Circus Er Ghora : প্রথমবার বড় পর্দায় একসঙ্গে রিয়েল লাইফ জুটি গৌরব-দেবলীনা

'আবার বসন্ত বিলাপ'এবং '৬১নং গড়পার লেন'-এর পর এবার রাজেশ দত্ত এবং ইপ্সিতা রায় সরকারের হাত ধরে আসতে চলেছে নতুন ছবি 'সার্কাসের ঘোড়া' (Rajesh And Ipsita New Film Circus Er Ghora)।