1.West Bengal Weather Update : ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বঙ্গে নয়, চোখ রাঙাচ্ছে তাপমাত্রা

ঘূর্ণিঝড় নিয়ে ভয় পাওয়ার কারণ নেই, জানাচ্ছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ তবে তাপমাত্রা আর আর্দ্রতার কারণে বাড়বে অস্বস্তি (West Bengal Weather Update) ৷

2.Meeting in Congress : সোনিয়ার সঙ্গে গুলাম নবির বৈঠক শেষে দূরত্ব কমার ইঙ্গিত

পাঁচ রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় ফলাফলের পর কংগ্রেসের অন্দরেই দলের নেতৃত্ব (question araised on congress leadership) নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷

3.Asansol-Ballygunge Bye Poll 2022 : দুই উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা ও কেয়া

বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াইয়ে একেবারে নতুন মুখে ভরসা রেখেছে গেরুয়া শিবির। এই কেন্দ্রে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে লড়বেন প্রাক্তন সাংবাদিক কেয়া ঘোষ (Keya Ghosh to fight against Babul Supriyo in Ballygunge constituency)।

4.Nadia Road Accident : গোবিন্দপুর জাতীয় সড়কে কিশোরের মৃতদেহ সমেত ওলটাল অ্যাম্বুলেন্স

কলকাতার হাসপাতালে মারা গিয়েছে কিশোর ৷ তাকে নিয়ে আসতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মুখোমুখি হল পরিবার (Nadia Road Accident) ৷

5.Bankura Clash : দোলে মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ, আহত 7

দোলে মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ (Holi Celebration Clash in Bankura) ৷ যার জেরে জখম হন 7 জন। কারও ফেটেছে মাথা, কারও কপাল তো কারও হাত- একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে । এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের সোনামুখী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে ।

6.Lakshya Sen in All England C'ships : অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে লক্ষ্য, ইতিহাসে তৃষা-গায়ত্রী

লক্ষ্যর পাশাপাশি এদিন ভারতের জন্য ভাল খবর এল মহিলা ডাবলস থেকেও ৷ ঐতিহাসিক জয়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা জুটি হিসেবে অল ইংল্যান্ড ওপেনের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিলেন তৃষা জলি এবং গায়ত্রী গোপিচাঁদ (Treesa Jolly and Gayatri Gopichand become the first Indian women doubles pair to reach All England championships semi) ৷

7.Young man shot dead : রং দেওয়াকে কেন্দ্র করে চলল গুলি, দোলে কলকাতায় বন্ধুর হাতে খুন বন্ধু

বন্ধুর হাতে প্রাণ গেল বন্ধুর। শুক্রবার দুপুরে রিজেন্ট পার্কে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের (A young man shot dead at Regent Park area) ।

8.Sukanta Majumdar Criticises Mamata Banerjee : মুখ্যমন্ত্রী পেগাসাসের মাধ্যমে পুলিশ সুপারদের ফোনে আড়ি পাতেন, অভিযোগ সুকান্তর

রাজ্য বিজেপি সভাপতির (Bengal BJP President Sukanta Majumdar) অভিযোগ, দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গই ইজরায়েল থেকে পেগাসাস কেনে ৷

9.Corona Update in Bengal : রাজ্যে কমল দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ও সংক্রমণ

রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার হয়েছে 0.33 শতাংশ (Corona Positivity Rate) ৷ গত 24 ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে 1 জনের ৷

10.Swastha sathi Project: স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের 130 কোটি টাকা বকেয়া চেয়ে রাজ্যকে চিঠি বেসরকারি হাসপাতালগুলির

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বকেয়া 130 কোটি টাকা চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিল বেসরকারি হাসপাতালগুলির সংগঠন ৷ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের টাকা না পেয়ে একাধিক হাসপাতালের মূলধনে টান পড়েছে (Swastha sathi Project)৷