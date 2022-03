1. The Kashmir Files Controversy : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা, মত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের

মুক্তি পেয়েছে বিতর্কিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ৷ বেশ কিছু রাজ্যে বিজেপি সরকার এই সিনেমাটিকে করমুক্ত করেছে ৷ কিন্তু এই সিনেমা নিয়ে খুশি নন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা (The Kashmir Files Controversy) ৷ তাঁদের মতে, এই সিনেমা বাস্তব থেকে বহু দূরে ৷

2. Santiniketan Basanta Utsav : উপাচার্যের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বসন্তোৎসব উদযাপন পড়ুয়াদের

বসন্ত উৎসবের কথা বলতে গেলেই বঙ্গবাসীর প্রথমেই যে জায়গার কথা মাথায় আসে, তা হল শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব (Santiniketan Basanta Utsav) ৷

3. Y Category Security For Vivek Agnihotri : ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর পরিচালকের জন্য ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা কেন্দ্রের

ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হল ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর জন্য ৷ তাঁর সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকবে সিআরপিএফ (Vivek Agnihotri Gets Y category security with CRPF cover) ৷ তাঁর সঙ্গেও সর্বদা থাকবেন 5 জন সশস্ত্র অফিসার ৷

4. Dhaka ISKCON Temple Vandalised : দোল উৎসবে ঢাকার ইসকন মন্দিরে ভাঙচুর

আজ দোলপূর্ণিমা ৷ এই দিনে বাংলাদেশের ঢাকায় ইসকনের মন্দিরে আক্রমণ করল বাংলাদেশের একদল দুষ্কৃতী (Dhaka ISKCON Temple Vandalised) ৷

5. Leopard Injured: নকশালবাড়িতে গাড়ির ধাক্কায় জখম চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়ির হাঁসখোয়ায় 31 নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় জখম হল একটি চিতাবাঘ (Injured leopard in Naxalbari) ৷

6. Selim On Pegasus: পেগাসাস কিনেছেন মমতা, অভিযোগ মহম্মদ সেলিমের

পেগাসাস ক্রেতার তালিকায় এই রাজ্যের সরকার রয়েছে (Pegasus bought by Mamata)।

7. Vicky Katrina at Apoorva Mehta birthday : অপূর্ব মেহতার জন্মদিনের পার্টিতে নজর কাড়লেন ভি-ক্য়াট

ধর্ম প্রোডাকশনসের সিইও অপূর্ব মেহতার জন্মদিনের পার্টিতে বলিজুটি ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফের গ্রান্ড এন্ট্রি রীতিমত অবাক করে দিল অনুরাগীদের (Vicky Kaushal Katrina Kaif at Apoorva Mehta birthday bash) ৷

8. Mamata on Pegasus : অন্ধ্র সরকারও পেগসাস কেনেনি, জানিয়ে দিল তেলেগু দেশম পার্টি

এনএসও পেগাসাস স্পাইওয়্যার বিক্রি করার প্রস্তাব নিয়ে বাংলায় এসেছিল, কিন্তু রাজ্য সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে ৷ বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য় করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়(CM Says Pegasus Offered Bengal) ৷

9. Woman sexually abused : পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে স্ত্রীকে যৌন নির্যাতন উভকামী শিক্ষকের ! ধৃত প্রেমিক

স্ত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল স্বামীর এক পুরুষ প্রেমিককে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রাজারতালুকে(Wife sexually abused by husband and his male lover)৷

10. BJP MLA Y category security : বিধানসভায় শুভেন্দুর প্রাণে মারার হুমকি ! ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তায় বিষ্ণুপুরের বিধায়ক

বিধানসভা অধিবেশন সরাসরি বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া চার বিধায়ককে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ কাল রাতেই পদ্মফুলত্যাগী বিধায়কের বাড়িতে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী (BJP MLA Security) ৷