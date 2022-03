1. Y Category Security For Vivek Agnihotri : ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর পরিচালকের জন্য ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা কেন্দ্রের

ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হল ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর জন্য ৷ তাঁর সুরক্ষার জন্য নিয়োজিত থাকবে সিআরপিএফ (Vivek Agnihotri Gets Y category security with CRPF cover) ৷ তাঁর সঙ্গেও সর্বদা থাকবেন 5 জন সশস্ত্র অফিসার ৷



2. The Kashmir Files Controversy : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা, মত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের

মুক্তি পেয়েছে বিতর্কিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ৷ বেশ কিছু রাজ্যে বিজেপি সরকার এই সিনেমাটিকে করমুক্ত করেছে ৷ কিন্তু এই সিনেমা নিয়ে খুশি নন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা (The Kashmir Files Controversy) ৷ তাঁদের মতে, এই সিনেমা বাস্তব থেকে বহু দূরে ৷



3. Santiniketan Basanta Utsav : উপাচার্যের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বসন্তোৎসব উদযাপন পড়ুয়াদের

বসন্ত উৎসবের কথা বলতে গেলেই বঙ্গবাসীর প্রথমেই যে জায়গার কথা মাথায় আসে, তা হল শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব (Santiniketan Basanta Utsav) ৷ এ উৎসব শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যও বটে ৷ আর এবারে ছাত্র আন্দোলনের জেরে অচলাবস্থা বিশ্বভারতীতে ৷

4. Mathura Holi 2022 : দোল উৎসবে মাতোয়ারা কৃষ্ণভূমি মথুরা, বাঁকে বিহারী মন্দিরে ভক্তের ঢল

আজ দোল, বাতাসে মিশছে নানা রংয়ের আবির ৷ দেশের সর্বত্রই এইদিনে সব ধরনের মানুষ রংয়ের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে ওঠে ৷ তবে দোলে মথুরার বাঁকে বিহারী মন্দিরের (Banke Bihari Temple) রং খেলা বিখ্যাত ৷

5. Ukrainian Actress Killed : আবাসনে পড়ল রুশ মিসাইল, মৃত্যু ইউক্রেনে সর্বোচ্চ শৈল্পিক সম্মানে ভূষিত অভিনেত্রীর

রাশিয়ার রকেট হামলায় নিহত হলেন ইউক্রেনের বিখ্য়াত অভিনেত্রী ওকসানা শভেটস(Killed Ukrainian Actress Oksana Shvets)৷ ওকসানার বয়স হয়েছিল 67 ৷



6. Woman sexually abused : পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে স্ত্রীকে যৌন নির্যাতন উভকামী শিক্ষকের ! ধৃত প্রেমিক

স্ত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল স্বামীর এক পুরুষ প্রেমিককে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রাজারতালুকে(Wife sexually abused by husband and his male lover)৷



7. Iscon Holi Gathering: দোলে লক্ষাধিক ভক্তের ঢল মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শুক্রবার সকাল থেকেই লক্ষাধিক ভক্তের সমাগমে মেতে উঠেছে নদিয়ার মায়াপুরে ইসকন মন্দির (Iscon Holi Gathering)। শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনবাণী এবং আদর্শ বিভিন্ন ভাষায় পাঠ করা হচ্ছে। মঙ্গল আরতিও চলবে দফায় দফায়।

8. Songs For Holi Celebration : বিগ বি'র রং বরসে...থেকে বলম পিচকারি, হোলি পার্টি মাতাবে যে গানগুলি

দোল মানেই রঙে রঙিন হওয়ার দিন ৷ সকাল থেকেই একে অপরকে রাঙিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত সকলে ৷ আকাশে উড়তে থাকা আবির, হোক কিংবা পিচকারির রঙে রঙিন হয়ে থাকা রাস্তাঘাট, দোল মানেই নির্মল আনন্দ ৷

9. Sanjay Dutt Meets Pervez Musharraf : মুশারফের সঙ্গে এক ফ্রেমে সঞ্জুবাবা, কীসের আলোচনা ? উৎসুক নেটিজেনরা

দুবাইতে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের সঙ্গে দেখা করলেন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত (Sanjay Dutt Meeting Pervez Musharraf in Dubai)৷ ভাইরাল তাঁদের মোলাকাতের এই ছবি ৷



10. Holi Celebration At Rannaghar : দোলের আনন্দ মেতে উঠতে সুদীপার রান্নাঘরেও চলবে রংবাজি

দোল উপলক্ষে 'রান্নাঘর'-এও রংবাজি । আবিরের পসরা সাজানো থাকবে বাংলার এই জনপ্রিয় শো-এর দোল স্পেশাল পর্বে ।