1.Indian Judge Votes Against Russia : যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ বিশ্ব আদালতের, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট ভারতীয় বিচারপতির

রাশিয়া অবিলম্বে ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযান থামানোর নির্দেশ দিল ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস (ICJ orders Russia to suspend invasion of Ukraine)৷ ভারতীয় বিচারপতি দলবীর ভান্ডারি আইসিজে-তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন ৷

2. Suvendu Adhikari Privilege Motion : শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস, তদন্তে প্রিভিলেজ কমিটি

তিনি বিধানসভায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া চার বিধায়ককে নানা ভাবে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ এবার বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু (Suvendu Adhikari Privilege Motion) ৷

3. Election Campaigning Time Change: 12 এপ্রিলই ভোট, আসানসোল ও বালিগঞ্জের উপনির্বাচনের প্রচারের সময় বাড়ল

দিন পরিবর্তন না করলেও আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রচারের সময় বাড়াল জাতীয় নির্বাচন কমিশন (Election Campaigning Time Change)।

4. Sidhu Praises AAP CM : পঞ্জাবে মাফিয়া বিরোধী যুগের শুরু, আপের প্রশংসা কংগ্রেসের সিধুর

পঞ্জাবে সদ্য প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধু ফের দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিলেন ৷ এবার তিনি প্রশংসা করলেন পঞ্জাবে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের ৷ তাঁর দাবি, পঞ্জাবে মাফিয়া বিরোধী যুগের শুরু হল Sidhu says New anti-Mafia era in Punjab starts after bhagwant Mann take charge as CM) ৷

5. Shatrughan Sinha Is Not Outsider: বহিরাগত নন শত্রুঘ্ন সিনহা, বললেন অর্জুন সিং

শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রার্থী করা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেও তাঁকে বহিরাগত বলা থেকে বিরত থাকলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং(Shatrughan Sinha Is Not Outsider)। বুধবার রাতে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূলের এমন অবস্থা যে রাজ্যে একটিও মানুষ পেল না প্রার্থী করার জন্য। পাটনা থেকে শত্রুঘ্ন সিনহাকে নিয়ে আসা হল। ওনাকে আমরা বিহারে হারিয়েছি।" এদিন অর্জুন সিংকে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, শত্রুঘ্ন সিনহাকে কি আপনি তাহলে বহিরাগত বলছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা কাউকে বহিরাগত বলতে চাই না। এসব দিদিমনি পালটে দেন। কখনও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বহিরাহত হয়ে যায় তাঁর কাছে, আবার শত্রুঘ্ন সিনহা বাংলার লোক হয়ে যান।"

6. FIDE suspend Russia-Belarus : ফিডের নিষেধাজ্ঞা, দাবা অলিম্পিয়াডে নেই কাসপারভ-কারপভের দেশ

শুধু দাবা অলিম্পিয়াডই নয়, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত ফেডারেশন অনুমোদিত কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না রাশিয়া, বেলারুশ (FIDE suspend Russia-Belarus Chess Teams) ৷

7. Arambagh Municipality : আরামবাগ পৌরসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের ব্যানার ঘিরে বিতর্ক

আরামবাগ পৌরসভার (Arambagh Municipality) শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে (taking oath Ceremony) তৃণমূলের ব্যানারকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ সরকারি অনুষ্ঠানে তৃণমূলের ব্যানার (tmc banner) কেন থাকবে সেই নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন গেরুয়া শিবির। পাশাপাশি এই মঞ্চে বিজেপির জয়ী কাউন্সিলরও উপস্থিত ছিলেন ৷ ঘাসফুলের তরফ থেকে যদিও এ কাজ কেউ অতি উৎসাহে করে ফেলেছে বলে জানানো হয়েছে ৷

8. Bangladeshi trafficker dies : মাথাভাঙায় বিএসএফের গুলিতে মৃত এক বাংলাদেশি পাচারকারী

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মাথাভাঙায় বিএসএফের গুলিতে মৃত এক বাংলাদেশি পাচারকারী (Bangladeshi trafficker dies in BSF Encounter) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ওই পাচারকারীর দল ধরা পড়ে যাওয়ার সময় বিএসএফের ওপর হামলা করে ৷ ঠিক তখনই বিএসএফ-এর পাল্টা গুলিতে ওই পাচারকারীর মৃত্যু হয় ৷

9. Firhad Hakim Visits Panihati : পানিহাটির মৃত কাউন্সিলরের বাড়িতে ফিরহাদ হাকিম

বুধবার রাতে পানিহাটিতে মৃত অনুপম দত্তের (TMC councillor shot dead) বাড়ি যান মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim)। এই খুনের পিছনে বিজেপির যোগ আছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। নাম না করে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংকে (MLA Arjun Singh) নিশানা করেছেন ৷ তিনি এও অভিযোগ তোলেন যে, যেদিন কাউন্সিলর খুন হন সেদিন ওই এলাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় অর্জুন সিংকে । বাইরে থেকে সুপারি কিলার দিয়ে খুন করা, বাইরে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা এইসব পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে নেই ৷ এইসব সংস্কৃতি বিজেপির মধ্যেই পাওয়া যায়। এই খুনে যারা গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের অনেক ছবি রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের কর্মী অনুপম দত্ত খুন হননি, শহিদ হয়েছেন। দেশের সিবিআই, ইডি, আয়কর, এনআইএ সংস্থাগুলো নিয়ে খেলা করা হচ্ছে।’’

10. Akhilesh Yadav on The Kashmir Files: কাশ্মীর ফাইলসের পাল্টা লখিমপুর ফাইলস ! কী বললেন অখিলেশ ?

দ্য কাশ্মীর ফাইলস যদি তৈরি হয়, তাহলে লখিমপুর ফাইলসও তৈরি হওয়া উচিত (Why not Lakhimpur Files now asks Akhilesh) ৷ বিজেপিকে বিঁধে বললেন অখিলেশ যাদব (Akhilesh Yadav on The Kashmir Files)৷