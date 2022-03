1. Indian Judge Votes Against Russia : যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ বিশ্ব আদালতের, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট ভারতীয় বিচারপতির

রাশিয়াকে অবিলম্বে ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযান থামানোর নির্দেশ দিল ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস (ICJ orders Russia to suspend invasion of Ukraine)৷ ভারতীয় বিচারপতি দলবীর ভান্ডারি আইসিজে-তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন ৷

2. Congress G23 leaders meet : কংগ্রেসের সামনে এখন একটাই পথ, শক্তি বাড়িয়ে কী পরামর্শ জি 23-র ?

সংগঠিত নেতৃত্বের মডেল তৈরি করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সব স্তরকে গুরুত্ব দেওয়া- কংগ্রেসের সামনে এই একটাই পথ পড়ে রয়েছে ৷ এমনই মত দলের বিক্ষুদ্ধ 'জি 23' নেতাদের (Congress G23 leaders meet)৷



3. Earthquake Hits Japan : খেলনার মতো দুলছে ট্রেন, জাপানে প্রবল ভূমিকম্পে জারি সুনামি সতর্কতা

গতকাল স্থানীয় সময় অনুযায়ী মধ্যরাতের কিছুটা আগেই কেঁপে উঠল ফুকুশিমা উপকূল ৷ এমনকি রাজধানী টোকিয়োতেও পৌঁছাল সেই তীব্র কম্পন (Earthquake Hits Japan) ৷



4. Jhalda Councillor Murder Case : কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনে সন্দেহভাজনের স্কেচ প্রকাশ, খোঁজ দিলে মিলবে পুরস্কার

ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় ষড়যন্ত্র ও অস্ত্র ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ (Jhalda Councillor Murder Case) । এবার আরেক সন্দেহভাজনের স্কেচ প্রকাশ করল তদন্তদকারীরা ৷ তার খোঁজ দিলে মিলবে পুরস্কারও ৷



5. Bongaon TMC Councillor : "পয়সা দিলেই দলে পদ পাওয়া যায়", বিস্ফোরক বনগাঁর তৃণমূল কাউন্সিলর

6 বারের কাউন্সিলর, 3 বারের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান । বনগাঁ পৌরসভায় এবারও চেয়ারম্যান পদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন কৃষ্ণা রায় ৷ যদিও তাঁর ভাগ্যে কোনও পদ জোটেনি । পদ না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বর্ষীয়ান নেত্রী (Bongaon TMC Councillor Krishna Roy) ।



6. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ আড়াই হাজারে

করোনা সংক্রমণ এখন নিম্নমুখী ৷ 16 মার্চ জাতীয় টিকাকরণ দিবস পালিত হয়েছে দেশজুড়ে (Corona Update in India) ৷



7. BJP MLAs to Meet Amit Shah : শুভেন্দুর নেতৃত্বে চলতি মাসেই অমিত শাহ ও বঙ্গ বিজেপি বিধায়কদের সাক্ষাৎ

রাজ্যে পৌরভোটে তৃণমূলের কাছে পরাজিত বিজেপি ৷ সামনে উপ-নির্বাচন ৷ এর মধ্যে জয়প্রকাশ মজুমদার দল ছেড়ে ঘাসফুলে (BJP MLA to Meet Amit Shah) ৷



8. Kharaj Mukherjee New Film : হঠাৎ কেন শহরের পথে রিকশা চালাচ্ছেন খরাজ মুখোপাধ্যায় ?

সিঙ্গেল মাদারের সংগ্রামের কাহিনিকে নিজের আগামী ছবির বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন পরিচালক শুভেন্দু দাস ৷ এই ছবিতে অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়কে এক রিক্সাওয়ালার চরিত্রে দেখতে চলেছে দর্শক ৷ তাঁর এই নতুন ছবির নাম 'সেভ দ্য মাদারস' (Kharaj Mukherjee New Film Save The Mothers)৷



9. Alia Bhatt Birthday Celebration : জন্মদিনে লালগোলাপ পাঠিয়ে আলিয়ার মান ভাঙালেন রণবীর ?

'শুভ জন্মদিন 8 আমি তোমাকেই ভালবাসি ৷' আলিয়ার জন্মদিনের রিলে এই শুভেচ্ছাবার্তা দেখে তা রণবীরের বলেই ধারণা নেটিজেনদের ( Ranbir Supposed Love Note to Alia) ৷ একই সঙ্গে তাঁদের অনুমান, লাল গোলাপের তোড়া দিয়ে প্রেমিকার মান ভাঙিয়েছেন তিনি ৷



10. ATKMB vs HFC : কৃষ্ণার গোলে ফিরতি লেগ জিতেও ফাইনালের শিকে ছিঁড়ল না বাগানের

প্রথম লেগে বড় জয়ের সুবাদে এদিন হেরেও আইএসএল ফাইনালে জায়গা করে নিল হায়দরাবাদ এফসি (Hyderabad FC reaches to the ISL final for the first time)। প্রথমবার ফাইনালে প্রবেশ নিজামের শহরের দল ৷