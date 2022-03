1.Defamation Case Hearing on Suvendu : নিম্ন আদালতে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলার শুনানিতে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না নিম্ন আদালত (Lower Court will not Takes Any Action in Defamation Case Against Shuvendu Adhikari ) ৷ আজ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তর সিঙ্গল বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু ৷ সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

2.Mamata on Ukraine Students: ইউক্রেন ফেরত পড়ুয়াদের রাজ্যে পড়ার সুযোগ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বুধবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Ukraine Students)৷ এদিন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউক্রেন ফেরত 364 জন পড়ুয়া ৷

3.Panihati Councillor murder update: পানিহাটির কাউন্সিলর খুনে গ্রেফতার আরও 1, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

পানিহাটির কাউন্সিলর খুনে (Panihati Councillor murder update) গ্রেফতার করা হল আরও একজনকে ৷ তাকে আজ বারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ৷ উদ্ধার হয়েছে আরও একটি আগ্নেয়াস্ত্র ।

4.Hijab Ban in Classroom : দোলের ছুটির পর হিজাব মামলার শুনানি, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

গতকাল, মঙ্গলবার হিজাব মামলার রায় দেয় কর্নাটক হাইকোর্ট (Karnataka High Court Verdict on Hijab) ৷ আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাবের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে (Karnataka HC Upholds Hijab Ban in Educational Institutions) ৷ তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে (Hijab Case in Supreme Court) ৷

5.Assam Encounter : গুয়াহাটির পর উদালগুড়ি, 24 ঘণ্টায় আলাদা এনকাউন্টারে হত দুই ধর্ষণে অভিযুক্ত

সকালে পুলিশি এনকাউন্টারে মারা যান গুয়াহাটির গারিগাঁও গণধর্ষণ-কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত বিকি আলি ৷ দ্বিতীয় এনকাউন্টারটি ঘটেছে আসামের উদালগুড়ি জেলার লালপানি এলাকায় । নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত রাজেশ মুন্ডা (In less than 24 hours Two rape accused killed in encounter)।

6.Water Problem in Malda Medical : মালদা মেডিক্যালে পানীয় জলের সমস্যা, রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনা

গরম পড়তেই মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পানীয় জলের সংকট (Drinking Water Problem in Malda Medical College) ৷ রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে উঠল সেই প্রসঙ্গ ৷

7.Jhalda Councillor Murder Case : কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনে 6 সদস্যের সিট গঠন, ধৃত ভাইপোকে তোলা হল কোর্টে

ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় ষড়যন্ত্র ও অস্ত্র ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ (Jhalda Councillor Murder Case) । খুনের ঘটনায় আর কারা জড়িত তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । যদিও মৃতের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে ৷

8.Jagdeep Dhankhar on Councillors murder: কাউন্সিলর-আনিশ হত্যাকাণ্ডে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যকে বিঁধলেন রাজ্যপাল

কাউন্সিলারের খুন ও আনিশ হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে ফের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar on Councillors murder)।

9.Corbevax in Kolkata : কলকাতায় হল না 12-14 বছর বয়সিদের টিকাকরণ

দেশে আজ 12-14 বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হল ৷ প্রধানমন্ত্রী টিকা নেওয়ার বার্তা দিয়ে টুইটও করেছেন ৷ কিন্তু মহানগরীতে হল না ৷ কেন (Corbevax in Kolkata) ?

10.STF arrest from Howrah : জঙ্গিযোগের সন্দেহে হাওড়ায় এসটিএফের জালে এক

নয়াবাঁধ থেকে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করল এসটিএফ ৷ ধৃতকে আজ হাওড়া আদালতে তোলা হবে (STF arrest one in suspicious of connection with terrorist group) ৷