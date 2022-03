1. Navjot Singh Sidhu resigns from Punjab Chief: সোনিয়ার নির্দেশ মেনে পঞ্জাব কংগ্রেস প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা সিধুর

সোনিয়া গান্ধির নির্দেশ মেনে পঞ্জাব কংগ্রেস প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নভজ্যোত সিং সিধু (Navjot Singh Sidhu resigns from Punjab Chief) ৷

2. Sonia Gandhi sacks 5 State Chiefs: দলের ভরাডুবির দায় চাপিয়ে 5 রাজ্যের কংগ্রেস প্রধানকে সরালেন সোনিয়া

বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির দায় চাপিয়ে 5 রাজ্যের কংগ্রেস প্রধানকে (Sonia Gandhi fires 5 State Chiefs) ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi sacks 5 State Chiefs)৷



3. Russia-Ukraine Conflict : মারিউপোলের হাসপাতাল রুশ সেনার দখলে, বন্দি 500

দিনে দিনে বিধ্বংসী হচ্ছে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ ৷ 20তম দিনে রাজধানী কিভ-এ বোমা বর্ষণ, মারিউপোলে হাসপাতালে আতঙ্কে রোগী, চিকিৎসক, সাধারণ মানুষ ৷



4. Rape accused shot dead : অসমে এনকাউন্টারে খতম ধর্ষণে প্রধান অভিযুক্ত

সম্প্রতি চার বন্ধুর সঙ্গে গুয়াহাটির আদাবাড়ির একটি হোটেলে এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত । দামপুর থেকে প্রধান অভিযুক্ত বিকি আলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত । তাকে একাধিকবার থামতে বললেও আদেশ মানেনি । শেষ পর্যন্ত তাকে লক্ষ্য করে 4 রাউন্ড গুলি ছোড়ে পুলিশ । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অভিযুক্তর (Rape accused shot dead in an encounter by Assam Police) ৷

5. Snatching in Jalpaiguri : পুলিশ পরিচয় দিয়ে ছিনতাই, এটিএম লুঠের চেষ্টা; অপরাধের আঁতুড় ঘর জলপাইগুড়ি !

জলপাইগুড়ি শহরে ক্রমেই বেড়ে চলেছে অপরাধ ৷ গত দু’দিনে ছিনতাই ও এটিএম লুঠের চেষ্টার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে আইনশৃঙ্খলা ৷ অভিযোগ মঙ্গলবার দুপুরে এক মহিলাকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাঁর হার ও চুড়ি ছিনতাই করে আঁততায়ীরা (Chain Snatching and ATM Loot in Jalpaiguri) ৷ ডিবিসি মোড়ে একটি এটিএম ভেঙে লুঠের চেষ্টাও করা হয় ৷



6. Anupam Dutta Murder : অনুপম দত্তের খুনিদের শাস্তির দাবিতে পথে নামলেন এলাকাবাসী

অনুপম দত্ত খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে মোমবাতি নিয়ে তাঁর পরিবার-সহ পথে নামল এলাকাবাসীরা । দু'দিন আগে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন পানিহাটি পৌরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা অনুপম দত্ত ।

7. Visva Bharati Agitation : প্রায় 30 ঘণ্টা পর ঘেরাও মুক্ত কর্মসচিব-সহ বিশ্বভারতীর আধিকারিকেরা

রাতভর ঘেরাও থাকার পর ইস্তফা দিয়ে দেন কর্মসচিব আশিস আগরওয়াল (Visva Bharati University Registrar Resigns) । উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কাছে ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷



8. Ind-Bangladesh Trade Meeting : বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মালদায় ইন্দো-বাংলা বৈঠক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজতে বৈঠকে বসেছিলেন ভারত ও বাংলাদেশের আমদানি ও রফতানিকারকরা ৷ মালদার মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় (Ind-Bangladesh Trade Meeting)।



9. ICC Womens WC 2022 : দুই বাঙালির ব্যাটে একশো পার, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাটিং বিপর্যয় মিতালিদের

মহিলা বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতের পুরনো শত্রু ইংল্যান্ড ৷ 2017 সালে মিতালিদের হাত থেকে কাপ ছিনিয়ে নিয়েছিল রানির দেশের মেয়েরা ৷ ফলে আজকের ম্যাচ ছিল বদলার লড়াই ৷



10. Shah Rukh Khan flaunts his ripped abs: 8-প্যাক অ্যাবসে সুপার হট শাহরুখ, পাঠানের সেট থেকে ছবি ফাঁস

8-প্যাক অ্যাবসে সুপার হট লুকে শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan flaunts his ripped abs) ৷ পাঠানের সেট থেকে ফাঁস হওয়া একটি ছবিতে স্পষ্ট তাঁর শরীরী ট্রান্সফরমেশন (Shah Rukh Khan's transformation) ৷ সেই ছবি মন কেড়ে নিয়েছে ফ্য়ানেদের (shirtless picture of Shah Rukh Khan) ৷