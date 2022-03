24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বয়ান বদল করলেন পানিহাটিতে মৃত তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্তের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত (Panihati TMC Councillor Murder Issue) ৷

2. Jhalda Congress councillor murder : ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় ভাইরাল অডিও

ঝালদা পৌরসভার 2 নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর খুনের ঘটনায় (Congress Councillor Shot Dead at Jhalda) এক অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে এসেছে ৷

3. WB Home Budget : আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে একাধিক বিতর্কের মধ্যেই বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেট পেশে মুখ্যমন্ত্রী

আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেট পেশ করবেন (Mamata Banerjee to Home Budget) ৷

4. Corona Update in Bengal : রাজ্যে সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, মৃত 1

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পরিস্থিতির পথে রাজ্য (West Bengal COVID Update) ৷ নামছে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ৷ সংক্রমণের হার (Corona Positivity Rate in Bengal) দাঁড়িয়েছে 0.22 শতাংশে ৷

5. Lakshya Sen BWF Ranking : অলিম্পিক সোনাজয়ীকে হারিয়ে বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে বড়সড় লাফ লক্ষ্যর

সম্প্রতি জার্মান ওপেনে লক্ষ্যভেদ না-হলেও প্রত্য়াশাকে ছাপিয়ে গিয়েছেন লক্ষ্য সেন ৷ আর এই পারফরম্যান্সের জেরে ব়্যাংকিংয়ে এবার বড়সড় লাফ দিলেন উত্তরাখণ্ডের শাটলার (Lakshya Sen climbs a spot to 11th in latest BWF rankings) ৷

6. Hijab row: হিজাব ছাড়া কলেজে যাবেন না, জানিয়ে দিলেন কর্নাটকের মামলাকারী ছাত্রীরা

কর্নাটক হাইকোর্টে যাঁরা মামলা করেছিলেন, তাঁদের একজন মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে আইনি প্রক্রিয়ায় চলবে লড়াই (Udupi Muslim girls say they will not go to college without hijab and fight it legally) ৷

7. The Kashmir Files Controversy : বলিউডের নীরবতাকে পাত্তা দিচ্ছেন না, সিরিজের পরিকল্পনা পরিচালকের

গত শুক্রবার বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছে ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ (The Kashmir Files) । বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত এই ছবি । মুক্তির চার দিনের মধ্যেই ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর বক্স অফিস কালেকশন 42.20 কোটি টাকা ।

8. Maa Fly over : মা উড়ালপুলে বাইক চলাচল বন্ধের প্রস্তাব লালবাজারের

মা উড়ালপুলে বাইক চলাচল বন্ধ করার জন্য এবার উদ্যোগী হল কলকাতা পুলিশ (Lalbazar Proposes Government to Stop Movement of Bikes in Maa Fly over) ।

9. Abdul Mannan in Jhalda : ঝালদায় নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলরের বাড়িতে আব্দুল মান্নান

ঝালদায় নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলরের বাড়িতে এসে পুলিশ ও প্রশাসনকে একহাত নিলেন কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান (Abdul Mannan in Jhalda) ।

10. Chitrakoot Murder Case : অন্ধবিশ্বাসের বলি ! গুপ্তধনের আশায় চিত্রকূটে শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুন

উত্তরপ্রদেশের চিত্রকূটে কুসংস্কারের বলি হল এক নিরাপরাধ শিশু (superstition took the life of innocent child) ৷ গুপ্তধনের আশায় ওই শিশুকে তার কাকা-কাকিমা খুন করে বলে অভিযোগ (Minor boy sacrificed by kin for hidden treasure in Chitrakoot) ৷