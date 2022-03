1. Jhalda Congress councillor murder : ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় ভাইরাল অডিও

ঝালদা পৌরসভার 2 নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর খুনের ঘটনায় (Congress Councillor Shot Dead at Jhalda) এক অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেই অডিওতে শোনা যাচ্ছে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য ঝালদার আইসি সঞ্জীব ঘোষের সঙ্গে নিহত কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন কান্দুর কথোপকথন ৷ এই ভাইরাল অডিওকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে পুরুলিয়ায় । যদিও এই অডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত (ETV BHARAT) ৷

2. HS Examination Routine : ফের বদলাতে পারে উচ্চমাধ্যমিকের নির্ঘণ্ট, ফিরতে পারে পুরনো সূচি

সোমবার নয়া নির্ঘণ্ট প্রকাশ হয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার (Joint Entrance Examination Main) ৷ 16 এপ্রিলের পরিবর্তে 21 এপ্রিল থেকে জয়েন্ট শুরু হওয়ার কথা ৷

3. Darjeeling Municipality Chairman : দার্জিলিং পৌরসভার নয়া চেয়ারম্যান রীতেশ পোর্টেল

মঙ্গলবার শপথ নেন দার্জিলিং পৌরসভার নবনির্বাচিত কাউন্সিলররা (new councillors of Darjeeling Municipality) ৷

4. PM Modi on Dynasty Politics : বিজেপিতে পরিবারতন্ত্রের কোনও জায়গা নেই, সংসদীয় দলের বৈঠকে বার্তা মোদির

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয় ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) জানান, বিজেপিতে স্বজনপোষণ, পরিবারতন্ত্রের কোনও জায়গা নেই (PM Modi says No place for dynastic politics in Bharatiya Janata Party) ৷ কারণ, বিজেপি এর বিরুদ্ধে লড়াই করে ৷

5. Complain On The Mayor's WhatsApp : মেয়রের হোয়াটসঅ্যাপে আসা অভিযোগের নিষ্পত্তিতে নির্দেশিকা জারি কলকাতা পৌরনিগমের

মেয়রের হোয়াটসঅ্যাপে নাগরিকদের অভিযোগ (Citizens Complain On The Mayor's WhatsApp) ৷ সেই অভিযোগের সমাধানে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশিকা জারি করলেন কলকাতার পৌর কমিশনার বিনোদ কুমার।

6. PM Modi on The Kashmir Files: বিজেপি সাংসদদের কাশ্মীর ফাইলস দেখার পরামর্শ মোদির, যোগীরাজ্যে কর ছাড়ের ঘোষণা

বিজেপি সাংসদদের কাশ্মীর ফাইলস দেখার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on The Kashmir Files)৷ এই ছবিকে করমুক্ত ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ (The Kashmir Files declared tax free in Uttar Pradesh) ৷



7. Raidighi Road Accident: রায়দিঘিতে পথ দুর্ঘটনায় আহত 6 যাত্রী

রায়দিঘিতে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন 6 জন যাত্রী (Raidighi Road Accident) ৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার কৃষ্ণচন্দ্রপুরে। এই দুর্ঘটনার প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ রায়দিঘি-মথুরাপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

8. PCB Threats IPL : টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে আইপিএলকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি পিসিবি চেয়ারম্যান রামিজের

ড্রাফটের মাধ্যমে ক্রিকেটার কেনাবেচার রীতি পাল্টে দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে চালু করতে হবে নিলাম পদ্ধতি ৷ তাহলেই পিএসএল আইপিএলকে টেক্কা দিতে পারে বলে মত রামিজের (Ramiz Raja wants to adopt auction model in PSL) ৷

9. Shatrughan Sonakshi to Campaign Together : শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে আসানসোলে প্রচারে মেয়ে সোনাক্ষী

রবিবার থেকেই প্রচার শুরু করছেন আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা প্রচারে যোগ দিতে পারেন বাবার সঙ্গে (Shatrughan Sonakshi to Campaign Together) ৷ এপ্রিল মাসের 12 তারিখে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন । শত্রুঘ্ন সিনহা আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার বাঘিনী বলে টুইট করেন ৷

10. Kolkata Metro Service : দোলের দিন কমছে পরিষেবা, সকালে চলবে না মেট্রো

দোলের দিন কলকাতায় কমছে মেট্রো পরিষেবা (Kolkata Metro Service) ৷ পাল্টাচ্ছে ট্রেন চলাচলের নির্ঘণ্ট ৷