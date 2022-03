1.PM Modi on Dynasty Politics : বিজেপিতে পরিবারতন্ত্রের কোনও জায়গা নেই, সংসদীয় দলের বৈঠকে বার্তা মোদির

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয় ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) জানান, বিজেপিতে স্বজনপোষণ, পরিবারতন্ত্রের কোনও জায়গা নেই (PM Modi says No place for dynastic politics in Bharatiya Janata Party) ৷ কারণ, বিজেপি এর বিরুদ্ধে লড়াই করে ৷

2.Karnataka HC dismiss Hijab row : হিজাব পরা ধর্মীয় রীতি নয়, মামলা খারিজ কর্নাটক হাইকোর্টে

হিজাব সংক্রান্ত মামলা খারিজ করে দিল কর্নাটক হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারপতি কৃষ্ণ এস দীক্ষিত, ও জেএম খাজির ডিভিশন বেঞ্চ (Karnataka HC dismiss Hijab row petitions) আজ জানিয়ে দেয়, ইসলামে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক নয়।

3.PM Modi on The Kashmir Files: বিজেপি সাংসদদের কাশ্মীর ফাইলস দেখার পরামর্শ মোদির, যোগীরাজ্যে কর ছাড়ের ঘোষণা

বিজেপি সাংসদদের কাশ্মীর ফাইলস দেখার পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on The Kashmir Files)৷ এই ছবিকে করমুক্ত ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ (The Kashmir Files declared tax free in Uttar Pradesh) ৷

4.Runway Damage in Bagdogra : বাগডোগরায় রানওয়েতে ফাটল, বন্ধ বিমান পরিষেবা

বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়েতে ফাটলের (Crack on The Runway of Bagdogra Airport) জেরে বন্ধ বিমান পরিষেবা ৷ সকাল থেকে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে (Flight Services Suspended in Bagdogra Airport) ৷ বিকেল সাড়ে 4টের পর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানাতে পারে, কখন পরিষেবা শুরু হবে ৷ তবে, সেটা নির্ভর করছে রানওয়ের মেরামতির কাজের উপর ৷

5.Shatrughan Sonakshi to Campaign Together : শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে আসানসোলে প্রচারে মেয়ে সোনাক্ষী

রবিবার থেকেই প্রচার শুরু করছেন আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ৷ অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা প্রচারে যোগ দিতে পারেন বাবার সঙ্গে (Shatrughan Sonakshi to Campaign Together) ৷ এপ্রিল মাসের 12 তারিখে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন । শত্রুঘ্ন সিনহা আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার বাঘিনী বলে টুইট করেন ৷

6.Kolkata Metro Service : দোলের দিন কমছে পরিষেবা, সকালে চলবে না মেট্রো

দোলের দিন কলকাতায় কমছে মেট্রো পরিষেবা (Kolkata Metro Service) ৷ পাল্টাচ্ছে ট্রেন চলাচলের নির্ঘণ্ট ৷

7.ESIC to cover gig, platform workers: গিগ-প্ল্যাটফর্ম কর্মীরাও পাবেন ইএসআইসি-র সুবিধে: শ্রমমন্ত্রী

গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদেরও কভার করবে এমপ্লয়িজ স্টেট ইনস্যুরেন্স স্কিম (ESIC to cover gig, platform workers) ৷ সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং যাদব (Labour Minister Bhupendra Singh Yadav) ৷

8.Teacher Recruitment Case: শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, সিবিআই তদন্তের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ ডিভিশন বেঞ্চের(Teacher Recruitment Case)। স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পাঁচজন সরকারি আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই পাঁচ আধিকারিকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

9.Exclusive Interview of Md Akbar : গোল না করলে রাতে ঘুম হত না, স্মৃতিচারণায় ছোটে মিয়াঁ

সত্তরের দশকে ময়দানে 'গোল' এবং 'আকবর' দুই হয়ে উঠেছিল সমার্থক (Interview of former footballer Md Akbar) ৷ এখনকার কোনও খেলোয়াড়ের মধ্যেই সেই খিদে চোখে পড়ে না ছোটে মিয়াঁর । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনুভব খাসনবীশের কাছে অকপট মহম্মদ আকবর । আজ শেষ কিস্তি ।

10.Road Accident in Nadia : নদিয়ায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল খুদে পড়ুয়ার

স্কুলে যাওয়ার সময় প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্রকে রাস্তায় পিষে দিল (a student die in Road Accident in nadia) আটাবোঝাই একটি গাড়ি । নদিয়ার গাংনাপুর থানার আইসমালি রাজ্য সড়কের ঘটনা। প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে ওই আটার গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।