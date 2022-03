1. Karnataka HC dismiss Hijab row : হিজাব পরা ধর্মীয় রীতি নয়, মামলা খারিজ কর্নাটক হাইকোর্টে

হিজাব সংক্রান্ত মামলা খারিজ করে দিল কর্নাটক হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থি, বিচারপতি কৃষ্ণ এস দীক্ষিত, ও জেএম খাজির ডিভিশন বেঞ্চ (Karnataka HC dismiss Hijab row petitions) আজ জানিয়ে দেয়, ইসলামে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক নয়।

2. Pralhad Joshi on Hijab Verdict : হিজাব বিতর্কে আদালতের রায়কে স্বাগত জানালেন প্রহ্লাদ জোশী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন একদল ছাত্রী ৷ মঙ্গলবার তাদের আবেদন খারিজ করল কর্নাটক হাইকোর্ট ৷ এই রায়ে খুশি সংসদীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী (Pralhad Joshi on Hijab Verdict) ?

3. Anirban Lahiri creates History : ইতিহাসে অনির্বাণ, 150 কোটি টাকার প্রতিযোগিতায় রানার্স হলেন ভারতীয় গলফার

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পুরস্কার মূল্যের টুর্নামেন্টে রানার্স হয়েই খুশি থাকতে হল অনির্বাণ লাহিড়ীকে । ফাইনাল রাউন্ডে 3-আন্ডার পার 69 মারেন তিনি । ফলে চ্যাম্পিয়ন ক্যামেরন স্মিথের থেকে মাত্র এক শট পেছনে শেষ করেন ভারতীয় গলফার (Anirban Lahiri finishes 2nd in The Players Championship) ।

4. Russia-Ukraine Conflict : মে মাসের প্রথমেই যুদ্ধ শেষ, ভবিষ্যদ্বাণী জেলেনস্কির সামরিক উপদেষ্টার

19তম দিনে পড়ল রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ ৷ দেশজুড়ে নিস্তব্ধতা আর গুলির শব্দ ৷ প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়েছে ৷ আর কত দিন (Russia Ukraine Conflict) ?

5. Purulia Strike by Congress : 12 ঘণ্টার পুরুলিয়া ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব ঝালদায়

ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে খুনের ঘটনায় আজ পুরুলিয়ায় 12 ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস (12 Hours Purulia Strike by Congress) ৷ আর সেই ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ঝালদা শহরে ৷ প্রায় অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ রয়েছে ৷ রাস্তাঘাটে গাড়িও কম চলছে ৷ প্রসঙ্গত, রবিবার বিকেলে ঝালদায় রাস্তার উপরে দুষ্কৃতীরা তপন কান্দুকে গুলি করে খুন করে ৷ এ দিন সকালে ধর্মঘটের সমর্থনে কংগ্রেসের তরফে একটি মিছিল বের করা হয় (12 Hours Purulia Strike for Protest of Congress Councilor Tapan Kandu Murder) ৷ ঝালদা রুটের কোনও বেসরকারি বাসই আজ রাস্তায় নামেনি ৷ ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে জয়পুর, কোটশিলা এলাকাতেও ৷ তবে, সে অর্থে পুরুলিয়া শহরে ধর্মঘটের প্রভাব অনেকটাই কম ৷ বেসরকারি যানবাহন রাস্তায় দেখা যাচ্ছে ৷ তবে, তা সাধারণ দিনের মতো নয় ৷ তবে, স্কুল-কলেজ খোলা রয়েছে ৷ যেহেতু, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে ৷ তাই পড়ুয়াদের ধর্মঘটের বাইরে রাখা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে ৷

6. Joe Biden Helps Ukraine : রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে ইউক্রেনকে অস্ত্র সাহায্য আমেরিকার

রাশিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করবে না আমেরিকা ৷ কিন্তু রুশ সেনাকে রুখতে ইউক্রেনকে অস্ত্র, অর্থ, অন্য সব দিক দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিল জো বাউডেন প্রশাসন (Joe Biden Helps Ukraine) ৷

7. KIFF 2022 : শুরু হতে চলেছে 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

শুরু হতে চলেছে 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (Kolkata international film festival 2022) । 25 এপ্রিল থেকে 1 মে, সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষপূর্তির ঠিক আগের দিন পর্যন্ত চলবে চলচ্চিত্র উৎসব ।

8. Mutton-chicken-wine in Holi bumper lottery: 10 টাকায় জোড়া খাসি-মুরগি-বিদেশি মদ, হোলি বাম্পার লটারি শিলিগুড়িতে

দশ টাকার লটারিতে জোড়া খাসি থেকে দেশি মুরগি (mutton chicken wine in Holi bumper lottery)। এছাড়াও পুরস্কারে থাকছে বিদেশি মদ, ইলিশ মাছ । শিলিগুড়িতে হোলি বাম্পার লটারির পুরস্কারে রয়েছে অনেক চমক (Siliguri lottery)।

9. West Bengal Weather Update : রঙের উৎসবে অস্বস্তি বাড়াবে তাপমাত্রা, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

প্রতিদিনই বাড়ছে তাপমাত্রা ৷ বাড়ছে রোদের প্রভাব (West Bengal Weather Update) ৷ চলতি সপ্তাহে রয়েছে দোল উৎসব। বেশ অস্বস্তি অনুভূত হবে দোলের দিনও ৷

10. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ আড়াই হাজারে, বাড়ল মৃত্যু

কমেছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ সোমবার এবং আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্টে দেশে করোনা সংক্রমণে খুব একটা হেরফের হয়নি (Corona Update in India) ৷