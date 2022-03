1. Joe Biden Helps Ukraine : রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে ইউক্রেনকে অস্ত্র সাহায্য আমেরিকার

রাশিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করবে না আমেরিকা ৷ কিন্তু রুশ সেনাকে রুখতে ইউক্রেনকে অস্ত্র, অর্থ, অন্য সব দিক দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিল জো বাউডেন প্রশাসন (Joe Biden Helps Ukraine) ৷

2. KIFF 2022 : শুরু হতে চলেছে 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

শুরু হতে চলেছে 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (Kolkata international film festival 2022) । 25 এপ্রিল থেকে 1 মে, সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষপূর্তির ঠিক আগের দিন পর্যন্ত চলবে চলচ্চিত্র উৎসব ।

3. West Bengal Weather Update : রঙের উৎসবে অস্বস্তি বাড়াবে তাপমাত্রা, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

প্রতিদিনই বাড়ছে তাপমাত্রা ৷ বাড়ছে রোদের প্রভাব (West Bengal Weather Update) ৷ চলতি সপ্তাহে রয়েছে দোল উৎসব। বেশ অস্বস্তি অনুভূত হবে দোলের দিনও ৷

4. Rohit Lauds Shreyas : অভিষেক সিরিজে বিপক্ষকে চুনকাম করে শ্রেয়সের প্রশংসায় 'ক্যাপ্টেন' রোহিত

টি-20 সিরিজের পর টেস্ট সিরিজেও শ্রীলঙ্কাকে চুনকাম করল ভারত (India whitewash Sri Lanka in test series) ৷ অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক সিরিজ জিতে সতীর্থদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন রোহিত শর্মা ৷

5. Bhorer Alo Fire : ভোরের আলো পর্যটন কেন্দ্রের কাছে জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র, ভোরের আলোর কাছের জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । জানা গিয়েছে, সোমবার মাঝরাতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন আমবাড়ি এলাকার গেটবাজার ও মিলনপল্লির মাঝে বৈকুন্ঠপুর জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে । জঙ্গলে শুকনো পাতা ও কাঠ থাকায় আগুন মুহূতেই ভয়াবহ আকার ধারণ করে । যদিও অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোনও প্রাণীর ক্ষতি হয়নি বলে বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে । ডাবগ্রাম দমকল বিভাগ থেকে 3টি, ফুলবাড়ি থেকে 2টি ও শিলিগুড়ি থেকে 4টি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে । দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে (Fire breaks out in a forest near Bhorer Alo) ।

6. SPM Hospital in Kharagpur IIT : প্রাক্তনীদের উদ্যোগে বিশ্বমানের হাসপাতাল খড়্গপুর আইআইটি'তে

খড়্গপুর আইআইটি এবং তাকে ঘিরে থাকা অঞ্চলবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে আইআইটি-র প্রাক্তনীরা (SPM Hospital in Kharagpur IIT) ৷

7. Cubs of Tigress Shila : সুখবর ! পাঁচ রয়্যাল শাবকের জন্ম দিল শিলা

শিলা এই নিয়ে তৃতীয়বার মা হল, বাবা আগের মতো বিভানই ৷ প্রথম দু'বারে তিনটি করে বাচ্চা দিয়েছে শিলা কিন্তু এইবার এক্কেবারে পাঁচটি একসঙ্গে শাবকের (Birth of five royal cubs) জন্ম দিল ও ৷ বেঙ্গল সাফারি পার্কে রয়্যাল বেঙ্গলের সংখ্যা এই নিয়ে হল এগারোটি ৷ এখন একটু প্রসব বেদনায় কষ্ট পেলেও সুস্থ আছে ৷ পাঁচ ফুটফুটে নতুন সদস্যদের আগমনে যেমন খুশি শিলা-বিভান তেমনই খুশি সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ ৷

8. KMC WhatsApp Chatbot : হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটে মিলছে না স্লট, জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট পেতে নাজেহাল নাগরিক

জন্ম, মৃত্যু এবং আরও অনেক পরিষেবা সহজ করতে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটে স্লট বুকিংয়ের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পৌরনিগম ৷ কিন্তু তাতে সমাধান হয়নি (KMC WhatsApp Chatbot) ৷

9. Kabaddi player shot dead : টুর্নামেন্ট চলাকালীন এলোপাথাড়ি গুলি, জলন্ধরে নিহত কবাডি প্লেয়ার সন্দীপ নাঙ্গাল

টুর্নামেন্ট চলাকালীন আততায়ীদের ছোঁড়া এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারালেন দেশের আন্তর্জাতিক কবাডি প্লেয়ার সন্দীপ সিং নাঙ্গাল আম্বিয়ান (International kabaddi player Sandeep Singh Nangal shot dead in Jalandhar) ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনার সাক্ষী জলন্ধর ৷ সন্দীপের মাথা এবং বুক লক্ষ্য করে প্রায় 20 রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে আততায়ীরা ৷

10. Swastha Sathi Scam At Katwa: চিকিৎসা না-করিয়েই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ, আটক 1

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসার নামে মোটা টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে (Swastha Sathi Scam At Katwa) ৷ ঘটনায় 1 মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ ৷ ধৃত মহিলার নাম সালেহা বিবি ৷