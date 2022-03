1.Mamata on Double Murder : জোড়া কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

রবিবার রাজ্যের দুই প্রান্ত পানিহাটি ও ঝালদায় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়েছেন দু’জন কাউন্সিলর । পানিহাটিতে তৃণমূল কাউন্সিলর (Panihati Murder Case) ও ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর খুন হন (Jhalda Murder Case) ৷ এই ঘটনা দু’টিতে রং না দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee on Double Murder Case of Panihati-Jhalda) ।

2.Asansol-Ballygunge Bye Poll : দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন পিছনোর আর্জি, নবান্নের চিঠি গেল কমিশনে

উচ্চমাধ্যমিক চলাকালীন উপনির্বাচন আয়োজনে নারাজ রাজ্য সরকার ৷ তাই নির্বাচন পিছনোর আর্জি জানিয়ে নবান্নের চিঠি গেল কমিশনে (WB government urges Election Commission to revise the bye poll date in Asansol and Ballygunge) ৷

3.Corona Update in Bengal : করোনা সংক্রমণ নামল 35-এ, বাংলায় একদিনে মৃত 1

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক পরিস্থিতির পথে রাজ্য (West Bengals Covid Update) ৷ নামছে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ৷ সংক্রমণের হার (Corona Positivity Rate) দাঁড়িয়েছে 0.29 শতাংশে ৷

4.Asansol Bye Poll 2022 : আসানসোলে গড় রক্ষায় শুভেন্দুর মাস্টারস্ট্রোকেই ভরসা শীর্ষ নেতৃত্বের

আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে একইসঙ্গে (Bye poll at Asansol and Ballygunge will be held on 12th April) ৷ সম্প্রতি পাঁচটির মধ্যে চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে এ রাজ্যের গেরুয়া শিবিরকেও ৷

5.Panihati Councillor Murder Case: পানিহাটিতে কাউন্সিলর খুনে সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের

পানিহাটিতে তৃণমূল কাউন্সিলর খুনে একজন সুপারি কিলারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ(Panihati Councillor Murder Case)। আটক করা হয়েছে আরও 2 জনকে। তদন্ত শুরু করতে ঘটনাস্থলে সিআইডি দল। কাউন্সিলরের স্ত্রী ও ভাইয়ের দাবি, অবিলম্বে সিবিআই দিয়ে তদন্ত করতে হবে ৷

6.IND vs SL DN Test : করুণারত্নের শতরান ফিকে করে সিরিজ জয় ভারতের

447 রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়কের শতরান সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল মাত্র 209 রানে ৷ একাই 107 রান করলেন করুণারত্নে (Dimuth Karunaratne scores 107 runs) ৷

7.Asansol Bye Poll 2022 : জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে প্রার্থী না করার আবেদন, বিজেপির লিফলেট ঘিরে আসানসোলে রাজনৈতিক তরজা

দল যেন জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে প্রার্থী না করে (Leaflet Against Jitendra Tiwari) ৷ বারাবনির রাস্তায় এই মর্মে বিজেপির বাংলাভাষীদের তরফে ছাপা লিফলেট পড়ে থাকায় আসানসোলে শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷

8.Outsider Issue in Bye Poll : উপনির্বাচনে তৃণমূলের জন্য এবার কি বুমেরাং হতে চলেছে বহিরাগত ইস্যু ?

আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল ও বালিগঞ্জে উপনির্বাচন (Bye Election in Asansol-Ballygunge) ৷ ওই দুই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর ফের শুরু হয়ে বহিরাগত বিতর্ক ৷ এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই নিয়ে তোপ দাগছে বিজেপি ও অন্য বিরোধীরা (BJP-Left Attacks TMC on Outsider Issue)৷

9.Jhalda Congress councillor murder : ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় আটক নিহতের দাদা ও ভাইপো

রবিবার বিকেলে ঝালদা বাঘমুন্ডি রোড ধরে হাঁটার সময় দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হন তপন কান্দু । পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর (Congress Councillor Shot Dead at Jhalda yesterday) ৷

10.Tapan Dutta Murder Case : সিঙ্গল বেঞ্চকে তপন দত্ত খুনের মামলা এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

হাওড়ার জলাভূমি বাঁচাও কমিটির নেতা তপন দত্তকে 2011 সালের 6 মে গুলি করে খুন করা হয় (TMC Leader Tapan Dutta Murder Case) ৷ সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি এখনও ৷ সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে সিঙ্গল বেঞ্চকে (Calcutta HC Order on Tapan Dutta Murder Case) ৷