1.Mamata on Whitechappel Station : লন্ডনের স্টেশনে বাংলায় লেখা নাম, উচ্ছ্বসিত মমতা

সম্প্রতি লন্ডনের টিউব রেলের হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনের (London Tube Rail Whitechappel Station) নাম বাংলায় লেখা, এমন একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় ৷ যা দেখে গর্বিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ সোমবার তিনি টুইট করে বিষয়টি জানিয়েছেন ৷

2.Speculation Over Khagen Murmu's TMC Joining : বিজেপির খগেন মুর্মুর তৃণমূলে যোগের জল্পনা সোশ্যাল মিডিয়ায়, অস্বীকার সাংসদের

2019 লোকসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন খগেন মুর্মু ৷ পরে পদ্ম প্রতীকে ভোটে লড়ে সাংসদ হন মালদা উত্তর লোকসভা আসনের ৷ তিন বছর পর তাঁকে ঘিরে ফের দলবদলের জল্পনা ৷ যদিও পুরোটাই অস্বীকার করেছেন ওই গেরুয়া সাংসদ (BJP MP Khagen Murmu has Denies Rumours that he will Join TMC) ৷

3.BJP walks out from Assembly: কাউন্সিলর খুনের উত্তাপ বিধানসভায়, ওয়াক আউট বিজেপির

দুই কাউন্সিলর খুনের উত্তাপ গিয়ে পড়ল বিধানসভায় (protest on councilors murder)৷ এই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি দাবি করে বিজেপি ৷ তাঁদের বক্তব্য না শোনায় ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়করা (BJP walks out from Assembly)৷

4.HC On Anish Khan Case: আনিশ খান মৃত্যু মামলার তদন্ত একমাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

ছাত্রনেতা আনিশ খান মৃত্যু মামলার তদন্ত একমাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (HC On Anish Khan Case)।

5.BAFTA 2022 pays homage to Lata Mangeshkar: স্মরণীয় তালিকায় লতা মঙ্গেশকর, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বাফটার

এ বছরের স্মরণীয় তালিকা 'ইন মেমোরিয়াম'-এ সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের (homage to Lata Mangeshkar) প্রতি শ্রদ্ধা জানাল বাফটা (BAFTA 2022 pays homage to Lata Mangeshkar) ৷

6.Train Parts Theft in Jalpaiguri : নেশার সামগ্রীর জন্য ট্রেনের যন্ত্রাংশ চুরি ! ধৃত এক

নেশার সামগ্রীর জন্য কিষাণ রেলের যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়িতে (One Arrested in Train Parts Theft in Jalpaiguri) ৷ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

7.Panihati Councillor Murder : পানিহাটিতে কাউন্সিলর খুনে গ্রেফতার সুপারি কিলার

পানিহাটিতে সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হল হরিণঘাটার সুপারি কিলার (Contract killer arrested in Panihati Councillor Murder case) ৷

8.post poll violence case: ভোট-পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়াদের অভিযোগ শুনতে কমিটি গঠন হাইকোর্টের

ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় (post poll violence case) ঘরছাড়াদের অভিযোগ শুনতে ফের দুই সদস্যের কমিটি (High Court orders to form committee) গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court order) ৷

9.ICC Womens CWC 2022 : পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম জয় বাংলাদেশ মহিলা দলের

মহিলা বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও ম্যাচ জিতল বাংলাদেশ (First Ever World Cup Match Win for Bangladesh Women's Team ) ৷ তাও পাকিস্তানকে হারিয়ে ৷ এ দিন প্রথমে ব্যাট করে 234 রান তোলে বাংলাদেশ ৷ জবাবে পাকিস্তানকে 225 রানে থামিয়ে 9 রানে ম্যাচ জেতে বাংলাদেশের মহিলা ব্রিগেড (Bangladesh Women Beat Pakistan Team in ICC Cricket World Cup) ৷ ম্যাচের সেরা ফাহিমা খাতুন ৷

10.Anubrata Mandal Appeals in Division Bench :গরু পাচার মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে আপিল অনুব্রতর

সিবিআইয়ের গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন কেষ্ট ৷ রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন হাইকোর্টে ৷ যদিও অনুব্রতকে রক্ষাকবচ দিতে রাজি হননি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ৷ তাই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল অনুব্রত মণ্ডলের(Anubrata Mandal Appeals in Division Bench) ৷