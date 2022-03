জোড়া ফলার পাল্টা কীভাবে দেবেন শুভেন্দু, গতকালের পর সেদিকেই তাকিয়ে ছিল রাজনৈতিক মহল ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যেই টুইটারে দুই তৃণমূল নেতার অভিযোগের পাল্টা দিলেন শুভেন্দু (Suvendu Adhikari reacts to Jay Prakash Majumdar and Rajib Banerjee allegation) ৷

2. PM Modi Chairs High Level Meeting : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝেই প্রতিরক্ষায় দেশকে আত্মনির্ভর হওয়ার বার্তা মোদির

রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের (Russia Ukraine Conflict) ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷

3. Women Molested in Madhya Pradesh : মধ্যপ্রদেশে জনসমক্ষে মহিলাদের ঘিরে ধরে যৌন হেনস্থা ! ভাইরাল ভিডিয়ো

এই ঘটনায় (Bhagoria Fair Molestation Case) বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ৷

4. Gangarampur Suicide : ছেলের বৌভাতের দিন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী বাবা

ছেলের বৌভাতের দিন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন বাবা (Father Suicide on Marraige Reception Day of Son) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর পৌরসভার 16নং ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির পদ্মপুকুর এলাকায় । মৃত ব্যক্তির নাম প্রবীরকুমার দাস, পেশায় গাড়িচালক ।

5. Aadhaar Card Reunites Mother Son : আধার কার্ড 6 বছর পর মিলিয়ে দিল মা ও নিখোঁজ ছেলেকে

আধার কার্ডের দৌলতে নিখোঁজ ছেলেকে 6 বছর পর খুজে পেল মা ৷ একজন মাকে তার বিশেষভাবে সক্ষম ছেলের সঙ্গে পুনরায় মিলিয়ে দিল (Aadhaar Card Helps Missing Boy to Reunite With His Mother After Six Years) ।

6. son stabs mother's lover: মায়ের বিয়ে রুখতে নদিয়ায় তাঁর প্রেমিককে কোপাল ছেলে

মায়ের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক (Santipur attack) ও তাঁর বিয়ে রুখতে মায়ের প্রেমিককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাল ছেলে (son stabs mother's lover)। নদিয়ার শান্তিপুরের ঘটনা (Nadia news)৷

7. Asansol Bye Election 2022 : আসানসোল উপনির্বাচনে শত্রুঘ্ন সিনহার দেওয়াল লিখন শুরু

আসানসোল লোকসভা এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC candidates of Asansol Ballygunge Bye Election 2022) ৷

8. Egypt Gymnastic World Cup : জিমন্যাস্টিক বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন বাংলার প্রতিষ্ঠা

জিমন্যাস্টিক বিশ্বকাপে 6 সদস্যের ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন বাংলার প্রতিষ্ঠা সামন্ত (Gymnast Protistha Samanta Selected for in Egypt Gymnastic World Cup) ৷

9. Mamata Banerjee on EPFO : উত্তরপ্রদেশের ভোট মিটতেই আসল রূপ সামনে, ইপিএফের সুদ কমা নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা মমতার

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চয়ে সুদের হার কমানোর প্রস্তাবে কেন্দ্রকে তুলোধোনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee Criticises Center for Their Decision Over EPFO Interest Rate) ৷

10. Asansol-Ballygunge Bye Election 2022 : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় চমক, আসানসোলে শত্রুঘ্ন ও বালিগঞ্জে বাবুল

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন চিত্রতারকা শত্রুঘ্ন সিনহা এবং বালিগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ৷