1.Mamata Banerjee on EPFO : উত্তরপ্রদেশের ভোট মিটতেই আসল রূপ সামনে, ইপিএফের সুদ কমা নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা মমতার

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চয়ে সুদের হার কমানোর প্রস্তাবে কেন্দ্রকে তুলোধোনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee Criticises Center for Their Decision Over EPFO Interest Rate) ৷ জনবিরোধী এবং শ্রমিক-বিরোধী সরকার বলে বিজেপিকে নিশানা করলেন তিনি (Centers Anti People and Anti Worker Step exposes) ৷ সেই সঙ্গে ভোট মিটতেই বিজেপির সরকার নিজেদের আসল রূপ দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা ৷

2.Asansol-Ballygunge Bye Election 2022 : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় চমক, আসানসোলে শত্রুঘ্ন ও বালিগঞ্জে বাবুল

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন চিত্রতারকা শত্রুঘ্ন সিনহা এবং বালিগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ৷ এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো টুইট করে একথা ঘোষণা করেছেন (Asansol-Ballygunge Bye Election 2022) ৷

3.IND vs SL DN Test : বুমরার পাঁচ উইকেট, একশো পেরিয়েই গুটিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা

পাঁচ উইকেট নিলেন সহ-অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরা (Jasprit Bumrah takes first five-wicket haul on home soil) ৷ শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বাধিক 43 রান অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজের ৷ এছাড়া বুমরা-শামি-অশ্বিনদের সামনে দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছলেন মাত্র দুই সিংহলী ব্যাটার ৷

4.Sex in Promise of Marriage : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ এক মহিলা

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার সঙ্গে সহবাস (Sex in Promise of Marriage)। বিয়ের কথা বলতেই ওই মহিলাকে মারধরের অভিযোগ এক যুবক ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন মহিলা । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার রানাঘাট থানার চন্দ্রপুর এলাকায় । অভিযুক্তের নাম কৃষ্ণগোপাল নায়েক ৷

5.Egypt Gymnastic World Cup : জিমন্যাস্টিক বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন বাংলার প্রতিষ্ঠা

জিমন্যাস্টিক বিশ্বকাপে 6 সদস্যের ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন বাংলার প্রতিষ্ঠা সামন্ত (Gymnast Protistha Samanta Selected for in Egypt Gymnastic World Cup) ৷ আগামী সোমবার ভারতীয় প্রতিযোগীরা ইজিপ্ট উড়ে যাবেন ৷ আগামী 17 মার্চ থেকে 20 মার্চ পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রতিষ্ঠা সামন্ত ৷

6.Budget session: কাল থেকে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব, রণকৌশল তৈরি কংগ্রেসের

সোমবার থেকে বসছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব (Budget session) ৷ এই পর্বে বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি-সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে সংসদে সরব হবে কংগ্রেস (Congress to raise unemployment in Parliament) ৷ জানালেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge on Budget session)৷

7.TMC Candidate Shatrughna Sinha : শত্রুঘ্ন সিনহার নাম ঘোষণায় আসানসোলে রাজনৈতিক তরজা

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা (Asansol TMC Candidate actor Shatrughna Sinha)। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সরগরম আসানসোল।

8.Mamata Banerjee on Tangra fire: ট্যাংরা থেকে শিক্ষা, ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিসুরক্ষায় উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ মমতার

ট্যাংরার ঘিঞ্জি এলাকায় অগ্নিকাণ্ড (Tangra fire update) নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on Tangra fire)। পুরমন্ত্রীকে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি (Mamata Banerjee orders high power committee) ৷

9.Allegation Against TMC Leader : জবকার্ড পাইয়ে দিতে বিজেপি কর্মীকে দলবদলে চাপ, মালদায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

ভাইরাল হয়েছে তৃণমূল নেতার একটি অডিয়ো টেপ (Audio Tape of TMC Leader Goes Viral) ৷ যদিও বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা ৷

10.Actress Rupa Dutta Arrested : পকেটমারির অভিযোগে বইমেলা থেকে গ্রেফতার অভিনেত্রী রূপা দত্ত

গ্রেফতার অভিনেত্রী রূপা দত্ত (Actress Rupa Dutta Arrested From Kolkata International Book fair) । গ্রেফতার করা হয়েছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা থেকে । গতকাল সন্ধ্যে বেলায় তাকে পকেটমারির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় । আপাতত বিধাননগর উত্তর থানার হেফাজতে তিনি। টলিউডের সিনেমায় এবং বলিউডের সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন তিনি ৷