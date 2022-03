1. Fire at Tangra Update : ট্যাংরায় গুদামে সাদা ধোঁয়া, পাশের বহুতলে উঠে দেওয়া হচ্ছে জল

ট্যাংরার বিধ্বংসী আগুন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে ৷ দুর্ঘটনাস্থল থেকে এখন সাদা ধোঁয়া বেরচ্ছে (Fire at Tangra Update) ৷ তবে আজ এখনও অবধি দেখা মেলেনি পৌরসভার আধিকারিকদের ৷



2. Yogi in Delhi to meet BJP leadership : সরকার গঠনের আলোচনায় দিল্লিতে যোগী, বৈঠক মোদি-শাহ-নাড্ডার সঙ্গে

উত্তরপ্রদেশে সরকার গঠনের নীল নকশা তৈরি করতে দিল্লিতে গেলেন যোগী আদিত্যনাথ (Yogi in Delhi to meet BJP leadership) ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করবেন ৷



3. Zelenskyy seeks Israel's Help : মেলিটোপোলের মেয়রকে মুক্ত করতে ইজরায়েলের শরণে জেলেনস্কি

মেলিটোপোলের মেয়র (Zelenskyy seeks Israel's help) ইভান ফেডোরোভকে মুক্ত করতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের থেকে সাহায্য চাইলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Zelenskyy discussed the war situation with Israel Prime Minister) ৷



4. River Rafting Accident in Rishikesh : ব়্যাফটিং বোর্ড উল্টে নিখোঁজ ব্যারাকপুরের পর্যটক

মুনিকিরেটি থানার শিবপুরী এবং রামঝুলার মধ্যে গঙ্গায় ব়্যাফটিং বোট উল্টে নিখোঁজ হলেন অঙ্কিত মুখোপাধ্যায় নামে ব্যারাকপুরের এক বাসিন্দা (River Raft overturned in Ganga in Rishikesh) ৷ এখনও তাঁর হদিশ পাওয়া যায়নি ।



5. Kangaroo Rescued in Alipurduar : পশ্চিমবঙ্গ-অসম সীমান্তে এই প্রথম উদ্ধার অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারু, নজির বারোবিশা পুলিশের

ভারতে চিড়িয়াখানা ছাড়া ক্যাঙারুর দেখা মেলে না ৷ এই প্রথম রাজ্যে ক্যাঙারু পাচারের ঘটনা ঘটল (Australian Kangaroo Rescued in Barobisha) ৷



6. Holi Special Trains : হোলিতে স্পেশাল ট্রেন দিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল

হোলির সময় যাত্রীদের চাপ কমানোর কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি রুটে বিশেষ ট্রেন চালুর কথা ঘোষণা করল দক্ষিণ-পূর্ব রেল (Holi Special Train by SE Railway) ৷ বুকিং কাউন্টার ও অনলাইনেও থাকছে টিকিট কাটার ব্যবস্থা ৷



7. Leopard Killed : চিতাবাঘের মাংস দিয়ে মহাভোজ করেছে গোটা গ্রামবাসী, উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

চিতাবাঘ শিকারের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় (Social Media) ছবি পোস্ট। এরপর মৃত চিতাবাঘের মাংস দিয়ে পিকনিক করে খেয়েছে গোটা গ্রামবাসী, যা নিয়ে চারিদিকে শোরগোল পরে গিয়েছে ৷ পিকনিকের পর চিতাবাঘের চামড়া ও থাবা পাচারের চেষ্টায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে তিন (Three People Are Arrested) যুবক ৷ গোটা ঘটনায় চোখ কপালে উঠেছে বনদফতর থেকে তদন্তকারীদের ৷



8. German Open Super 300 : বিশ্বের 1 নম্বর-কে হারিয়ে জার্মান ওপেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে লক্ষ্য সেন

জার্মান ওপেন সুপার 300 টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন (Lakshya Sen in Final of German Open Super 300) ৷ বিশ্বের 1নং শাটলার ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনকে তিন সেটের ম্যাচে 21-13, 12-21, 22-20 গেমে হারিয়েছেন তিনি (Lakshya Sen Stunned Olympic Gold Winner Viktor Axelsen) ৷ রবিবার সন্ধ্যায় ফাইনালে তিনি থাইল্যান্ডের কুনলাভুত ভিতিদর্সনের মুখোমুখি হবেন ৷



9. Runway 34 Motion Poster : একসঙ্গে অজয়-অমিতাভ, সামনে এল রানওয়ে 34 ছবির মোশন পোস্টার

নতুন ছবি 'রানওয়ে-34'-এর মোশন পোস্টার সামনে আনলেন অজয় দেবগন ৷ এটি হতে চলেছে তাঁর পরিচালিত তৃতীয় ছবি (Ajay Amitabh Starrer Film Runway34 Motion Poster) ৷



10. Malavika Mohanan Maaran promotion : নতুন ছবির প্রমোশনে মঞ্চ মাতালেন মালবিকা

অভিনেত্রী মালবিকা মহানন এখন তাঁর নতুন ছবি 'মারান'-এর প্রমোশনের জন্য রীতিমত নিজেকে উজার করে দিচ্ছেন ৷