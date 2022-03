একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে হেভিওয়েট কেন্দ্র ছিল নন্দীগ্রাম । সেখানে সম্মুখসমরে নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ও শুভেন্দু অধিকারী৷ জয়ী হন শুভেন্দু ৷

2. Fire at Tangra : ট্যাংরায় কাপড়ের গুদামে বিধ্বংসী আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 15টি ইঞ্জিন

ঘটনাস্থলে গিয়েছে দমকলের 15টি ইঞ্জিন ৷ হতাহতের কোনও খবর নেই ৷ আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি ৷

3. ECI Announces By Poll Date : আসানসোল-বালিগঞ্জে উপনির্বাচন আগামী 12 এপ্রিল, ঘোষণা কমিশনের

আসানসোলে বাবুল সুপ্রিয়র পদত্যাগ ও বালিগঞ্জে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে ওই দু’টি আসন শূন্য ছিল ৷ আগামী 12 এপ্রিল ওই দুই আসনে উপনির্বাচন ৷

4. Clash in Mohanbagan Election : ক্লাব নির্বাচনের মনোনয়নকে ঘিরে মোহনবাগানে ধুন্ধুমার, আহত বেশ কয়েকজন

ব্যাট, বাঁশ নিয়ে একে অপরের দিকে তেড়ে যেতে দেখা যায় কিছু উন্মত্ত জনতাকে । যদিও ক্লাব কর্তাদের দাবি এর সঙ্গে নির্বাচনের (Mohanbagan Club Election) কোনও সম্পর্ক নেই ৷

5. Corona Update in Bengal : রাজ্যে কমল করোনা সংক্রমণের হার, আক্রান্ত 71

রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী, সংক্রমণের হার (Corona Positivity Rate) দাঁড়িয়েছে 0.34 শতাংশ ৷

6. West Bengal Govt Taking Loan : বাজেট পেশের 24 ঘণ্টার মধ্যেই খোলা বাজার থেকে ফের ঋণ রাজ্য সরকারের

গতকাল 2022-23 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ তার 24 ঘণ্টার মধ্যেই ফের খোলা বাজার থেকে ঋণ নিতে চলছে রাজ্য সরকার (West Bengal Government Set To Take Loan From Open Market Within 24 Hours Of Presenting Budget) ৷

7. IND vs SL DN Test : গোলাপি টেস্টে একাকুম্ভ শ্রেয়স, 252 রানে গুটিয়ে গেল ভারত

বেঙ্গালুরুতে গোলাপি বলের টেস্টে প্রথম ইনিংসে 252 রান তুলেছে ভারত ৷ 92 রানের ইনিংস খেললেন শ্রেয়স আইয়ার ৷

8. Repeat of Lakhimpur in Odisha : লখিমপুরের পুনরাবৃত্তি ওড়িশায়, বিজেডি বিধায়কের গাড়ির ধাক্কায় আহত বহু

উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে বিক্ষোভকারী কৃষকদের উপর গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে ৷

9. AAP in Bengal : পঞ্চায়েত ভোটে মমতার দুর্গে হানার প্রস্তুতি কেজরিওয়ালের, মালদায় আপের সদস্য সংগ্রহ অভিযান

সদ্য পঞ্জাবের বিধানসভা ভোটে সাফল্য পেয়েছে আম আদমি পার্টি (Aam Aadmi Party's Success in Punjab Assembly Election 2022) ৷

10. Firhad Hakim on Extra Bus Fare : অতিরিক্ত বাস ভাড়া নিলে পুলিশে অভিযোগের পরামর্শ ফিরহাদের

বেশি বাস ভাড়া নেওয়াকে তোলাবাজি বললেন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ৷ অতিরিক্ত ভাড়া নিলে পুলিশে অভিযোগের পরামর্শ দিলেন (Firhad Hakim Advices to Lodge Complaint in Police For Extra Bus Fare) ৷