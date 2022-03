1.Ukraine Crisis : রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচে সম্মতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের

ইউক্রেনে (Russia Ukraine War) হামলাকারী রুশদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পোস্টেও অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের অভিভাবক সংস্থা মেটা (Facebook Instagram to allow posts calling for violence against Russians) ৷

2.Nadda on BJP Victory: নির্বাচনের সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন মোদি, জয়ের পর পরিবারতন্ত্র নিয়ে খোঁচা নাড্ডার

চার রাজ্যে বিধানসভা (Assembly elections 2022) নির্বাচনে বিপুল জয়ের (Nadda on BJP Victory) পর জেপি নাড্ডা বললেন, দেশের রাজনীতির সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (BJP landslide victory in four of the five Assembly Elections) ৷

3.PM Modi Attacks Opposition Parties : ভারতের জনতাই পরিবারতন্ত্র শেষ করবে, বিরোধীদের তোপ মোদির

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ তার পরই বিরোধীদের নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Attacks Opposition Parties) ৷

4.West Bengal Weather Update : বঙ্গে বাড়বে গরমের অস্বস্তি, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

বইয়ের পাতায় ফাল্গুন-চৈত্র বসন্ত কাল হিসেবে পরিচিত হলেও বঙ্গের আবহাওয়া এখন গ্রীষ্মময় ৷ বসন্ত ভাল করে উপভোগ করার আগেই বঙ্গে হাজির গ্রীষ্ম ৷ আগামী দিনগুলিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Forecast) ৷

5.Corona Update in India : সংক্রমণ দাঁড়িয়ে 4 হাজারেই, তবে বাড়ল মৃত্যু

কখনও বাড়ছে তো কখনও কমছে ৷ দেশের করোনা সংক্রমণের এমনই গ্রাফ ৷ শুক্রবার দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী দৈনিক সংক্রমণ সামান্য বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে মৃত্যু (Corona Update in India) ৷ তবুও সাবধানে থাকার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

6.Modi on BJPs Win in UP : উত্তরপ্রদেশের ফলাফল আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করল, আত্মবিশ্বাসী মোদি

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ এই জয় 2024-এর লোকসভার জয় নিশ্চিত করল ৷ এদিন এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

7.Modi-Yogi Equation in BJP : যোগী কি মোদির উত্তরাধিকারী নাকি মাথাব্যাথার কারণ ?

উত্তরপ্রদেশে ফের জয়ী বিজেপি (BJP Wins in Uttar Pradesh) ৷ এই জয়ে জতীয়স্তরেও জনপ্রিয়তা অনেকটাই বেড়ে গেল ওই রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির যোগী আদিত্যনাথের (UP CM Yogi Adityanath) ৷ তাই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি যোগীই মোদির উত্তরাধিকারী (Will Yogi be the Successor of Narendra Modi in BJP) ? নাকি তাঁর এই জনপ্রিয়তা মোদির মাথাব্যাথার কারণ হবে ?

8.Purulia Excise Custody Death : পিটিয়ে মারার অভিযোগ, পুরুলিয়ায় গ্রেফতার 2 আবগারি কনস্টেবল

আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্য হয় পুরুলিয়ার এক যুবকের ৷ এই ঘটনায় পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ তোলে মৃতের পরিবার (Purulia Excise Custody Death) ৷ তদন্তে নামে সিট ৷ গ্রেফতার করা হয় পুরুলিয়ার ঝালদা সার্কেলের আবগারি দফতরের দুই কনস্টেবলকে ৷

9.Bomb Blast in Bardhaman : বোমা ফেটে বর্ধমানে আহত ছাত্র, গ্রিন করিডর করে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতা

আউশগ্রামে বোমা ফেটে গুরুতর জখম কলেজ পড়ুয়া (Bomb Blast in Bardhaman) ৷ চাষের জমিতে কীভাবে এল কৌটো ভর্তি বোমা ? তদন্তে আউশগ্রাম থানার পুলিশ ৷

10.Hrithik Deepika New Film Fighter : কবে পর্দায় আসছে হৃতিক-দীপিকা জুটির প্রথম ছবি ? সামনে এল দিনক্ষণ

আগামী বছর সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেতে চলেছে হৃতিক দীপিকা জুটির প্রথম ছবি 'ফাইটার' (Hrithik Deepika Upcoming Film Release Date) ৷ মুক্তির তারিখ ঠিক করে ফেললেন নির্মাতারা ৷ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে অনিল কাপুরকেও ৷