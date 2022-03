1.West Bengal Weather Update : বঙ্গে বাড়বে গরমের অস্বস্তি, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

বইয়ের পাতায় ফাল্গুন-চৈত্র বসন্ত কাল হিসেবে পরিচিত হলেও বঙ্গের আবহাওয়া এখন গ্রীষ্মময় ৷ বসন্ত ভাল করে উপভোগ করার আগেই বঙ্গে হাজির গ্রীষ্ম ৷ আগামী দিনগুলিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Forecast) ৷

2.Purulia Excise Custody Death : পিটিয়ে মারার অভিযোগ, পুরুলিয়ায় গ্রেফতার 2 আবগারি কনস্টেবল

আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্য হয় পুরুলিয়ার এক যুবকের ৷ এই ঘটনায় পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ তোলে মৃতের পরিবার (Purulia Excise Custody Death) ৷ তদন্তে নামে সিট ৷ গ্রেফতার করা হয় পুরুলিয়ার ঝালদা সার্কেলের আবগারি দফতরের দুই কনস্টেবলকে ৷

3.Bomb Blast in Bardhaman : বোমা ফেটে বর্ধমানে আহত ছাত্র, গ্রিন করিডর করে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতা

আউশগ্রামে বোমা ফেটে গুরুতর জখম কলেজ পড়ুয়া (Bomb Blast in Bardhaman) ৷ চাষের জমিতে কীভাবে এল কৌটো ভর্তি বোমা ? তদন্তে আউশগ্রাম থানার পুলিশ ৷

4.ETV Bharat Horoscope for 11th March : আর্থিক দিক থেকে নক্ষত্র আপনার অনুকূলে তাই বাড়তে পারে উপার্জন ; ইঙ্গিত সিংহ রাশির, আরও জানতে দেখে নিন রাশিফল

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 11th March) ৷

5.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

6.PM Modi Attacks Opposition Parties : ভারতের জনতাই পরিবারতন্ত্র শেষ করবে, বিরোধীদের তোপ মোদির

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ তার পরই বিরোধীদের নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Attacks Opposition Parties) ৷

7.Modi on BJPs Win in UP : উত্তরপ্রদেশের ফলাফল আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করল, আত্মবিশ্বাসী মোদি

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ এই জয় 2024-এর লোকসভার জয় নিশ্চিত করল ৷ এদিন এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

8.Modi-Yogi Equation in BJP : যোগী কি মোদির উত্তরাধিকারী নাকি মাথাব্যাথার কারণ ?

উত্তরপ্রদেশে ফের জয়ী বিজেপি (BJP Wins in Uttar Pradesh) ৷ এই জয়ে জতীয়স্তরেও জনপ্রিয়তা অনেকটাই বেড়ে গেল ওই রাজ্য়ের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির যোগী আদিত্যনাথের (UP CM Yogi Adityanath) ৷ তাই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি যোগীই মোদির উত্তরাধিকারী (Will Yogi be the Successor of Narendra Modi in BJP) ? নাকি তাঁর এই জনপ্রিয়তা মোদির মাথাব্যাথার কারণ হবে ?

9.Yogi's Record in UP Poll : উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয়বার জিতে যে সাতটি রেকর্ড করলেন যোগী আদিত্যনাথ

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপি (UP Assembly Poll Results 2022) ৷ দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথে যোগী আদিত্যনাথ (UP CM Yogi Adityanath) ৷ জয়ের পর তিনি সাতটি রেকর্ড করলেন ৷ কী কী সেই রেকর্ড দেখে নিন এক নজরে...

10.Congress Lost in Five States : পাঁচ রাজ্যে ভরাডুবির পর কংগ্রেসের অন্দরে কোন্দল বৃদ্ধির আশঙ্কা

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে সবক’টিতে ৷ এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের অন্দরে কোন্দল বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে (Congress Inner Conflict may Increase after Five States Poll Debacle) ৷