1. Elections 2022 Result LIVE : চান্নির গড়ে জয়ের পথে আপ, অভিনন্দন টুইট সিধুর

শুরু হল পাঁচ রাজ্যের ভোট গণনা ৷ নজরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ-পঞ্জাব ৷ বুথ ফেরৎ সমীক্ষা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে ফের হাওয়া লাগবে যোগীর পালেই ৷ হতে পারে আসন সংখ্যা কিছু কমবে ৷ পাশাপাশি পঞ্জাবের মসনদে কে বসে তা নিয়েও জল্পনা চলছে ৷ তবে বঙ্গবাসীর কাছে গোয়াও স্পেশাল ইন্টারেস্ট ৷ মমতা-অভিষেকের প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে সেখানে ? উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গোয়া, উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুরের গণনার খুঁটিনাটি দেখে নিন একনজরে ইটিভি ভারতে...

2. Goa election results 2022: গোয়ায় ফল প্রকাশের আগেই রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের আর্জি কংগ্রেসের

2017 সালের নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ফলপ্রকাশের আগেই গোয়ার ('Confident' Congress requests meeting with the Governor in advance) রাজ্যপাল পিএস শ্রীধরনের সঙ্গে বৈঠকের জন্য সময় চাইল কংগ্রেস (Goa Congress meeting with the governor) ৷



3. Dilip Ghosh on Assembly Result 2022 : ৫ রাজ্যেই বিজেপি সরকার গড়বে, দাবি দিলীপ ঘোষের

"5 রাজ্যেই বিজেপি সরকার গড়বে", দাবি দিলীপ ঘোষ ৷ বৃহস্পতিবার নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ ৷

4. Uttarakhand Election Result 2022: উত্তরাখণ্ডেও ফেল কংগ্রেস, সরকার গঠনের পথে বিজেপি

5 রাজ্যোর হাই-ভোল্টেজ রাজ্যগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল উত্তরাখণ্ড বিধানসভা কেন্দ্র (uttarakhand election) ৷ 70টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রাথমিক ট্রেন্ড অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷



5. Assembly Election Result 2022 : কোথায় দাঁড়িয়ে পাঁচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কী বলছে গণনার প্রাথমিক আভাস

গণনার প্রাথমিক ট্রেন্ড যদি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে তবে কিছুটা কমলেও উত্তরপ্রদেশে আড়াইশোর অধিক আসনে জিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি (In Uttar Pradesh BJP is likely to make history) ৷ এক্সিট পোলকে মান্যতা দিয়ে পঞ্জাব 'হাত' বদলে আস্থা রাখছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিতে ৷



6. Election Result Track with ETV Bharat : সবার আগে 5 রাজ্যের ভোটের ফল জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতে

পাঁচ রাজ্যের 690টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি মুহূর্তের আপডেট জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ৷ এটিই একমাত্র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে কর্মরত সাংবাদিকরা পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে প্রতি মুহূর্তে নির্বাচনের ফলাফলের আপডেট উপস্থাপন করছেন (Election Result Track with ETV Bharat) ৷



7. Post Office Money fraudulent : কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও লক্ষাধিক টাকা, বিপন্ন বৃদ্ধা

অনেক কষ্টে কিষাণ বিকাশ পত্র থেকে পাওয়া টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন অ্যাকাউন্টে ৷ কিন্তু টাকা তুলতে গিয়ে বৃদ্ধার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল (Post Office Money fraudulent) ৷



8. Cold Storage Without Electricity : পানাগড়ে আলু মজুত করতে পরিকাঠামোহীন হিমঘর খোলার অভিযোগ

পরিকাঠামোহীন হিমঘরে পড়ে কৃষকদের বস্তা বস্তা আলু ৷ বিদ্যুৎ সমস্যার জেরে গরমের মধ্যে গুদামবন্দি হয়ে রয়েছে বহু কুইন্টাল আলু (Without Electricity Cold Storage has Open in Panagarh to Store Potatoes) ৷ দুর্গাপুরের পানাগড় এলাকার ঘটনায় ক্ষুব্ধ আলু চাষীরা ৷

9. Gangubai Kathiawadi in 100 cr Club: একশো কোটির ক্লাবে নামে তুলে ফেলল সঞ্জয়-আলিয়া জুটির 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি'

সঞ্জয়-আলিয়ার 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' শুধু যে সমালোচকদের মন জয় করে নিল তা নয়, একইসঙ্গে ভাল ব্যবসা দিল বক্স অফিসেও ৷ এবার একশো কোটির ক্লাবে নাম তুলল এই ছবি (Gangubai Kathiawadi Reaches the 100 cr Club) ৷



10. Parambrata on Kahaani : এক দশক পূর্তি, 'কাহানি'-কে ক্লাট ক্লাসিকের তকমা দিলেন আবেগী পরমব্রত

এক দশক পার করল বাঙালি পরিচালক সুজয় ঘোষের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার ছবি 'কাহানি' ৷ ছবি নিয়ে আবেগে ভাসলেন পরমব্রত (Parambrata on Ten Years of Kahaani) ৷