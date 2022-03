1.Assembly Election Result 2022 News Room LIVE : 5 রাজ্যের বিধানসভার ফলাফল লাইভ দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের (Assembly Election Result 2022 LIVE on ETV BHARAT) প্রতি মুহূর্তের আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

2.Elections 2022 Result LIVE : পঞ্জাবে 76 আসনে এগিয়ে আপ, গোয়ায় 7 আসনে তৃণমূল জোট

শুরু হল পাঁচ রাজ্যের ভোট গণনা ৷ নজরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ-পঞ্জাব ৷ বুথ ফেরৎ সমীক্ষা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে ফের হাওয়া লাগবে যোগীর পালেই ৷ হতে পারে আসন সংখ্যা কিছু কমবে ৷ পাশাপাশি পঞ্জাবের মসনদে কে বসে তা নিয়েও জল্পনা চলছে ৷ তবে বঙ্গবাসীর কাছে গোয়াও স্পেশাল ইন্টারেস্ট ৷ মমতা-অভিষেকের প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে সেখানে ? উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গোয়া, উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুরের গণনার খুঁটিনাটি দেখে নিন একনজরে ইটিভি ভারতে...

3.West Bengal Weather Update : বসন্তেও কাঁটা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, তবে কি বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস ?

আজ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা ৷ রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি কি চড়বে তাপমাত্রার পারদ ? কী বলছে হাওয়া অফিস (Bengals Weather Update) ?

4.UP Assembly Election Result 2022 : বুথ ফেরত সমীক্ষা মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয়বার তখতের পথে যোগীই

এগিয়ে থাকার নিরিখে ম্যাজ্ক ফিগার পার করেছে বিজেপি (UP Assembly Election)

5.Punjab Assembly Election Result 2022 : ঝাড়ুর দাপটে পঞ্জাবে 'হাত' বদল, আরও এক রাজ্য কেজরিওয়ালের ঝুলিতে

সমস্ত এক্সিট পোলেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল এবার পঞ্জাব হাতছাড়া হতে চলেছে কংগ্রেস, ক্ষমতা দখল করতে পারে আপ ৷ সেই ইঙ্গিতই ক্রমশ বাস্তবের পথে এগোচ্ছে (Punjab Assembly Election Result) ৷

6.Assembly Election Result 2022 : ইভিএম কারচুপির প্রশ্নই ওঠে না, সপা’র অভিযোগ খারিজ করে জানাল কমিশন

বারাণসীতে কোনও ইভিএম কারচুপি হয়নি ৷ যে ইভিএমগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেগুলি ট্রেনিংয়ের জন্য ৷ সমাজবাদী পার্টির অভিযোগের ভিত্তিতে এমনটাই জানালেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র (No Question of EVM Tampering Says CEC Sushil Chandra) ৷

7.Goa Assembly Election Result 2022 : গোয়ায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কংগ্রেস-বিজেপির, একাধিক আসনে এগিয়ে তৃণমূল জোটও

গোয়াতে ভাল ফলের ইঙ্গিত তৃণমূল জোটের (TMC in Goa Assembly Poll), নিতে পারে নির্ণায়ক ভূমিকা ৷

8.Gangubai Kathiawadi in 100 cr Club: একশো কোটির ক্লাবে নামে তুলে ফেলল সঞ্জয়-আলিয়া জুটির 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি'

সঞ্জয়-আলিয়ার 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' শুধু যে সমালোচকদের মন জয় করে নিল তা নয়, একইসঙ্গে ভাল ব্যবসা দিল বক্স অফিসেও ৷ এবার একশো কোটির ক্লাবে নাম তুলল এই ছবি (Gangubai Kathiawadi Reaches the 100 cr Club) ৷

9.Parambrata on Kahaani : এক দশক পূর্তি, 'কাহানি'-কে ক্লাট ক্লাসিকের তকমা দিলেন আবেগী পরমব্রত

এক দশক পার করল বাঙালি পরিচালক সুজয় ঘোষের রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার ছবি 'কাহানি' ৷ ছবি নিয়ে আবেগে ভাসলেন পরমব্রত (Parambrata on Ten Years of Kahaani) ৷

10.Barrackpore Police Commissionerate Update : ব্যারাকপুর কমিশনারেটে 8টি নতুন থানা গঠন, বিজ্ঞপ্তি নবান্নর

উত্তর 24 পরগনায় অপরাধ রুখতে এবার কড়া প্রশাসন ৷ ব্যারাকপুর কমিশনারেটে (Barrackpore Police Commissionerate Update) আটটি নতুন থানা গঠনের সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন ৷ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে নবান্ন ৷