1. Assembly Election Result 2022 LIVE : 5 রাজ্যের বিধানসভার ফলাফল লাইভ দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের (Assembly Election Result 2022 LIVE on ETV BHARAT) প্রতি মুহূর্তের আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...



2. Elections 2022 Result LIVE : পাঁচ রাজ্যের ভোট গণনা শুরু

শুরু হল পাঁচ রাজ্যের ভোট গণনা ৷ নজরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ-পঞ্জাব ৷ বুথ ফেরৎ সমীক্ষা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে ফের হাওয়া লাগবে যোগীর পালেই ৷ হতে পারে আসন সংখ্যা কিছু কমবে ৷ পাশাপাশি পঞ্জাবের মসনদে কে বসে তা নিয়েও জল্পনা চলছে ৷ তবে বঙ্গবাসীর কাছে গোয়াও স্পেশাল ইন্টারেস্ট ৷ মমতা-অভিষেকের প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে সেখানে ? উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গোয়া, উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুরের গণনার খুঁটিনাটি দেখে নিন একনজরে ইটিভি ভারতে...

3. Central Minister Criticises Bengal Government : কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলালে মিলবে না সাহায্য, রাজ্যকে হুঁশিয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

রাজ্য জল জীবিকা মিশন প্রকল্পের গতি পশ্চিমবঙ্গে শ্লথ, অভিযোগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলের (Union Minister Prahlad Singh Patel) ৷



4. Barrackpore Police Commissionerate Update : ব্যারাকপুর কমিশনারেটে 8টি নতুন থানা গঠন, বিজ্ঞপ্তি নবান্নর

উত্তর 24 পরগনায় অপরাধ রুখতে এবার কড়া প্রশাসন ৷ ব্যারাকপুর কমিশনারেটে (Barrackpore Police Commissionerate Update) আটটি নতুন থানা গঠনের সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন ৷ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে নবান্ন ৷



5. Road Accident in Pandabeswar : পাণ্ডবেশ্বরে শিশু মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি স্থানীয়দের

বাইকে ধাক্কা লরির, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল 5 বছরের শিশুর (Road Accident in Pandabeswar ) ৷



6. Tolly Nullah Canal Cleansing : টালিনালা খাল সংস্কারে উদ্যোগী সেচ দফতর ও কলকাতা পৌরনিগম

টালিনালা খালটি প্রায় বুজে গিয়েছে ৷ গঙ্গার জলও এখানে ঢোকে না আর এখান থেকে পচা জল বেরবার রাস্তাও নেই ৷ বর্ষায় এর প্রভাব পড়ে আশপাশের অঞ্চলগুলিতে (Tolly Nullah Canal Cleansing) ৷



7. Nadia Hanskhali Accident : হাঁসখালিতে খেলার মাঠে গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু মেয়ে-বাবার

খেলার মাঠে বসে ফুটবল খেলা দেখছিল বাবা-মেয়ে ৷ একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের পিষে দেয় (Nadia Hanskhali Accident) ৷



8. Assembly Election Result 2022 : ফলপ্রকাশের প্রাক্কালে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার খুঁটিনাটি, নজরে থাকছে যে সকল কেন্দ্র

পাঁচ রাজ্যে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কুর্সিতে কারা, জানতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকঘণ্টার (Vote counting in five states set to take place on March 10) ৷ বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় এর আভাস মিলেছে ইতিমধ্যেই ৷ কিন্তু বুথ ফেরৎ সমীক্ষার হিসেব উল্টে যাওয়ার ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেহাত কম নেই ৷



9. Jalsa Trailer Out : মুক্তি পেল বিদ্যা বালনের নতুন ছবি 'জলসা'র ট্রেলার

প্রাইম ভিডিয়োর সঙ্গে তৃতীয় প্রজেক্ট বিদ্যা বালনের মুক্তি পেল তাঁর নতুন ছবি 'জলসা'র ট্রেলার (Jalsa Trailer Launches) ৷

10. ICC Womens WC 2022 : 'পাক বধে'র আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে কিউয়িদের সামনে মিতালিরা

শুরুটা ভাল হলেও কিউয়িদের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে ভারতের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ছিল শিউরে ওঠার মত ৷ দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভারতীয় দলকে 4-1 ব্যবধানে নাস্তানাবুদ করেছিল সোফি ডিভাইনের দল (India lost to NZ in bilateral series) ৷