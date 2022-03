1. Haridevpur Murder : ব্যক্তির রহস্য মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য হরিদেবপুরে

তিনদিন ধরে মেয়ে কোনও যোগাযোগ করতে পারেনি বাবার সঙ্গে ৷ তারপর মঙ্গলবার হঠাৎই মৃত্যুর খবর (Unnatural death in Haridevpur) ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে ৷ যদি তাই হয় তবে খুনের নেপথ্যে কারা ? কাদের সন্দেহ করছে মৃতের পরিবার ?



2. Corona Update in India : সামান্য বেড়ে দেশে দৈনিক সংক্রমণ সাড়ে 4 হাজারে

ধীরে ধীরে নামছে করোনা সংক্রমণ ৷ বুধবার তা সামান্য বাড়লেও পাঁচ হাজারের নিচেই রয়েছে দৈনিক সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷ তবুও সাবধানে থাকার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷



3. Malda fire: মালদার ফলবাজারে বিধ্বংসী আগুন, কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা

ভোরের আগুনে পুড়ে ছাই কালিয়াচক ফল বাজারের একাংশ (Fire breaks out at Malda fruit market)। ক্ষতির অঙ্ক ছাড়াতে পারে কোটি টাকা ।



4. Coimbatore Youth Joins Ukrainian Force : রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের বাহিনীতে কোয়েম্বাটোরের সাই নিকেশ

খারকিভে ইঞ্জিনিয়ারিং (Sai Nikesh Ravichandran joins Ukraine National Georgion Legion) পড়তে যাওয়া কোয়েম্বাটোরের 21 বছরের যুবক (Coimbatore youth joins Ukrainians in fight against Russian invasion) যোগ দিলেন ইউক্রেনের বাহিনীতে (Coimbatore youth joins Ukrainian force) ৷

5. Burdwan Municipality : বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান হবেন কে, চলছে জোর জল্পনা

বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে কে বসতে চলেছেন তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা (Burdwan Municipality Chairman Selection)। বিজয়ী কাউন্সিলরদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদের জন্য লড়াইয়ে রয়েছেন শিখা সেনগুপ্ত, অরূপ দাস, ভবদেব চক্রবর্তী-সহ বেশ কয়েকজন ।



6. International Kolkata Book Fair : কমিকসের খোঁজে খুদেদের হানা বইমেলার স্টলে

তপ্ত দুপুরে কলকাতা বইমেলার (International Kolkata Book Fair) এক স্টলে কমিকসের খোঁজে হানা দিল একদল খুদে পড়ুয়া । সেখানে কমিকস ছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে 'ব্যোমকেশ সমগ্র', 'ফেলুদা সমগ্র' এমনকি পঞ্জিকাও ।

7. US Bans Russian Oil-Gas Imports : চাপ আরও বাড়াতে রাশিয়ার তেল-গ্যাস আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাইডেনের

রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়াতে এবার সে দেশের তেল ও গ্যাস আমদানি আমেরিকায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন জো বাইডেন (Biden announces ban on Russian Oil-Gas Imports) ৷



8. Indians Evacuation From Sumy : 12টি বাসের লম্বা কনভয়ে সুমি ছাড়লেন সকল ভারতীয়, জানাল বিদেশমন্ত্রক

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সুমি থেকে 12টি বাসের কনভয়ে সকল ভারতীয়কে এদিন পলটোভায় আনা হল (A convoy consisting of 12 buses left from Sumy On Tuesday) ৷ সেখান থেকে তাদের 'অপারেশন গঙ্গা'য় উড়িয়ে আনা হবে দেশে ৷



9. Vandalized Hospital At Jamuria : চিকিৎসা পরিষেবা অমিল, জামুড়িয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা না মেলায় ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে (Vandalized Hospital At Jamuria)। ঘটনাটি জামুড়িয়ার বাহাদুরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ৷



10. SRK New Look : 'পাঠান'-এ কেমন হতে চলেছে বাদশার অবতার ? জল্পনার মাঝে প্রকাশ্য়ে নয়া লুক

মঙ্গলবার নিজের ইনস্টাগ্রাম থেকে একটি বিজ্ঞাপনী ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন কিং খান ৷ বলিউডের বাদশাকে দেখা গিয়েছে দুবাই পর্যটনের একটি প্রমোশনাল ভিডিয়োতে ৷