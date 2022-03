1.West Bengal Weather Update : ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ, বসন্তেই গ্রীষ্মের ইঙ্গিত

বেলা বাড়লেই গরমের অস্বস্তি ৷ বসন্ত শেষ হতে না হতেই গ্রীষ্মের ইনিংস শুরু পশ্চিমবঙ্গে ৷ এমনটাই বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Bengal Weather Forecast) ৷

2.Corona Update in India : সামান্য বেড়ে দেশে দৈনিক সংক্রমণ সাড়ে 4 হাজারে

ধীরে ধীরে নামছে করোনা সংক্রমণ ৷ বুধবার তা সামান্য বাড়লেও পাঁচ হাজারের নিচেই রয়েছে দৈনিক সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷ তবুও সাবধানে থাকার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

3.Business Sanctions on Russia : রাশিয়ায় সাময়িকভাবে ব্যবসা গোটাচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডস-স্টারবাকস-কোক

রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে নয়া মার্কিননীতি ৷ এ বার বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে থাকা মার্কিন ফুড চেনগুলি সাময়িকভাবে রাশিয়া থেকে তাদের ব্যবসা তুলে নিচ্ছে (US Food Chains are Temporarily Withdrawing Their Business from Russia) ৷ যে তালিকায় রয়েছে, ম্যাকডোনাল্ডস, স্টারবাকস, কোক এবং পেপসির মতো নামী সংস্থাগুলি (Business Sanctions on Russia) ৷ তবে, এই সব সংস্থা রাশিয়ায় তাদের কর্মীদের বেতন দিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ৷

4.US Bans Russian Oil-Gas Imports : চাপ আরও বাড়াতে রাশিয়ার তেল-গ্যাস আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা বাইডেনের

রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়াতে এবার সে দেশের তেল ও গ্যাস আমদানি আমেরিকায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন জো বাইডেন (Biden announces ban on Russian Oil-Gas Imports) ৷

5.Mamata Attacks BJP : বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্যের ডাক মমতার, পালটা জবাব সুকান্তর

মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় (TMC Working Committee Meeting) ৷ সেখান থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের এক হওয়ার ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Calls for Opposition Unity to defeat BJP) ৷

6.TMC Inner Clash in Cooch Behar : জেলা সভাপতি পদে রদবদলের পরই ফের কোচবিহার তৃণমূলে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, আহত পাঁচ

গোষ্ঠীকোন্দলের সমস্যা মেটাতেই বারবার কোচবিহার জেলা সভাপতি পদে বদল ঘটিয়েছে তৃণমূল ৷ কিন্তু সমস্যা মিটেছে কি ? জেলা তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যায় পার্থপ্রতীম রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামীদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কথা (TMC Inner Clash in Cooch Behar) ৷ সকালে জেলা সভাপতি বদলের ঘোষণার পরই সন্ধ্যায় ফের দুই অনুগামীদের সংঘর্ষ ৷ সমস্যা কি তবে রয়েই গেল ?

7.Haridevpur Murder : ব্যক্তির রহস্য মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য হরিদেবপুরে

তিনদিন ধরে মেয়ে কোনও যোগাযোগ করতে পারেনি বাবার সঙ্গে ৷ তারপর মঙ্গলবার হঠাৎই মৃত্যুর খবর (Unnatural death in Haridevpur) ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে ৷ যদি তাই হয় তবে খুনের নেপথ্যে কারা ? কাদের সন্দেহ করছে মৃতের পরিবার ?

8.Indians Evacuation From Sumy : 12টি বাসের লম্বা কনভয়ে সুমি ছাড়লেন সকল ভারতীয়, জানাল বিদেশমন্ত্রক

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সুমি থেকে 12টি বাসের কনভয়ে সকল ভারতীয়কে এদিন পলটোভায় আনা হল (A convoy consisting of 12 buses left from Sumy On Tuesday) ৷ সেখান থেকে তাদের 'অপারেশন গঙ্গা'য় উড়িয়ে আনা হবে দেশে ৷

9.International Flight Resume : 27 মার্চ থেকে ভারতে ফের চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা

অবশেষে প্রায় 2 বছর পর চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী উড়ান পরিষেবা (India to resume commercial international passenger flights from March 27) ৷ করোনা পরিস্থিতির জেরে এতদিন বন্ধ ছিল এই উড়ান পরিষেবা । 27 মার্চ থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে ভারতে আন্তর্জাতিক বিমান নামা বা ওঠা করবে ৷

10.DiCaprio Supports Ukraine : ইউক্রেনের দিকে সাহায্যের হাত ডিক্যাপ্রিওর, দান করলেন 10 মিলিয়ন ডলার

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের সমর্থনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন অক্সারজয়ী অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও ৷ ইউক্রেনের জন্য় 10 মিলিয়ন ডলার অনুদান দিলেন অভিনেতা (Leonardo DiCaprio donates 10 million dollar to Ukraine) ৷