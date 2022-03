1. West Bengal Weather Update : ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ, বসন্তেই গ্রীষ্মের ইঙ্গিত

বেলা বাড়লেই গরমের অস্বস্তি ৷ বসন্ত শেষ হতে না হতেই গ্রীষ্মের ইনিংস শুরু পশ্চিমবঙ্গে ৷ এমনটাই বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Bengal Weather Forecast) ৷

2. Mamata Attacks BJP : বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্যের ডাক মমতার, পালটা জবাব সুকান্তর

মঙ্গলবার কলকাতার নজরুল মঞ্চে তৃণমূলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় (TMC Working Committee Meeting) ৷ সেখান থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের এক হওয়ার ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Calls for Opposition Unity to defeat BJP) ৷

3. Indians Evacuation From Sumy : 12টি বাসের লম্বা কনভয়ে সুমি ছাড়লেন সকল ভারতীয়, জানাল বিদেশমন্ত্রক

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সুমি থেকে 12টি বাসের কনভয়ে সকল ভারতীয়কে এদিন পলটোভায় আনা হল (A convoy consisting of 12 buses left from Sumy On Tuesday) ৷ সেখান থেকে তাদের 'অপারেশন গঙ্গা'য় উড়িয়ে আনা হবে দেশে ৷

4. International Flight Resume : 27 মার্চ থেকে ভারতে ফের চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা

অবশেষে প্রায় 2 বছর পর চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী উড়ান পরিষেবা (India to resume commercial international passenger flights from March 27) ৷ করোনা পরিস্থিতির জেরে এতদিন বন্ধ ছিল এই উড়ান পরিষেবা । 27 মার্চ থেকেই স্বাভাবিক নিয়মে ভারতে আন্তর্জাতিক বিমান নামা বা ওঠা করবে ৷

5. Sukanta Majumdar : পশ্চিমবাংলায় সকলে অনেক কষ্টে আছে, আমরাও আছি : সুকান্ত

"বিজেপিতে যাঁরা কষ্টে আছেন, তাঁদের জন্য বিজেপি আছে । দলের বিষয়ে দলের মধ্যে কথা হবে । সমাধানও হবে । উনি এখন বিজেপিতে নেই, বিজেপি নিয়ে মাথা না ঘামালেও হবে ।" লকেট প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ মজুমদারকে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) । মঙ্গলবার শুভেন্দুর পর বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়ার বাড়িতে এসেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । মঙ্গলবার রাত 9টা নাগাদ অশোকবাবুর বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে আসেন তিনি । এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জয়প্রকাশ সম্পর্কে সুকান্ত বলেন, "বিজেপির সাসপেন্ড হওয়া নেতাকে তৃণমূল তুলে নিয়ে রাজ্য সহ-সভাপতি করেছে । এটা তো বিজেপির জন্য প্রমিসিং ব্যাপার । মানে আগামীতে বিজেপি অনেক ভাল জায়গায় আসছে ।" তিনি আরও বলেন, "বিজেপিতে যাঁরা কষ্টে আছেন, তাঁদের জন্য বিজেপি আছে । এই পশ্চিমবাংলায় সকলেই কষ্টে আছেন । আমরাও খুব কষ্টে আছি ।"

6. Vandalized Hospital At Jamuria : চিকিৎসা পরিষেবা অমিল, জামুড়িয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা না মেলায় ব্যাপক ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে (Vandalized Hospital At Jamuria)। ঘটনাটি জামুড়িয়ার বাহাদুরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৷ এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ৷

7. Security of Abhishek Banerjee : সাধারণের অসুবিধা করে বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা বেষ্টনিতে আপত্তি অভিষেকের

কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান শান্তিনিকেতনের (Santiniketan is the residence of Abhishek Banerjee in Kolkata) বাইরে 24 ঘণ্টাই কড়া পাহাড়া থাকে পুলিশের ৷

8. Jamuria Cylinder Blast : জামুড়িয়ায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত একই পরিবারের 7 জন

সিলিন্ডার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জামুরিয়ার বাহাদুরপুর ৷ সদাময় মণ্ডলের বাড়িতে মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ করেই বিস্ফোরণ হয় । বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ে পাকা বাড়ি । ঘটনায় আহত হয়েছেন একই পরিবারের 7 জন । যাদের মধ্যে গুরুতর আহত চারজনকে বাহাদুরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ওই পরিবারের দাবি, গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরনের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে । যদিও শক্তিশালী এই বিস্ফোরণ গ্যাস সিলিন্ডার নাকি অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ (Jamuria Cylinder Blast) ।

9. Madhyamik Examination 2022: প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ খারিজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

প্রশ্ন ফাঁস হয়নি জানালেন পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পরীক্ষা শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি এই কথা জানিয়েছেন (Secondary Examination English Language Question Paper Leak News)৷

10.Hira Mondal Tributes Her Mother : হাতে মায়ের মুখের উল্কি করিয়ে নারী দিবসে জন্মদাত্রীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হীরার

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আইএফএ তাঁর মা-কে সম্মান জানানোয় আপ্লুত বাঙালি ডিফেন্ডার (IFA felicitates mother of Hira Mondal on Womens Day) ৷ জানালেন, আজকের দিনটা তাঁর জীবনে অনেক বড় একটা দিন ৷