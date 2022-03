1. Goa Assembly Election 2022 : গোয়া ত্রিশঙ্কু হলে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চায় তৃণমূল

গোয়া বিধানসভার (Goa Assembly Election 2022) ফলাফল ত্রিশঙ্কু হতে পারে ৷ এমনটাই বলছে বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল ৷ গোয়া বিধানসভা আসন পেলে, নিজেদের কিং মেকার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে ঘাসফুল শিবির (TMC Wants to be King Maker in Goa Assembly) ৷ আর সেই উদ্দেশ্যে আজ গোয়া রওনা দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷



2. Suvendu Adhikari accuses CM : মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতে তৃণমূল বিধায়করা রাজ্যপালকে নিগ্রহ করেছে, অভিযোগ শুভেন্দুর

সোমবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন ছিল ৷ কিন্তু বিরোধী শিবিরের তুলকালামের মাঝে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ ঠিকমতো পড়তে পারেননি ৷ এর দায় তৃণমূলের উপর চাপাল বিজেপি নেতা (Suvendu Adhikari accuses CM) ৷



3. Kulti Suspected Robbery : কুলটিতে উদ্ধার ধানবাদের গাড়ি চালকের দেহ, ঘটনাস্থল থেকে উধাও গাড়ি

কুলটিতে উদ্ধার ধানবাদের গাড়ি চালকের দেহ (Dead Body of Dhanbad driver found in Kulti) ৷ চালকের নাম বিনোদকুমার সাউ ৷ মাথায় রয়েছে গভীর আঘাতের দাগ ৷ ঘটনার পর উধাও গাড়ি ৷ অনুমান করা হচ্ছে ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই বিকাশের গাড়ি ভাড়া করেছিল দুষ্কৃতীরা ৷ ঘটনার তদন্তে নেমেছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ৷



4. Corona Update in India : দৈনিক করোনা সংক্রমণ 3 হাজারে

ভারতে নিম্নমুখী করোনা সংক্রমণ ৷ এবার সংক্রমণ নামল 5 হাজারের নিচে (Corona Update in India) ৷



5. Madhyamik 2022 : নিউরোর সমস্যা মেটাতে বেঙ্গালুরুতে, মাধ্যমিক দেওয়া হল না মেধাবী সৌমদীপের

আচমকা নিউরোর সমস্যা দেখা দেওয়ায় বর্তমানে বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে ভর্তি সৌমদীপ (Hooghly boy cannot appear Madhyamik 2022)৷ সেই কারণে এ বার তার আর মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik 2022) দেওয়া হল না ৷



6. Madhyamik Examination 2022 : সদ্যোজাত কোলে হাসপাতালে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলেন মা

শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অনেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন ৷ তারই উদাহরণ গঙ্গারামপুরের সদ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া মা (New Mother Madhyamik Examination) ৷



7. Tathagata on BJP Leaders Secret Meeting : দলের ভিতরে পচন ধরার কুফল, লকেটের সঙ্গে বিক্ষুব্ধদের বৈঠক প্রসঙ্গে তথাগত

"দলের ভিতরে পচন ধরেছে ৷ যার কুফল হল এই মিটিং ৷ এরকম তো কখনও হয় না, দলে পচন ধরার ফলেই এটা হয়েছে ৷" দলীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেতাদের বৈঠক প্রসঙ্গে এমনই বললেন তথাগত রায় (Tathagata on BJP Leaders Secret Meeting) ৷

8. Alia Bhatt to make Hollywood debut: এবার যাত্রা শুরু হলিউডে, নেটফ্লিক্সের হার্ট অফ স্টোনে আলিয়া

এবার যাত্রা শুরু হতে চলেছে হলিউডে ৷ নেটফ্লিক্সের হার্ট অফ স্টোন দিয়ে হলিউডে অভিষেক ঘটতে চলেছে আলিয়া ভাটের (Alia Bhatt to make Hollywood debut) ৷



9. Women's Day 2022: নারী দিবসে ভারতীয় ছবিতে নারী চরিত্রের বিবর্তন নিয়ে মতামত দিলেন নীনা-মাধুরী

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স-এর নারী দিবসের একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় ছবিতে কীভাবে নারী চরিত্রের মধ্য়ে এসেছে বড় পরিবর্তন, তা নিয়ে নিজেদের মতামত সকলের সামনে তুলে ধরলেন অভিনেত্রী নীনা গুপ্ত এবং মাধুরী দীক্ষিত ৷



10. Axar Replaces Kuldeep : কুলদীপকে সরিয়ে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে ঢুকলেন 'ফিট' অক্ষর

ফিট অক্ষর প্যাটেল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন করলেন আরেক বাঁ-হাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল (Axar Patel replaces Kuldeep Yadav in Indian squad for 2nd Test) ৷ পায়ের চোটে কাবু অক্ষর প্রথম পছন্দ থাকলেও ফিট সার্টিফিকেট না-মেলায় দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে প্রাথমিকভাবে রাখা হয়নি গুজরাত স্পিনারকে ৷