1. Indian Students in Ukraine : সুমিতে আটকে 700-র বেশি ভারতীয় পড়ুয়া, উদ্ধারের জন্য রওনা দিল বাস

লাগাতার গোলাবর্ষণের মাঝে সুমি শহরে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধার করাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্র সরকারের (Many Indian Students Stuck in Ukraine) ৷

2. West Bengal Weather Update : বঙ্গে নিম্নচাপের ইঙ্গিত থাকলেও সইতে হবে অস্বস্তিকর গরম

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা থাকলেও এখনই বৃষ্টির দেখা নেই ৷ তবে বাড়বে অস্বস্তিকর গরম (West Bengal Weather Forecast) ৷

3. TMC State Committee : তৃণমূলের নয়া রাজ্য কমিটিতে এক ঝাঁক নতুন মুখের সম্ভাবনা

রাজ্য কমিটিতে একাধিক নতুন মুখ দেখতে পাওয়ারও ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে (New faces can be seen in the new state committee of TMC) ৷ যেহেতু রাজ্য কমিটি থেকে একাধিক নেতা-নেত্রীকে জাতীয় কমিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাই নতুনদের সুযোগ দিয়ে পরবর্তীতে দলের মুখ বানানোর ভাবনায় ঘাসফুল শিবির ।

4. Russia-Ukraine Conflict : ইউক্রেন দাবি মানলে তবেই বন্ধ হবে যুদ্ধ, কড়া বার্তা পুতিনের

রবিবার একাদশ তম দিনে পড়েছে ইউক্রেনের উপর রুশ সেনা বাহিনীর আক্রমণ (Russia Ukraine Conflict ) ৷ দুপক্ষের মধ্যে সোমবার ফের আলচনা হওয়ার কথা ৷

5. Ranji Trophy 2021-22 : জয়ের হ্যাটট্রিকে নক-আউটে বাংলা, ব্যাটারদের প্রশংসায় অরুণ লাল

প্রতিপক্ষ চণ্ডীগড়কে 152 রানে হেলায় হারিয়েই নকআউট পাকা করে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল (Bengal beat Chandigarh by 152 runs)। প্রথম ইনিংসে 206 রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর চণ্ডীগড়ে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল 260 রানে ৷

6. Housewife Burnt : ননদের স্বামীর কু-প্রস্তাব ! রাজি না হওয়ায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে (Trying To Burn House Wife) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল থানার চাউলি গ্রামে ৷ গৃহবধূর নাম প্রিয়াঙ্কা গুছাইত ৷

7. Russia-Ukraine Conflict : রাশিয়ার মিসাইল হানায় ধ্বংস ইউক্রেনের ভিনিৎসিয়া বিমানবন্দর, সাহায্য চাইলেন জেলেনস্কি

ইউক্রেনের বর্তমান অবস্থা নিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পোপ ফ্রান্সিস (Pope Francis on Russia-Ukraine Conflict) ৷ আন্তর্জাতিক মহলের সাহায্য চেয়েছেন ভোলোদিমির জেলেনস্কি ৷

8. ATKMB vs JFC : জিততে হবে দু'গোলে, লিগ শিল্ড জয়ের লক্ষ্যে ইস্পাত নগরীর সামনে বাগান

ম্যাচ জেতো অন্ততপক্ষে দু'গোলে ৷ এই মুহূর্তে লিগ শীর্ষে অবস্থান করা জামশেদপুর এফসি'কে শেষ ম্যাচে হারিয়ে লিগ শিল্ড জিততে জুয়ান ফেরান্দোর দলের সামনে সোজা হিসেব (ATK Mohun Bagan have to win by at least two goals to be the league shield champion)।

9. PV Sindhu Kancha Badam : ভুবনের কাঁচা বাদামে মোহিত সিন্ধুও, শাটল তারকার শরীর দোলানোর ভিডিয়ো ভাইরাল

বাদাম বিক্রি করতে গান গাইতেন বীরভূমের ভুবন বাদ্যকর । রাতারাতি ভাইরাল হয় এই গান । ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন পিভি সিন্ধু । তাতে দেখা যাচ্ছে, ভুবনের গাওয়া গানে নাচছেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী (PV Sindhu dances in Kancha Badam) ।

10. Students Return from Ukraine : যুদ্ধ বিধ্বস্ত খারকিভ থেকে ফিরলেন আসানসোলের সালহীন

দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর্ব পেরিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরলেন আসানসোলের ছাত্রী (Asansol Student returns from Ukraine) সালহীন সাজিদ । খারকিভে মেডিক্যাল পড়তে গিয়েছিলেন এই পড়ুয়া ৷ রবিবার বিকেলে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত রেলপার ওকে রোডে নিজের বাড়িতে ফেরেন সালহীন ৷ ব্যান্ড বাজিয়ে, বাজি ফাটিয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে এলাকাবাসীরা তাঁকে বরণ করে নেন ৷ বাড়ি ফিরে নিজের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷