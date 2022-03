1. Russia-Ukraine Conflict : "এই যুদ্ধ সকলের স্বার্থের বিরুদ্ধে, পুতিনকে বোঝান", মোদিকে আর্জি ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রীর

শনিবার গভীর রাতে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা টেলিভিশনে দুনিয়ার কাছে বার্তা দেন ৷ তিনি সব দেশের কাছে যুদ্ধ থামানোর আবেদন জানান (Russia Ukraine Conflict) ৷

2. Ind vs Pak WC : রবিবাসরীয় কাপ যুদ্ধে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান, অর্ধশতরান স্মৃতির

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন মিতালি রাজ ৷ 23 বছরের লম্বা ক্রিকেট কেরিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব নিয়েই শেষ করতে চান ৷ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মনের কথা জানিয়েছিলেন 39 বছরের এই ব্যাটার ৷

3. Russia-Ukraine Conflict : ইউক্রেনের আকাশে বিমান নিষিদ্ধ করা নিয়ে তৃতীয় পক্ষকে হুঁশিয়ারি পুতিনের

দেশের সেনাবাহিনীকে সতর্ক করেছেন ভ্লাদিমির পুতিন (Putin alerts army of Russia)৷ মাত্র একদিন আগেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ন্যাটো'র কাছে অনুরোধ করেছিলেন ইউক্রেনের আকাশসীমাকে বিমান চলাচলের জন্য নিষিদ্ধ অর্থাৎ 'নো ফ্লাইং জোন' হিসেবে ঘোষণা করার ৷

4. Bengal Weather Update : বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, বসন্তে বাড়বে গরম

শুরু হয়েছে অস্বস্তিকর আবহাওয়া ৷ ফ্যান চালালে শীত করছে আবার না চালালেও গরম লাগছে ৷ তবে খুব শীঘ্রই ফ্যান চালানোর পূর্বাভাস শোনাচ্ছে আলিপুর হাওয়া অফিস (Weather Update of Bengal) ৷ আগামী পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং বাড়বে গরম ৷

5. Bengal BJP Meeting : বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক নাকি বিয়েবাড়ি ! এলাহি খাবারের আয়োজনে কটাক্ষ বিক্ষুব্ধদের

দলের সাংগঠনিক বৈঠক তো নয় যেন বিয়েবাড়ি ৷ মেনু দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন দলের কর্মীরাই ৷ ভোটে হেরে এসব না করে আত্মসমালোচনা করুক দল ৷ বলছেন বিজেপির বিক্ষুব্ধ কর্মীরা (Meeting of Bengal BJP) ৷

6. Modi at Varanasi : উত্তরপ্রদেশে বিজেপিরই সরকার হবে, আত্মবিশ্বাসী মোদি

শনিবার বারাণসীতে দলের নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেন নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi public rally in Varanasi) ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘উত্তরপ্রদেশের মানুষ ‘পরিবারবাদীদের’ ভোট দেবেন না ৷ বিজেপি আবার সরকার তৈরি করবে (BJP will form govt in UP) ৷’’

7. Adhir Slams Mamata : ভোটের সময় মুসলমান, ভোট ফুরলেই জাহান্নাম ; মমতাকে কটাক্ষ অধীরের

আনিশ খানের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Slams Mamata) ৷ আনিশ খানের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিও তোলেন তিনি ৷

8. Wriddhiman Saha controversy : হুমকি দেওয়া সাংবাদিকের নাম বিসিসিআইয়ের গড়া কমিটিকে জানালেন ঋদ্ধি

পুরো ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বিসিসিআই-এর তরফে ৷ কিন্তু কোনওভাবেই তাঁকে হুমকি দেওয়া সাংবাদিকের নাম প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন না বঙ্গ ক্রিকেটার ৷ যদিও অবশেষে তাঁকে হুমকি দেওয়া সাংবাদিকের নাম বিসিসিআইয়ের গড়া কমিটিকে জানালেন ঋদ্ধি ৷

9. Sukanta on IMA Election : বাংলায় গণতন্ত্র নেই, তার প্রমাণ চিকিৎসকদের নির্বাচন, প্রতিক্রিয়া সুকান্তের

শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার নির্বাচন হল বেশ অশান্তির বাতাবরণের মধ্যে (IMA Election agitation in Kolkata) ৷ তারপরই বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের প্রতিক্রিয়া, "ডাক্তার নেতা না ডাকাত নেতা ! বাংলায় গণতন্ত্র নেই, তার আরও এক উদাহরণ ।"

10. Madhyamik Examination : একগুচ্ছ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা

সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik Examination to start from Monday)। পরীক্ষাকেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যানিটাইজার ব্যবহার, মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক । যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে প্রতিটি কেন্দ্রে আইসোলেশন রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।