1. Mamata Flight Turbulence : আচমকা 2 হাজার ফুট নিচে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান, পিঠে আঘাত পেলেন

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার আগে দুর্ঘটনার মুখোমুখি তাঁর বিমান (Mamata Flight Turbulence) ৷



2. Tathagata Roy on BJP Defeat : "ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?", বিজেপির 'চিন্তন বৈঠক'-এর আগে তোপ তথাগতর

রাজ্যে বিজেপির একের পর এক ব্যর্থতা আর উটপাখির ফাটা ডিমে তা দেওয়াকে মেলালেন তথাগত রায় ৷ কী ইঙ্গিত দিলেন কবিতার লাইনে (Tathagata Roy on BJP Defeat) ?



3. Locket Slams WB Govt: বাংলায় শিক্ষার পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, তাই ইউক্রেন যেতে হচ্ছে : লকেট

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে তাই ইউক্রেনে পড়তে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বহু ছাত্রছাত্রী (Locket Slams WB Govt)। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷

4. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ নামল 5 হাজারে

কমছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷



5. Siliguri Deputy Mayor Take Oath: শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র পদে শপথ নিলেন রঞ্জন সরকার

শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র পদে শপথ নিলেন রঞ্জন সরকার (Siliguri Deputy Mayor Take Oath)। ডেপুটি মেয়রের পাশাপাশি মেয়র পারিষদ সদস্যরাও শপথ নেন ৷



6. Baul Songs in Book Fair : বইমেলায় এসে বাউল গানে মাতোয়ারা বাঙালি

'৪৫ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা'র 'তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ' স্টলের একেবারে গা ঘেষে বসেছে বাউল গানের আসর (Baul Songs in 45 International Kolkata Book fair)।

7. Sourav on Warne : স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস নয়, ওয়ার্নের অকাল প্রয়াণে সতর্কবাণী সৌরভের

ওয়ার্নের মৃত্যুর শোকবার্তা লিখতে গিয়ে সৌরভের পোস্টে ধরা পড়ল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কবাণী (Sourav Ganguly mourns to Shane Warne death) ৷ বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বময় কর্তা বুঝিয়ে দিলেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ ৷



8. Shane Warne IPL Journey : আন্ডারডগ রাজস্থানকে দিয়েছিলেন আইপিএল ট্রফি, শেনের স্মরণে রয়্যাল ফ্র্যাঞ্চাইজি

আন্ডারডগ রাজস্থান রয়্যালসকে আইপিএল ট্রফি জিতিয়েছিলেন শেন ওয়ার্ন ৷ আইপিএল’র প্রথম বছরেই অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দল নিয়ে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন রাজস্থানকে (IPL Journey of Shane Warne With Rajasthan Royals) ৷ কিংবদন্তি লেগ স্পিনারের মৃত্যুতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির ৷



9. Trp High Gathchara Bengali Mega Serial : র্শীর্ষেই থাকল গাঁটছড়া , ভাল ফল করল লক্ষী কাকিমা

একে অপরের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে বাংলা ধারাবাহিকের মেগাগুলি । সব ধারাবাহিক চেষ্টা করছে দর্শকদের মন জয় করতে (The first place was held by 'Gantchhara', three mithai)।



10. Bhuban Badyakar : অনুব্রত খোঁজ নেননি, নতুন গানে সই করে আক্ষেপ ভুবন বাদ্যকরের

নতুন গানে সই করলেন 'কাঁচা বাদাম' খ্যাত ভুবন বাদ্যকর ৷ তবে তাঁর আক্ষেপ, এত জনপ্রিয়তা অর্জনের পরও তিনি অনুব্রত মণ্ডলের ডাক পাননি (Bhuban Badyakar wants to meet Anubrata Mandal) ৷