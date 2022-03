1. BJP MLA controversial remark : কফিন অনেকটা জায়গা নেয়! মৃতের পরিবর্তে জীবিতদের ফেরানো হোক, বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যে বিতর্ক

ইতিমধ্যেই 'অপারেশন গঙ্গা'-র আওতায় হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, মলডোভা, রোমানিয়া সীমান্ত থেকে তিন হাজারেরও বেশি আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার (India has evacuated over 3000 nationals from war-hit Ukraine) ৷

2. Russia-Ukraine Conflict : পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আগুন নিভল, রুশ সেনার দখলে জ়াপোরিঝঝিয়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মানবিক করিডর সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল রাশিয়া আর ইউক্রেনের মধ্যে ৷ সেই সময় রুশ সেনা আক্রমণ করে জ়াপোরিঝঝিয়া নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে (Russia Ukraine Conflict) ৷

3. Weaver Return From Ukraine: আধপেটা খেয়ে বিমানবন্দরে, ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরলেন শান্তিপুরের সমীর বিশ্বাস

"একটানা পাঁচ দিন প্রায় না খেয়ে বিমানবন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম । ভাবতে পারিনি বেঁচে বাড়ি ফিরব ।" নিজের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন নদিয়ার শান্তিপুরের সমীর বিশ্বাস (Weaver Return From Ukraine) ।

4.House wife Murder at Dhantala : স্ত্রীর মৃতদেহ চাপা দিয়ে বাথরুম বানিয়ে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা স্বামীর

স্ত্রীর মৃতদেহ মাটির নীচে চাপা দিয়ে তার উপরে পাকা বাথরুম বানিয়ে ফেলল অভিযুক্ত স্বামী (Husband tried to destroy evidences after Murder of his wife)। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি নদিয়া জেলার ধানতলা থানার শংকরপুরে।

5. Virat Kohli 100th Test : সঙ্গী অনুষ্কা, ছেলেবেলার নায়কের থেকে শততম ম্যাচের স্মারক পেয়ে আপ্লুত বিরাট

প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনেই আবেগে ভেসেছিলেন কোহলি ৷ এদিন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাত থেকে শততম টেস্ট ম্যাচের সংবর্ধনা নেওয়ার সময়েও আবেগ বাঁধ মানেনি 70টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিকের (Virat Kohli gets special 100th test match cap from his childhood hero Rahul Dravid) ৷

6.Death Row Prisoner Kulbhushan Jadhav : কুলভূষণ যাদবের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে ভারত, নির্দেশ পাক আদালতের

পাকিস্তানে ফাঁসির সাজা ঘোষণা হয়েছে ভারতীয় বন্দি কুলভূষণ যাদবের বিরুদ্ধে ৷ আইনি টানাপড়েনে তিনি এতদিন এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি (Death Row Prisoner Kulbhushan Jadhav) ৷

7. Purba Medinipur Road Accident : নন্দকুমার জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক মহিলা, পুলিশের গাড়িতে আগুন

জাতীয় সড়কে অটোরিকশাকে ধাক্কা মারে ডাম্পার ৷ ঘটনাস্থলেই মারা যান এক মহিলা শ্রমিক (Purba Medinipur Road Accident) ৷

8. Russia-Ukraine Conflict : কিভ ছাড়ার পথে গুলিবিদ্ধ ভারতীয় ছাত্র, ভর্তি হাসপাতালে

কিভ ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি ৷ পোল্যান্ড সীমান্তে যাচ্ছিলেন ৷ পথে গোলাগুলিতে জখম হয়েছেন এক ভারতীয় ছাত্র (Russia Ukraine Conflict) ৷

9. Ex-Panchayet Pradhan Arrested : আত্মসমর্পণ করে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান, ধৃত পঞ্চায়েত সচিবও

দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপির প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান (Ex-Panchayet Pradhan of Rampur Arrested for Corruption Charges) ৷ সেই সঙ্গে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, তারা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের 6 নম্বর রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৷

10. Re-Poll at Sreerampur : শ্রীরামপুরে 2 নম্বর ওয়ার্ডে ইভিএম বিভ্রাটের জেরে পুনর্নির্বাচন

শ্রীরামপুরের 2 নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার ফের ভোট নেওয়া হল ৷ গণনার দিন ইভিএম খারাপ হওয়ায় এই ওয়ার্ডে ফের এই ভোট নেওয়া হল (Re Election at ward 2 in Sreerampur Municipality) ৷