1. LIVE : বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম তিথি উৎসব, দেখুন সরাসরি...

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 187তম জন্ম তিথি উৎসব, দেখুন সরাসরি...

2. Russia-Ukraine Conflict : কিভ ছাড়ার পথে গুলিবিদ্ধ ভারতীয় ছাত্র, ভর্তি হাসপাতালে

কিভ ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি ৷ পোল্যান্ড সীমান্তে যাচ্ছিলেন ৷ পথে গোলাগুলিতে জখম হয়েছেন এক ভারতীয় ছাত্র (Russia Ukraine Conflict) ৷



3. Russia-Ukraine Conflict : ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আক্রমণ রুশ সেনার ! উদ্বিগ্ন বিশ্ব

ইউক্রেনকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর পুতিন ৷ এবার ইউরোপের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গোলাগুলি সেনাবাহিনীর (Russia-Ukraine Conflict) ৷



4. Russia-Ukraine Conflict : রফাসূত্র না-বেরোলেও 'মানবিক করিডর' ইস্যুতে সম্মত রাশিয়া-ইউক্রেন

পোডোলিয়াকের বিবৃতিতে সিলমোহর প্রদান করেন রুশ প্রেসিডেন্টের সহকারী ভলোদিমির মেদিনস্কি জানান, এই করিডর তৈরিতে প্রয়োজনে সাময়িক যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণেও প্রস্তুত দু'পক্ষ (Two sides agree to announce temporary ceasefire in areas where evacuation is happening) ৷



5. BGBS 2022 : বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে অংশ নিতে আগ্রহী 30টি দেশ

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী । 2022 বিজিবিএসে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করল 30টি দেশ (30 countries show their interest to participate in BGBS 2022)।



6. West Bengal Weather Update : মার্চেই 40 ডিগ্রির দাবদাহে পুড়বে বাংলা ! কী বলছে হাওয়া অফিস ?

আজ, শুক্রবার গোটা দক্ষিণবঙ্গে রোদ ঝলমলে দিন । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘোরাফেরা করবে । বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই (West Bengal Weather Update) ৷



7. Soldiers Death in UP : উত্তরপ্রদেশে পথদুর্ঘটনায় মৃত 3 জওয়ান, জখম 2

পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 3 জন সেনা জওয়ান (Soldiers Death in UP) ৷



8. Tulsi Chakraborty : পরশপাথরের ছোঁয়াতেও নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারেননি শিল্পী

আজ অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর জন্মবার্ষিকী (Tulsi Chakraborty Birth Anniversary) ৷



9. Russia-Ukraine Conflict : "আরও খারাপ সময় আসছে, পুতিন পুরো ইউক্রেন দখল করতে চান", দাবি ফরাসি প্রেসিডেন্টের

এদিনই বেলারুশ সীমান্তে দ্বিতীয় দফার আলোচনা শুরু হয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে (Russia-Ukraine Conflict) ৷



10. Virat Kohli 100th Test : শততম ম্যাচের নজির ছোঁয়ার আগে এক নজরে কোহলির টেস্ট পরিসংখ্যান

12তম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে 100 টেস্টের ক্লাবে ঢুকতে চলেছেন 'কিং কোহলি' (Virat Kohli is about to play his 100th Test Match) ৷