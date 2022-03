1. Bengal civic polls result 2022 Live : শৈলশহর দার্জিলিং দখল হামরো পার্টির, এগরায় প্রত্যাবর্তন তৃণমূলের

পৌরভোটে ব্যাপক অশান্তির ছবি সামনে এসেছে ৷ এর পুনরাবৃত্তি চায় না নির্বাচন কমিশন ৷ আজ 108টি পৌরসভার ফলাফলের জন্য তাই বাড়তি সতর্কতা নির্বাচন কমিশনের ৷ সকাল আটটা থেকে গণনা শুরু ৷ ইতিমধ্যেই দিনহাটা পৌরসভা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ পৌরসভার ফলাফল সংক্রান্ত আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের লাইভ পেজে ৷

2. Biden Banning Russia : আমেরিকার আকাশে উড়বে না রাশিয়ার বিমান, ঘোষণা বাইডেনের

বারে বারে রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু লাভ হয়নি (Biden Banning Russia) ৷

3. PM Modi talks with EC chief over Ukraine: ইউক্রেনকে মানবিক সাহায্য দিল্লির, ইউরোপিয়ান কাউন্সিলকে জানালেন মোদি

সংকটের সময়ে ইউক্রেনের দিকে মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত ৷ ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এ কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi holds phone talks with European Council President) ৷



4. Indians in Ukraine : পড়ুয়াদের শেহনি-মেডিকা সীমান্ত এড়িয়ে চলার পরামর্শ বিদেশ মন্ত্রকের

উদ্ধারকাজ তদারকি করতে পোল্যান্ড সীমান্তে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীরা (Indian Embassy in Poland)



5. Bengal Civic Polls Result 2022: বারাসতে স্ট্রং রুমের তালা ভাঙতে শাবল, কারচুপির অভিযোগ বিজেপির

গণনার দিন বারাসতের স্টং রুম ঘুরে পুনর্নির্বাচনের দাবি তুললেন বারাসতে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস মিত্র । মঙ্গলবার সকালে চাবি খুঁজে না পাওয়ায় শাবল দিয়ে তালা ভাঙতে হয়েছে বলে জানান তিনি (Strong Room lock broken as key not found in Barasat) ।

6. Russia-Ukraine Conflict : কিভে আটকে নেই কোনও ভারতীয়, জানাল বিদেশ মন্ত্রক

বুধবার ভোরে রোমানিয়ার উদ্দেশ্যে উড়ে গিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান সি-17 এয়ারক্রাফ্ট (C-17 Aircraft leaves ror Romania) ৷



7. Bengal Civic Polls Result 2022: ডানকুনির 4 নং ওয়ার্ডে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী হাসান মণ্ডল

গণনা চলছে ৷ হুগলি জেলার 12টি পৌরসভার বেশ কয়েকটি ইতিমধ্যে তৃণমূলের দখলে গিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী উত্তরপাড়ায় বামপ্রার্থী এবং ডানকুনিতে একজন নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন ৷

8. Ranu Mondal Biopic : নিজের বায়োপিকের জন্য গানের রেকর্ডিং সেরে ফেললেন রানু মণ্ডল

হৃষিকেশ মণ্ডল পরিচালিত আসন্ন হিন্দি ছবি 'মিস রানু মারিয়া'তে থাকছে একগুচ্ছ গান। এর মধ্যে দুটি গান গাইছেন রানু মণ্ডল স্বয়ং(Ranu Mandal is singing two songs in her biopic)।



9. Kolkata Book Fair 2022 : বইমেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ভাল ভিড়

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 45তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা (Kolkata International Book Fair) ৷ বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কে আগামী 13 মার্চ পর্যন্ত চলবে মেলা ৷

10. Bengal Civic Polls Result 2022 : গণনা শুরুর আগেই ইভিএমের সিল ভাঙা, প্রতিবাদে কংগ্রেস প্রার্থী

ভোট গণনার সময় দেখা গেল ইভিএমের সিল ভাঙা ৷ আপত্তি করা সত্বেও তা না শুনেই শুরু হয় ভোট গণনার কাজ ৷ এই অভিযোগ তুলে গণনার মাঝেই কেন্দ্র ছাড়লেন ইংরেজবাজার পৌরসভার (English Bazar Municipality Election) 15 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী দেবযানী রায় । নির্বাচন কমিশন ও তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি ৷