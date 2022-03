1. Ukraine-Russia Crisis Update : কিভের দিকে এগোচ্ছে রাশিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণে নিন্দার ঝড় বইছে দুনিয়াজুড়ে ৷ পুতিনের বিরুদ্ধে একের পর এক কঠিন পদক্ষেপ করছে বিভিন্ন দেশ (Ukraine Russia Crisis Update) ৷



2. Vacuum Bomb in Russia Ukraine War : ইউক্রেনের যুদ্ধে সাংঘাতিক ভ্যাকুয়াম বোমা ছুড়ছে রাশিয়া

ইউক্রেনের যুদ্ধে সাংঘাতিক ভ্যাকুয়াম বোমা ছুড়ছে রাশিয়া (Vacuum Bomb in Russia Ukraine War) ৷ এমনই অভিযোগ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (Russia using Vacuum Bomb in its invasion) ৷



3. IAF on Ukraine Evacuation : আজই কিভ ছাড়ার বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের, ভারতীয়দের ফেরাতে ইউক্রেন যাচ্ছে বায়ুসেনা

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে এখনও আটকে রয়েছেন বহু ভারতীয় ৷ তাঁদের নিয়ে আসতে কাজে লাগানো হচ্ছে ভারতীয় বায়ুসেনাকে (IAF on Ukraine Evacuation) ৷



4. Bengal Civic Polls 2022 : তৃণমূলকে ভোট দেওয়ায় বাড়িতে ঢুকে মারধর, অভিযুক্ত নির্দল প্রার্থীর সমর্থকরা

তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ায় একটি পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ শান্তিপুরে (A Family Attacks by Goons for Cast Their Vote to TMC) ৷ ঘটনায় অভিযোগ নির্দল প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৷ শান্তিপুর পৌরসভার 24নং ওয়ার্ডের ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে আক্রান্ত পরিবার ৷



5. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে আটকে বহু দেশের নাগরিক, এবার তাঁদের পাশে মোদি

ইউক্রেন সঙ্কটে দুনিয়ার পাশে মোদি সরকার (Russia Ukraine Crisis) ৷ আজই হয়তো ভারত থেকে ওষুধ-সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী ইউক্রেনে রওনা দেবে ৷



6. Russia-Ukraine Crisis : ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্য ইউক্রেন ? আবদেনপত্রে সই জেলেনস্কির

ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্যপদ পেতে মরিয়া জেলেনক্সি ৷ গতকাল বিকেল নাগাদ ভিডিয়ো বার্তায় দ্রুত ইউক্রেনকে ইউরোপিয় ইউনিয়ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছিলেন (Russia-Ukraine Crisis) ৷



7. Bengali Stranded in Ukraine : চাকরির খোঁজে ইউক্রেন গিয়ে আটকে শান্তিপুরের অমিত

কাজের খোঁজে ইউক্রেনে গিয়ে আটকে নদিয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা অমিত বিশ্বাস (Shantipur Resident Amit Biswas Stranded in Ukraine) ৷ তবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বেরিয়ে পোল্যান্ডে গিয়েছেন বলে বাড়িতে জানিয়েছেন অমিত ৷ সেখান থেকে দেশে ফেরার বিমান ধরবেন বলে পরিবারকে জানিয়েছেন তিনি ৷



8. Passengers Railway Demonstration : দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নলপুরে ট্রেন অবরোধ, ভোগান্তি নিত্যযাত্রীদের

কোভিড-পূর্ববর্তী সময়ে যেরকম ভাবে ট্রেন চলত ৷ সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় সূচি মেনে ট্রেন চালাতে হবে, দাবিতে রেললাইনে নামলেন যাত্রীরা (Passengers Railway Demonstration) ৷



9. Anish Khan Death Case: আনিশের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত, মিলবে হত্যাকাণ্ডের সূত্র ? সংশয়ে বিশেষজ্ঞমহল

আনিশের মৃতদেহের দ্বিতীয় বার ময়নাতদন্ত হল ৷ সোমবার রাতেই এসএসকেএম থেকে বাড়ি ফিরল তাঁর মৃতদেহ এবং ফের কবর দেওয়া হল ৷ এবার রিপোর্টের অপেক্ষা (Anish Khan Death Case) ৷

10. Roman Yaremchuk : ইউক্রেনিয়ান স্ট্রাইকারকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন, পাশে থাকার বার্তা বেনফিকার সতীর্থ-দর্শকদের

ক্লাবের সতীর্থ এবং স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের পাশে পেয়ে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন বেনফিকার ইউক্রেনিয়ান স্ট্রাইকার রোমান ইয়ারেমচক (Ukrainian Striker Roman Yaremchuk Gets Standing Ovation in Benfica vs Vitoria Match) ৷