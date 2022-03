1. Students Left Kyiv by Train : দূতাবাসের কাছেই আশ্রয় নেওয়া 400 ভারতীয় ছাত্র ট্রেনে চড়ে ছাড়লেন কিয়েভ

ইউক্রেনে দূতাবাসের কাছেই আশ্রয় নেওয়া 400 ভারতীয় ছাত্র ট্রেনে চড়ে কিয়েভ ছাড়লেন (Students left Kyiv by train) ৷ জানাল ভারতীয় দূতাবাস (Indian Embassy on students evacuation from Ukraine) ৷



2. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে আটকে বহু দেশের নাগরিক, এবার তাঁদের পাশে মোদি

ইউক্রেন সঙ্কটে দুনিয়ার পাশে মোদি সরকার (Russia Ukraine Crisis) ৷ আজই হয়তো ভারত থেকে ওষুধ-সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী ইউক্রেনে রওনা দেবে ৷



3. Student Agitation at Visva Bharati : ছাত্রাবাস খোলার দাবিতে রাতভর ঘেরাও বিশ্বভারতীর কর্মসচিব-সহ 3 আধিকারিক

করোনার জেরে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর খুলে গিয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ কিন্তু, ছাত্রাবাস এবং ক্যান্টিনগুলি খোলেনি কর্তৃপক্ষ ৷ ফলে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে গেলেও অধিকাংশ পড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না, থাকার জায়গার অভাবে ৷ যার জেরে দীর্ঘদিন আবেদন নিবেদনের পর গতকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক সহ 3 জনকে রাতভর ঘেরা করে রাখলেন পড়ুয়ারা (Student Agitation at Visva Bharati demanding hostel reopening) ৷ ঘেরাও কর্মসূচি এখনও চলছে ৷



4. Corona Update in India : দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ 7 হাজারের নিচে

কমছে করোনা সংক্রমণ ৷ 8 হাজার থেকে 7 হাজারের নিচে নামল কোভিড-19 সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷



5. LPG Cylinder Price Hike : ফের ঊর্ধ্বমুখি, বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল 105 টাকা

বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম (Commercial LPG cylinder prices increased) ৷



6. Russia-Ukraine Crisis : ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্য ইউক্রেন ? আবদেনপত্রে সই জেলেনস্কির

ইউরোপিয় ইউনিয়নের সদস্যপদ পেতে মরিয়া জেলেনক্সি ৷ গতকাল বিকেল নাগাদ ভিডিয়ো বার্তায় দ্রুত ইউক্রেনকে ইউরোপিয় ইউনিয়ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা জানিয়েছিলেন (Russia-Ukraine Crisis) ৷



7. Anish Khan Death Case: আনিশের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত, মিলবে হত্যাকাণ্ডের সূত্র ? সংশয়ে বিশেষজ্ঞমহল

আনিশের মৃতদেহের দ্বিতীয় বার ময়নাতদন্ত হল ৷ সোমবার রাতেই এসএসকেএম থেকে বাড়ি ফিরল তাঁর মৃতদেহ এবং ফের কবর দেওয়া হল ৷ এবার রিপোর্টের অপেক্ষা (Anish Khan Death Case) ৷



8. FIFA and UEFA suspend Russia : ফিফা-উয়েফার নিষেধাজ্ঞা, কাতার বিশ্বকাপে নেই রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নির্বাসিত হল রাশিয়া ৷ ফিফা এবং উয়েফা জানিয়েছে, রাশিয়ার ফুটবল ক্লাব এবং জাতীয় দলগুলি আন্তর্জাতিক কোনও ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না (FIFA and UEFA suspend Russia) ৷



9. Roman Yaremchuk : ইউক্রেনিয়ান স্ট্রাইকারকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন, পাশে থাকার বার্তা বেনফিকার সতীর্থ-দর্শকদের

ক্লাবের সতীর্থ এবং স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের পাশে পেয়ে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন বেনফিকার ইউক্রেনিয়ান স্ট্রাইকার রোমান ইয়ারেমচক (Ukrainian Striker Roman Yaremchuk Gets Standing Ovation in Benfica vs Vitoria Match) ৷

10. Bhuban Badyakar : ইমনের বসন্ত উৎসবে 'কাঁচা বাদাম' ! মঞ্চ মাতালেন ভুবন

প্রতি বছরের মতো এ বছরও লিলুয়ায় বসন্ত উৎসবের আয়োজন করলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী । গুণীজনের সমাগমে রীতিমত জমে উঠেছিল অনুষ্ঠানটি। এবার ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করল এই উৎসব ।