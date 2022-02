1. Bengal Municipal Election 2022 Live : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এরকম ভোট হচ্ছে : শিশির অধিকারী

শুরু হয়েছে রাজ্যের কুড়িটি জেলার 108টি পৌরসভায় নির্বাচন ৷ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির তরফে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলা হয়েছে আগেই ৷ দাবি করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৷ সেই দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেলেও তার শেষ রক্ষা হয়নি ৷ তবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ভোট করাতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন ৷ মোতায়েন করা হয়েছে 44 হাজার রাজ্য পুলিশ ৷

2. Bengal Civic Polls 2022 : ভোটের নামে প্রহসন, রাজ্য ধর্ষিত গণতন্ত্র ; নিন্দা সুকান্তর

ভোটের নামে প্রহসন চলছে ৷ রাজ্যে ধর্ষিত গণতন্ত্র ৷ রবিবাসরীয় 108 পৌরসভার ভোটের (Bengal Civic Polls 2022) হালচাল দেখে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

3. Bengal Civic Polls 2022 : ভাটপাড়ায় 9 নম্বর ওয়ার্ডে ইভিএম মেশিন ভাঙচুর, পুলিশকে দায়ী করলেন অর্জুন সিং

ভাটপাড়া পৌরসভার কাঁকিনাড়া মানিকপির এলাকায় 9 নম্বর ওয়ার্ডে 43 নম্বর বুথে ইভিএম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল ৷ তৃণমূলের অভিযোগ বিজেপি এই কাজ করেছে ৷

4. Bengal Civic Polls 2022 : তুফানগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীকে অপহরণের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ভোট চলাকালীন তুফানগঞ্জ পৌরসভার (Tufanganj Municipality Election) 11 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী প্রসেনজিৎ বসাককে অপহরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে । বিজেপির অভিযোগ, রবিবার সকালে বিজেপি প্রার্থী প্রসেনজিৎ বসাক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আসেন ।

5. Bengal Civic Polls 2022 : বারাসতে ইভিএম ভাঙচুর, অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

ভোটের শুরুতেই বারসত পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের 259 নম্বর বুথের মধ্যে ঢুকে ইভিএম মেশিন ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল ওই ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী শ্যামলী দাশগুপ্তর বিরুদ্ধে । ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় বারাসত চন্দনপুর এলাকার চন্দনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে (Barasat Municipality BJP candidate allegedly vandalizes EVM machine in 7 no ward) ।

6. Bengal Civic Polls 2022 : গুসকরায় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পুলিশের লাঠিচার্জ

সিপিএমের প্রার্থী এবং এজেন্টকে বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভোটপর্ব চলাকালীন ব্যপক উত্তেজনা ছড়ালো গুসকরা পৌরসভা (Guskara Municipality Election) এলাকায় ।



7. Bengal Civic Polls 2022 : বনগাঁয় নির্দল প্রার্থীকে মারধর, ভোটলুঠের অভিযোগে কেঁদে ভাসালেন বিজেপি প্রার্থী

বনগাঁ পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা নির্দলপ্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ এমনকি নির্দল প্রার্থী সুমিত্রা দত্ত রায়ের মেয়ে তথা তাঁর নির্বাচনী এজেন্টকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে (Independent Candidate in Ward No 9 of Bongaon Beaten by TMC Goons) ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : দুবরাজপুরে বিজেপি কর্মীকে মারধর

বীরভূমের দুবরাজপুর পৌরসভার (Dubrajpur Municipality Election) 2 নম্বর ওয়ার্ডের এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে ৷



9. New Mega Serial Gauri Elo: শেষ হচ্ছে না 'যমুনা ঢাকি', গৌরীকে স্লট ছেড়ে দিল যমুনার পরিবার

কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল শেষ হতে চলেছে বাংলা ধারাবাহিক 'যমুনা ঢাকি'। তবে না, খবরটা সঠিক নয় । ঘটছে স্লট পরিবর্তন । ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটার স্লটে আসছে নতুন বাংলা ধারাবাহিক 'গৌরী এল'।

10. Ishan Kishan hospitalized : ম্যাচ চলাকালীন মাথায় চোট, হাসপাতালে ইশান

শনিবার ধরমশালায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচ চলাকালীন উইকেট কিপার-ব্যাটার ইশান কিষাণের হেলমেটে লাগে বল ৷ আঘাত পেয়ে তৎক্ষণাৎ বসে পড়েন তিনি ৷ এরপর বেশিক্ষণ ব্যাট করতে পারেননি ৷