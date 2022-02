1. Bengal Municipal Election 2022 Live : দুবরাজপুরে বিজেপির কর্মীকে মারধর

শুরু হয়েছে রাজ্যের কুড়িটি জেলার 108টি পৌরসভায় নির্বাচন ৷ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির তরফে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলা হয়েছে আগেই ৷ দাবি করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৷ সেই দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গেলেও তার শেষ রক্ষা হয়নি ৷ তবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ভোট করাতে বদ্ধপরিপর নির্বাচন কমিশন ৷ মোতায়েন করা হয়েছে 44 হাজার রাজ্য পুলিশ ৷

2. Bengal Civic Polls 2022 : রাতে কোন্নগরে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির

ভোটের আগের রাতে উত্তপ্ত কোন্নগর ৷ কোন্নগর পৌরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণা ভট্টাচার্যকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে । এর প্রতিবাদে গেরুয়া শিবিরের কর্মী, নেতারা কোন্নগরে বটতলা জিটি রোড অবরোধ করে ।

3. Police in Dilip Ghosh Bungalow : গভীর রাতে দিলীপের সরকারি বাংলোয় পুলিশ ! বাংলো ছাড়লেন না বিজেপি নেতা

ভোটের আগে নিশানায় দিলীপ ঘোষ ৷ খড়্গপুরের ভোটার না হওয়ায় বাংলো ছেড়ে চলে যেতে বলে পুলিশ ৷ কিন্তু মানলেন না বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা দিলীপ ঘোষ (Police raid in Dilip Ghosh Bungalow) ৷



4. Bengal Civic Polls 2022 : ভোটের আগের রাতে তমলুকে আটক বিজেপি নেতা

পূর্ব মেদিনীপুরে পৌরনির্বাচনের আগের রাতে আটক বিজেপি নেতা (BJP leader detained in Tamluk) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে ৷



5. West Bengal Weather Update : আজ 108 পৌরভোটে বৃষ্টি বিরোধী দল ?

আজ রাজ্যজুড়ে পৌরভোট ৷ আবহাওয়া বলছে, তাপমাত্রা বাড়বে, সঙ্গে দু-এক পশলা বৃষ্টিও (West Bengal Weather Update) ৷



6. India rescued Citizens from Ukraine : ইউক্রেন থেকে 219 জন ভারতীয়কে নিয়ে দেশে ফিরল বিমান

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে দেশের মাটিতে পা-রাখলেন 219 জন ভারতীয় ৷ ইতিমধ্যেই বুখারেস্টে পৌঁছে গিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় বিমানও ৷



7. Baby Born In Kyiv : ধ্বংসের মাঝে প্রাণের স্পন্দন, ইউক্রেনে ভূমিষ্ঠ 'স্বাধীনতা'

যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে সাধারণের আশ্রয় হয়ে উঠেছে মাটির নিচের বাঙ্কারগুলি । শনিবার সেখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান (baby was born in one of the shelters in Kyiv) ।



8. Bengal Civic Polls 2022: নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোট করাতে বদ্ধপরিকর রাজ্য নির্বাচন কমিশন

রাজ্যের 108টি পৌরসভায় রাত পোহালেই নির্বাচন (Bengal Civic Polls 2022)। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে বদ্ধপরিকর রাজ্য নির্বাচন কমিশন। 44 হাজার পুলিশ দিয়ে হবে পৌরভোট। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনওরকম ঢিলেমি সহ্য করা হবে না বলে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কমিশনার।



9. Zelenskyy speaks with Modi : রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের রাজনৈতিক সমর্থন চেয়ে মোদিকে ফোন জেলেনস্কির

ইউক্রেনে রুশ আক্রমণ চলছে ৷ পরিস্থিতি সামলাতে শনিবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিন্দাপ্রস্তাব আনে ৷ প্রস্তাবে ভোট না দিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যায়নি মোদি সরকার ৷ তারপরেই নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বললেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি ৷



10. Janhvi Kapoor New pics : অস্তগামী সূর্যের আভায় মোহময়ী জাহ্নবী

তাঁর সাম্প্রতিক ফটোশ্যুটে সকলকে রীতিমত চমকে দিলেন বলিসুন্দরী জাহ্নবী কাপুর ৷