1. India abstains on UNSC Resolution : রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব, দূরে রইলেন মোদি

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ চলছে ৷ পরিস্থিতি সামলাতে শনিবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিন্দাপ্রস্তাব আনে (India abstains on UNSC Resolution) ৷



2. Russia-Ukraine Crisis : ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পাল্টা, পুতিনের সম্পত্তি জব্দের তোড়জোড়

আমেরিকা ও কানাডাও পুতিন-সহ রুশ নেতৃবৃন্দের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে (USA and Canada impose sanctions against Putin and other Leaders) ৷



3. West Bengal Weather Update : আজও বৃষ্টির পূর্বাভাস, জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস

শীত কেটেছে বৃষ্টি ৷ বসন্তের শুরুতেও সঙ্গী মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ৷



4. Road Accident in Ausgram : ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট, আউশগ্রামে মৃত্যু কলেজ ছাত্রীর

এই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক কলেজ ছাত্রীর (Road Accident in Ausgram) ৷ আহত হয়েছেন আরও এক ছাত্র ৷



5. Indians Standard at Ukraine : একরাশ স্বস্তি, রোমানিয়া সীমান্তের দিকে রওনা ভারতীয় পড়ুয়াদের প্রথম ব্যাচের

রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ায় ওই দেশের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে (Russia-Ukraine Crisis) ৷ সেখানে আটকে পড়েছেন ভারতীয় নাগরিক ও পড়ুয়ারা (Indian National and Students Standard in Ukraine) ৷ তাদের ফেরানোর ব্যবস্থা করছে ভারত সরকার ৷



6. TMC Inner Conflict : অভিষেকের সঙ্গে ‘ঠান্ডা লড়াই’ দলীয় কোন্দল সামলাতে পারদর্শী মমতার কাছে কতটা কঠিন ?

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে ভিন্ন মত দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) মধ্যে ৷ এর জেরে দুই পক্ষের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছে বলেও জল্পনা চলছে ৷

7. Bengal Civic Polls 2022 : লক্ষ্য সুস্থ পৌরভোট, মেদিনীপুরে নাকা চেকিং শুরু করল পুলিশ

পৌরসভা ভোটের আগে মেদিনীপুর শহরের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর পুলিশ । গত কয়েকদিন ধরেই শহরের জনবহুল এলাকায় নাকা চেকিং চালাচ্ছে রাজ্য পুলিশ ৷ অস্বাভাবিক গতিবিধি এবং অসামাজিক কাজকর্ম ঠেকাতেই এই উদ্যোগ (Police starts Naka Checking in Midnapore) ।



8. Jacqueline New Pics : ঠগবাজের সঙ্গে সম্পর্ক অতীত, 48 হাজারি পোশাকে উষ্ণতা ছড়ালেন জ্যাকলিন

আকাশ রঙা পোশাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে দিলেন বলি সুন্দরী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ ৷

9. Russia-Ukraine Conflict : ভাই যাচ্ছেন যুদ্ধে, ইউক্রেনে মন পড়ে হাওড়ার ‘বিদেশিনী বধূ’র

কয়েকবছরে এদেশেরই একজন হয়ে উঠেছেন ইরিনা । এমনকি এই দেশকে এতটাই ভালবেসে ফেলেছেন যে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে ইউক্রেনে যাওয়ার কথা আর সেভাবে মনেই আসে না । তবে যুদ্ধ ঘোষণার পর সেই ইরিনাই এখন টের্নোপিলে যাওয়ার জন্য ছটফট করছেন (Iryna Dey of Howrah is eager to go Ukraine) ।

10. MAN UTD Drop Russian Sponsor : ইউক্রেনে হামলার জের, রুশ এয়ারলাইনের সঙ্গে চুক্তি ভাঙল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

রাশিয়া থেকে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল সরে যাওয়ার পর প্রিমিয়র লিগ জায়ান্ট ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তাদের চুক্তি ছিন্ন করল রুশ এয়ারলাইন সংস্থার সঙ্গে (Manchester United cancel their sponsorship deal with Russian state-owned airline) ৷