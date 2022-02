1. Belur Math reopens : দেড় মাস পর ভক্তদের জন্য খুলল বেলুড় মঠ, মানতে হবে কোভিড বিধি

দীর্ঘ দেড় মাস পর ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য খুলে গেল বেলুড় মঠের দরজা (Belur Math reopens) ৷ তবে ভক্তদের মেনে চলতে হবে কোভিড বিধি (Belur Math reopens for visitors) ৷



2. Anish Khan Death Case : পরিবারের দাবি মেনে এখনই আনিশের ময়নাতদন্ত নয়

আনিশ খানের পরিবার রাজি নয় ৷ তাই দ্বিতীয়বার তাঁর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে না (Anish Khan Death Case) ৷



3. Anish Khan Death Case : সিবিআই তদন্ত চাওয়ায় আনিশের দাদাকে প্রাণে মারার হুমকি

আনিশ খানের রহস্যমৃত্যুতে নয়া বিতর্ক (Anish Khan Death Case) ৷ তাঁর দাদাকে খুনের হুমকি দিয়ে ফোন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে (Anish Khans brother receives death threat) ৷ আনিশের দাদা সাবির খান এমনটাই জানিয়েছেন ৷ তাঁদের সিবিআই তদন্তের দাবি থেকে সরে আসতে বলা হয়েছে ৷



4. Anish Khan Death Case : সিটের নোটিস প্রত্যাখান, আনিশের মোবাইল দিলেন না বাবা সালেম খান

সিট ও সালেম খান সংঘাত চলছে ৷ কিন্তু কিছুতেই রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের কাছে মাথা নোয়াবেন না আনিশের বাবা (Anish Khan Death Case) ৷



5. CPIM Leader Unnatural Death : হাওড়ায় বামপন্থী নেতার দেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি আনিশের মতোই খুন

আবারও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল আরও এক বামপন্থী নেতার (Body of a CPIM leader found in Howrah)। তাঁর নাম সৌমেন কুন্ডু (42)। মঙ্গলবার গভীর রাতে আবাদা স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধার থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয় ।



6. Ukraine Crisis : এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ইউক্রেন থেকে দিল্লিতে ভারতীয় ছাত্রছাত্রী

রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে ৷ তাই সময় থাকতে থাকতে ভারতীয় পড়ুয়াদের দেশে আনল এয়ার ইন্ডিয়া (Ukraine Crisis) ৷



7. Anish Khan Death Case : "পুলিশের যেতে ছ'ঘণ্টা সময় লেগেছে", আনিশ খুনে মমতাকে তোপ সেলিমের

আনিশ খান হত্যাকাণ্ডে শাসকদলের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দিলেন প্রবীণ বামনেতা মহম্মদ সেলিম ৷ পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি (Anish Khan Death Case) ৷



8. Anish Khan Death Case : আনিশের পরিবারকে যাঁরা সুড়সুড়ি দিচ্ছেন, তাঁরা সিবিআই তদন্ত চাইছেন, দাবি পার্থর

আনিশ খান খুনে সিবিআই তদন্তের দাবি আসলে 'শেখানো বুলি', বললেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "ঘটনা কেন হয়েছে, তার সম্পূর্ণ তদন্ত করছে সিট ৷ 15 দিনের মধ্যে তারা রিপোর্ট দেবে ৷ প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"

9. Shah Rukh New Look : নতুন ছবির লুক সামনে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুললেন শাহরুখ

মঙ্গলবার রাতে সোশ্য়াল মিডিয়ায় নিজের নতুন একটি বিজ্ঞাপনী ভিডিয়ো পোস্ট করে নেটিজেনদের মন মজালেন শাহরুখ খান ৷ নতুন লুক ভাইরাল সোশ্য়াল মিডিয়ায় (SRK storms social media with his new look fans find Pathan connect)৷



10. Gangubai Kathiawadi : অন্যের মায়ের প্রতি বনশালির কোনও শ্রদ্ধা নেই ? ক্ষুব্ধ গাঙ্গুবাঈয়ের পরিবার

বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাঁর নতুন ছবি 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' নিয়েও (Family of Gangubai has claimed it to be a defamation of her original character) ৷ গাঙ্গুবাঈয়ের পরিবারের দাবি, এই ছবিতে গাঙ্গুবাঈয়ের চরিত্রকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই অসম্মানজনক (Gangubai family On Bhansali) ৷