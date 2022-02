1. President Kovind Live : বিশাখাপত্তনমে নৌবহরে রাষ্টপতি রামনাথ কোবিন্দ

বিশাখাপত্তনমে নৌবহরে রাষ্টপতি রামনাথ কোবিন্দ (Presidential Naval Fleet Review) ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়..

2. Dravid on Wriddhiman : ঋদ্ধির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েও পন্থকেই একনম্বর উইকেটকিপার বলছেন দ্রাবিড়

শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ঘোষিত টেস্ট স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন বাংলার স্টাম্পার-ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহা ৷ রবিবার ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে এসে দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় জানিয়ে দিলেন, ভারতীয় দলে এই মুহূর্তে ঋষভ পন্থই একনম্বর উইকেটকিপার । তাঁকে সুযোগ দিতেই হবে (Dravid says Rishabh Pant is the main wicket keeper in team) ।

3. West Bengal Weather Update: চলতি সপ্তাহে ফের বৃষ্টি ভ্রুকুটি রাজ্যে

রাজ্যে ধীরে ধীরে উধাও হচ্ছে শীত ৷ বাড়ছে গরমের অস্বস্তি ৷ তবে চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ফের বৃষ্টি হতে পারে রাজ্যে (West Bengal Weather Update) ৷ আলিপুর আবহাওয়া (weather) দফতর সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷

4. Indian Embassy In Ukraine Advises : ক্রমেই ঘোরাল হচ্ছে পরিস্থিতি, ভারতীয়দের ইউক্রেন ছাড়ার নির্দেশ দূতাবাসের

পড়ুয়া এবং সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে দূতাবাস আধিকারিকদেরও দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার ৷

5. IND vs WI Third T20 : টি-20 সিরিজেও ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করল ভারত

ভারত সফরে ওয়ান-ডে সিরিজের পর টি-20 সিরিজেও চুনকাম হল ক্যারিবিয়ানরা ৷ রবিবাসরীয় ইডেনে ভারত জিতল 17 রানে (India beat WI by 17 runs in third T20I) ৷

6. NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে ৷

7. Half day Holiday On Monday : সাধন পান্ডের প্রয়াণে সোমবার অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা নবান্নের

সাধন পান্ডের প্রয়াণে সোমবার রাজ্যে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করল নবান্ন । রবিবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী সাধন পান্ডে ।

8. Fraud Job Seekers : ছবির সঙ্গে মিল নেই মুখের, আসানসোলে আটক বহু ভুয়ো পরীক্ষার্থী

আদালতের গ্রুপ ডি পরীক্ষাতে বসেছে ভুয়ো পরীক্ষার্থীরা (Fraud Job Seekers) ৷ এই সন্দেহে বহু পরীক্ষার্থীকে আটক করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ ৷

9. Bengal Civic Polls 2022 : প্রচারে বেরিয়ে মাংস বিলির অভিযোগ পুরুলিয়ার বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

রবিবাসরীয় পৌরভোটের প্রচারে ভোটারদের মাংস বিলি করে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল পুরুলিয়ার বিজেপির বিধায়ক তথা 16 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী (allegation against BJP candidate) সুদীপ মুখোপাধ্যায় ওরফে কাল্টুর বিরুদ্ধে ।

10. ETV Bharat Horoscope for 21st February : রোম্যান্টিক দিন কাটবে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের, বাকিদের ভাগ্যে কী রয়েছে ?

প্রিয়জনের সঙ্গে ঘুরতে যাবেন কেউ ৷ আর্থিক দিক থেকে লাভ হবে কারও ৷ নানা কাজে আসবে সাফল্য ৷