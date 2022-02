1. Sadhan Pande Passes Away : প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডে

প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডে (Minister Sadhan Pande Passes Away) ৷ ভর্তি ছিলেন মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ৷ তাঁর মৃত্যুতে টুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷

2. UP Assembly Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে সপ্তম দফার প্রচারে 3 মার্চ মোদি গড়ে মমতা

ফের একবার ভোটপ্রচারে যোগী রাজ্যে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাও আবার মোদির কেন্দ্রে ৷ বারাণসীতে 3 মার্চ সমাজবাদী পার্টির হয়ে প্রচার করবেন তিনি (Mamata Banerjee will Campaign for Samajwadi party in Varanasi) ৷ এদিকে আজ চলছে উত্তরপ্রদেশে তৃতীয় দফার ভোটপর্ব (UP Assembly Election 2022), যেখানে 627 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে ৷

3. Indian Army Uses Drones to Supply Corona Booster Dose : ভূস্বর্গের দুর্গমস্থলে জওয়ানদের জন্য বুস্টার ডোজ নিয়ে গেল ড্রোন

ড্রোনের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্তের প্রত্যন্ত বরফাবৃত এলাকায় কর্তব্যরত বাহিনীর জন্য কোভিডের বুস্টার ডোজ পৌঁছে দেওয়া হল (Indian Army uses drones to supply covid booster doses) ৷

4. Complaint against Udayan : ‘উস্কানিমূলক মন্তব্য’, উদয়নের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ বিজেপির

‘‘পৃথক কোচবিহার রাজ্যের কেউ দাবি করলে তাঁর পা ভেঙে দেওয়া হবে’’- উদয়নের এই মন্তব্যের পরেই উত্তপ্ত কোচবিহারের রাজনীতি (BJP file complaint against Udayan Guha) ৷

5. Shootout at Bishnupur : দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদ করায় হামলা, বিষ্ণুপুরে গুলিবিদ্ধ 1

এলাকাকে অসামাজিক কাজকর্ম ও দুষ্কৃতীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছিল প্রদীপ নস্কর । তারপরেই তাঁর ওপর হামলা করল দুষ্কৃতীরা ৷ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি (Protestor Shot at Bishnupur) ৷

6. Punjab Election 2022 : নজরে পঞ্জাব, অমরিন্দরের সঙ্গে বিজেপি, চান্নির বিরুদ্ধে আপের লভ সিং

পঞ্জাবের 117টি বিধানসভা কেন্দ্রে আজ ভোট ৷ কংগ্রেস বনাম আপ, বিজেপি-অমরিন্দর, এসএডি-বিএসপি জোট (Punjab Assembly Election 2022) ৷

7. West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়

দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷ ফলে আজকের ম্যাচে বৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা নেই বললেই চলে ৷ বাড়বে তাপমাত্রার পারদও ৷

8. Corona Update in India : তৃতীয় ঢেউয়ে দৈনিক সংক্রমণ 19 হাজারে, বেড়েছে মৃত্যু

গত ক'দিন ধরে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী ৷ এবার 20 হাজারের নিচে নামল (Corona Update in India) ৷

9. Wriddhiman On His Future : অবসরের ভাবনা নেই, সাদা বলের ক্রিকেটে মনোসংযোগ বাড়াব : ঋদ্ধিমান

জাতীয় টেস্ট দলে তাঁর নাম আর বিবেচিত হবে না, আভাস পেতেই রঞ্জি থেকেও ঋদ্ধি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ব্যক্তিগত কারণে (Wriddhiman made himself unavailable for Ranji Trophy selection) ৷

10. Saumitra Khan : বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতারা বিজেপিতে আসুন, আমাদের হাত শক্ত করুন : সৌমিত্র

শনিবার সোনামুখী পৌরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় প্রার্থী ঝুমা গোলদার ঘোষের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাসকদলকে বিঁধতে ছাড়লেন না রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি তথা সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (Saumitra Khan Slams TMC) । বলেন, "তৃণমূল কোনও পার্টি নয়, 'প্রোপার্টি' । এই দলে কে এল আর কে গেল তাতে মানুষের কিছুই যায় আসে না ।" স্কুলশিক্ষা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বেসরকারিকরণের চক্রান্ত করছে রাজ্য সরকার বলেও অভিযোগ করেন তিনি । এরপরেই তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃতদের বিজেপিতে এসে দলকে শক্তশালী করার ডাক দেন তিনি । একইসঙ্গে এদিন তিনি পুলিশের সহায়তায় বহিরাগতদের এনে শাসকদল ভোট করাতে চাইছে বলেও অভিযোগ করেন সৌমিত্র । ভোট লুঠ না হলে বাঁকুড়ার তিনটি পৌরসভাই বিজেপি দখল করবে বলেও দাবি করেন তিনি ।