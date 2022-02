1. West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়

দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷ ফলে আজকের ম্যাচে বৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা নেই বললেই চলে ৷ বাড়বে তাপমাত্রার পারদও ৷



2. UP Election 2022 : হোলি, দিওয়ালিতে বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার ! উত্তরপ্রদেশবাসীকে কথা দিলেন রাজনাথ

মূল্যবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিকে হাতিয়ার করছে বিরোধীরা ৷ তার মাঝেই রাজনাথের এই ঘোষণা (Defence Minister Rajnath Singh) ৷



3. Bengal BJP New Committee : ক্ষোভ থামাতে 'বিদ্রোহী' নেতাদের কার্যকরী কমিটিতে জায়গা দিচ্ছে বঙ্গ বিজেপি

সুকান্ত মজুমদার দলের রাজ্য সভাপতি (Bengal BJP President Sukanta Majumdar) পদে আসার পর নয়া জেলা ও রাজ্য কমিটি তৈরি হয়েছিল ৷



4. Shootout at Bishnupur : দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদ করায় হামলা, বিষ্ণুপুরে গুলিবিদ্ধ 1

এলাকাকে অসামাজিক কাজকর্ম ও দুষ্কৃতীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিবাদ জানিয়েছিল প্রদীপ নস্কর । তারপরেই তাঁর ওপর হামলা করল দুষ্কৃতীরা ৷ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি (Protestor Shot at Bishnupur) ৷



5. Nitish-Prashant Meeting : নীতীশ-প্রশান্তর নৈশভোজে কি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত ?

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে একটি নৈশভোজে দেখা যায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার (JDU Chief Nitish Kumar) ও আইপ্যাকের কর্ণধার প্রশান্ত কিশোরকে (Poll Strategist Prashant Kishor) ৷ এই নৈশভোজে কি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত রয়েছে (new speculation over meeting between nitish kumar and prashant kishor) ?



6. Bengal Civic Polls 2022: "রাজ্যে রানিতন্ত্র চলছে" নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন শমীক লাহিড়ী

আসন্ন পৌরসভা নির্বাচন । ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েছে শাসক থেকে বিরোধী সব দলের প্রার্থীরাই (Bengal Civic Polls 2022) । ডায়মন্ড হারবারে পৌর নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থীদের হয় প্রচারে এসে একযোগে শাসকদলকে বিঁধলেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা তথা দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা সিপিআইএমের সম্পাদক শমীক লাহিড়ী ।

7. Deucha Pachami Project : খনি-বিরোধী জনমঞ্চের প্রতিনিধিদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

18 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ, শুক্রবার বোলপুরে তাদের পথসভায় বাধা দেয় পুলিশ। সিপিআইএম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ-সহ একাধিক বাম নেতাকে গ্রেফতার করা হয় (CPIM leaders arrested in Deucha Pachami yesterday) ৷



8. Farhan-Shibani Wedding : শিবানী কি অন্ত:সত্ত্বা ! বিয়ের আসরে ফারহানের নববধূর ছবি দেখে প্রশ্ন নেটিজেনদের

সামনে এল ফারহান আখতার এবং শিবানী দান্ডেকরের বৈবাহিক অনুষ্ঠানের প্রথম ছবি (First picture from Farhan Akhtar and Shibani Dandekars wedding has surfaced online) ৷



9. Wriddhiman On His Future : অবসরের ভাবনা নেই, সাদা বলের ক্রিকেটে মনোসংযোগ বাড়াব : ঋদ্ধিমান

জাতীয় টেস্ট দলে তাঁর নাম আর বিবেচিত হবে না, আভাস পেতেই রঞ্জি থেকেও ঋদ্ধি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ব্যক্তিগত কারণে (Wriddhiman made himself unavailable for Ranji Trophy selection) ৷



10. Vikrant Sheetal wedding pics : লাল লেহেঙ্গা-সাদা শেরওয়ানির যুগলবন্দি, দেখুন শীতল-বিক্রান্তের স্বপ্নিল বিয়ের ছবি

বিবাহ বন্ধনে বাঁধা পড়লেন অভিনেতা বিক্রান্ত মেসি এবং অভিনেত্রী শীতল ঠাকুর ৷ তাঁদের জীবনের এই বিশেষ দিনে পাশে থাকার জন্য অনুরাগীদের ধন্যবাদ দিয়েছেন তাঁরা ৷