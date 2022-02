1. Jorabagan Fire : জোড়াবাগান বস্তিতে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 7 ইঞ্জিন

শুক্রবার মধ্যরাতে উত্তর কলকাতার জোড়াবাগানের বস্তিতে আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে যায় দমকলের 7টি ইঞ্জিন (Fire breaks out at Jorabagan) ।

2. India vs West Indies : রোহিতকে ছুঁয়েও আক্ষেপ যাচ্ছে না কোহলির

ভারতীয় দলের জার্সিতে টি-20 ম্যাচে রোহিতের তিরিশটি হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করেছেন সদ্য প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক । যদিও তাতেও আক্ষেপ যাচ্ছে না কোহলির (Virat Kohli equals Rohit Sharma's world record) ৷

3. West Bengal Weather Update : রবিবার থেকে রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

শীতের শেষে রাজ্যে আবারও সৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির ভ্রুকুটি ৷ রবিবার আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে । অনুভূত হতে পারে শীত (West Bengal Weather Update) ৷

4. India vs West Indies : ভুবির অভিজ্ঞতার প্রশংসা, দলের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি রোহিত শর্মা

19তম ওভারে ভুবনেশ্বর কুমারের বোলিং ভারতের জয়কে আরও সহজ করে দেওয়ার জন্য ভুবনেশ্বর কুমারের প্রশংসা করলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma On Bhubi) ৷ বিরাট কোহলি-সহ দলের অন্যান্যদের খেলা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন হিটম্যান ৷

5. IND vs WI Second T20I : ম্লান পুরান-পাওয়েলের ধামাকা ব্যাটিং, টি-20 সিরিজ জয় রোহিতদের

একটা সময় মনে হচ্ছিল নিকোলাস পুরান এবং রোভম্যান পাওয়েলের ব্যাটে ভারত সফরে প্রথম জয়টা পেতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার পাহাড়প্রমাণ রানের সামনে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠল না ক্যারিবিয়ানরা ৷ 187 রান তাড়া করতে নেমে 178 রানেই থমকে গেল কায়রন পোলার্ড অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 8 রানে জিতে ওয়ান-ডে সিরিজের পর টি-20 সিরিজও পকেটে পুরে নিল টিম ইন্ডিয়া (India beat WI by 8 runs in second T20I) ৷

6. Ahmedabad Blasts Case : আমেদাবাদ বিস্ফোরণ মামলায় 38 জনকে প্রাণদণ্ড দিল আদালত

2008 সালের 26 জুলাই ৷ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আমেদাবাদের বিভিন্ন জায়গা ৷ দোষীদের সাজা ঘোষণা করল গুজরাতের বিশেষ আদালত (Ahmedabad Blasts Case) ৷

7. TMC Working Committee Meeting : অভিষেকই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

শুক্রবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের (TMC Working Committee Meeting) পর এই ঘোষণা করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হচ্ছেন সুব্রত বক্সী, যশবন্ত সিনহা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷

8. Bengal Civic Polls 2022 : উত্তপ্ত কাঁথি, মন্ত্রী অখিল গিরির ছেলের উপর আক্রমণের অভিযোগ শুভেন্দুর দেহরক্ষীদের বিরুদ্ধে

পৌর নির্বাচনের প্রচারকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সন্ধ্যায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল কাঁথি ৷ 13 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সুপ্রকাশ গিরির উপর আক্রমণের অভিযোগ (aleegetation of attack on TMC Candidate Suprakash Giri) উঠেছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (BJP Leader Suvendu Adhikari) নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে ৷ সুপ্রকাশ রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরির ছেলে (Son of minister Akhil Giri) ৷ জানা গিয়েছে, এদিন কাঁথি পৌরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডে শুভেন্দু অধিকারী ভোট প্রচারে এলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঝামেলার সূত্রপাত ৷ তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতেও জড়িয়ে পড়েন শুভেন্দু ৷ পরে অসুস্থ বোধ করায় সুপ্রকাশ গিরিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ ভোট প্রচারে বেরিয়ে হুমকির দেওয়ার অভিযোগে এদিনই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কাঁথি থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন 5,6, ও 10 নম্বর ওয়ার্ডের কিছু ভোটার ৷

9. Mayor Of Chandannagar : নাগরিক পরিষেবায় জোর, চন্দননগরের মেয়র পদে হ্যাটট্রিক করে বললেন রাম

এই নিয়ে টানা তিনবার চন্দননগরের মেয়র পদে নির্বাচিত হলেন রাম চক্রবর্তী (Mayor Of Chandannagar Ram Chakraborty)

10. Mayor of Bidhannagar : বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণাই, চেয়ারম্যান সব্যসাচী

বিধাননগরের মেয়র নির্বাচনে নিজের পুরনো সঙ্গী কৃষ্ণা চক্রবর্তীর উপরেই আস্থা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Suprimo Mamata Banerjee) ৷