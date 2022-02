1.West Bengal Weather Update : রোদ্দুর থাকলেও বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া অফিসের

আজ রোদ ঝলমলে দিন থাকলেও সপ্তাহ শেষে বৃষ্টি হতে পারে দুই বঙ্গেই ৷ সঙ্গে বাড়বে রাতের তাপমাত্রা (West Bengal Weather Update) ৷

2.Belur Math to Reopen : 23 ফেব্রুয়ারি থেকে খুলছে বেলুড় মঠের দরজা

ফের খুলছে বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন ৷ মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী 23 ফেব্রুয়ারি থেকে খোলা হচ্ছে মঠ (Belur Math Reopening) ।

3.Raniganj Coal Mine Explosion : রানিগঞ্জে ইসিএলের খনিতে বিস্ফোরণ, মৃত 1

কাজ করার সময় কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের (1 Died at Raniganj ECL Coal Mine) ৷ গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আর এক শ্রমিক ৷ রানিগঞ্জ ইসিএলের সাতগ্রাম এরিয়ার জেকেনগর প্রোজেক্ট কোলিয়ারির ঘটনা ৷

4.Bengal Civic Polls 2022 : মুখ্যমন্ত্রীকে 'ফাঁসির রানি' বলে কটাক্ষ রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বর্ধমান শহরে (Bardhaman Town BJP) দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে পৌর নির্বাচনের প্রচারে এসে তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

5.Jodhpur Park Cafe : উৎসবের নামে ক্যাফেতে 'তোলাবাজি', পুলিশের জালে পাঁচ অভিযুক্ত

তোলাবাজির অভিযোগ যোধপুর পার্কের একটি ক্যাফেতে (Jodhpur Park Cafe )। অভিযোগ যোধপুর পার্কে উৎসবে টাকা দিতে হবে ওই ক্যাফে কর্ত্রীকে । গোটা উৎসবের বিজ্ঞাপনের রেট চার্ট হাতে ধরিয়ে চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে বলা হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ( 5 arrested for allegation of extort money from a cafe owner) ।

6.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

7.ETV Bharat Horoscope for 18th February: প্রেমজীবন দারুণ কাটবে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের, বাকিদের ভাগ্যে কী রয়েছে ?

অর্থলাভের সুযোগ পাবেন কেউ ৷ বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হবে কারও ৷ ইতিবাচক দিন কাটাবেন কেউ কেউ ৷

8.Corona Update in Bengal : রাজ্যে সামান্য বাড়ল করোনা সংক্রমণের হার, কমল দৈনিক মৃত্যু

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় নদিয়ায় 3 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 2 জনের (2 Died of Corona in Kolkata)৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, হুগলিতেও 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ জলপাইগুড়ি, মালদা, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও উত্তর 24 পরগনায় 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

9.Ena and Ravi On Music Video Nishi : কাশ্মীরে নতুন মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং নিয়ে আড্ডায় এনা সাহা

'জারেক এন্টারটেনমেন্ট' থেকে মুক্তি পেয়েছে নতুন প্রেমের গান 'নিশি'-র মিউজিকি ভিডিয়ো । ভালবাসার এই মরশুমে নতুন এই ভিডিয়ো দর্শকদের মধ্যে যে উত্তেজনার তুফান তুলবে এবিষয়ে নিশ্চিত ভিডিয়োর দুই কলাকুশলী এনা সাহা এবং রবি শ ৷

10.Surajit Sengupta last Rites : শেষবারের জন্য ময়দানের দুই ক্লাবে সুরজিৎ, চোখের জলে বিদায়

শেষবারের জন্য ময়দানে এলেন ঠিকই ৷ তবে ফুলের মালায় সজ্জিত হয়ে, শববাহী শকটে (Surajit Sengupta last Rites) ৷ কলকাতা ময়দানের অনেক সোনালি বিকেল উজ্বল হয়েছে তাঁর ক্রীড়া নৈপুণ্যে । তাই শেষবেলায় সুরজিৎ সেনগুপ্তের মরদেহ নিয়ে আসা হল ময়দানে ।