1.Mamata on Bappi Lahiri : বাংলার আদরের বাপ্পিদার প্রয়াণে শোকবার্তা মমতার

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সঙ্গীত হারিয়েছে তার ইন্দ্রধনুকে ৷ একইদিনে গভীর রাতে সেই সন্ধ্য়াতারার দেশে পাড়ি দিয়েছেন সুরকার গায়ক বাপ্পি লাহিড়ীও ৷ এই কিংবদন্তির উদ্দেশ্য়ে শোকবার্তা জ্ঞাপন করছেন সঙ্গীতানুরাগী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ সকলেই ৷ শোকবার্তা জ্ঞাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও (Mamata Banerjee reaction on Bappi Lahiri Demise ) ৷

2.Modi Pays Tributes to Sandhya-Bappi : অপূরণীয় ক্ষতি, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়-বাপ্পি লাহিড়ীর প্রয়াণে মর্মাহত মোদি

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও বাপ্পি লাহিড়ীর প্রয়াণে মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi pays tributes to Sandhya Mukhopadhyay and Bappi Lahiri) ৷ টুইটে প্রয়াত শিল্পীদের পরিবারকে সমবেদনা জানালেন তিনি ৷

3.Bappi Lahiri A Memorable Journey : ফিরে দেখা ডিস্কো কিং বাপ্পিদার বর্ণময় সঙ্গীত যাত্রা

মঙ্গলবার রাতে জুহুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রখ্য়াত গায়ক তথা সুরকার বাপ্পি লাহিড়ী ৷ 69 বছর বয়সি এই কিংবদন্তি যাপন করেছেন এক বর্ণময় জীবন ৷ বিদায়বেলায় ফিরে দেখা যাক, তাঁর জীবনের কিছু বিরল মুহূর্ত ৷

4.Mamata On Sandhya Mukhopadhyay : গীতশ্রীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উত্তরবঙ্গ সফর কাটছাঁট, ফিরছেন মমতা

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন কিংবদন্তী গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ৷ খবর পেয়ে থেকেই শিল্পীর সঙ্গে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata On Sandhya Mukhopadhyay) ৷ শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতেই উত্তরবঙ্গ সফর কাটছাঁট করে কলকাতা ফিরছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ উত্তরবঙ্গের আর এক কিংবদন্তী বাপ্পি লাহিড়ীর প্রয়াণেও শোকবার্তা জানিয়েছেন তিনি ৷

5.Bappi Lahiri Passes Away : প্রয়াত ডিস্কো কিং বাপ্পি লাহিড়ী

মুম্বইয়ে মারা গেলেন বাপ্পি লাহিড়ী (Bappi Lahiri Passes Away) ৷ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 69 বছর ৷ ভর্তি ছিলেন মুম্বইয়ের জুহুর একটি হাসপাতালে ৷

6.Sandhya Mukhopadhyay Demise : কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে...

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গান আজ ফিরে ফিরে আসছে আমাদের ভাবনায় । চোখ রাখা যাক তাঁর বাছাই করা কয়েকটি গানের তালিকায় (Popular songs by Sandhya Mukhopadhyay at a glace)।

7.Sandhya Mukherjee Songs : কালজয়ী সব গানে আকাশের অস্তরাগে চির অমর গীতশ্রী

9.Sandhya Mukhopadhyay Passes away : প্রয়াত গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

গত 27 জানুয়ারি থেকে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন (on 27th january Sandhya Mukhopadhyay was admitted to hospital) ৷

