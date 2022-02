1.West Bengal Weather Update : শীতের বিদায় বেলাতেও ঠান্ডার আমেজ

শীত যাব যাব করছে ৷ এবারে ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত শীতের ইনিংসে বাধা হয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (West Bengal Weather Update) ৷

2.School Reopening in KMC : রাজ্যের নির্দেশের পরই পৌর প্রাথমিকে স্কুল খোলার তৎপরতা, রিপোর্ট তলব মেয়রের

রাজ্য সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী 16 ফেব্রুয়ারি থেকে খুলে যাচ্ছে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুল ৷ নির্দেশের পরই স্কুল খোলার তৎপরতা কলকাতা পৌরনিগম এলাকার স্কুলগুলিতে (School Reopening in KMC) ৷ কীভাবে ক্লাস হবে, স্কুলগুলির বর্তমান পরিকাঠামো কী এই সব বিষয় উল্লেখ করে দু'দিনের মধ্যে মেয়রের কাছে রিপোর্ট জমার নির্দেশ ৷

3.India vs West Indies : ওয়ান-ডে সিরিজেও লক্ষ্য ‘ক্যারিবিয়ান বধ’, প্রথমবার ইডেন দেখবে অধিনায়ক রোহিতকে

টি-20 সিরিজে ‘ভারত বধ’ করে ওয়ান-ডে সিরিজে হারের ক্ষতে প্রলেপ দিতে মরিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ ফলে রবিবারই অনুশীলনে নেমে পড়েছিল ক্যারিবিয়ানরা ৷ সোমবার বিকেল অনুশীলনে নামল ভারতীয় দলও (India start practice in Eden Gardens) ৷

4.Bengal School Reopening : 16 ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে খুলছে প্রাথমিক স্কুল

প্রাথমিক স্কুলের পঠন পাঠন শুরু হচ্ছে (Primary schools to reopen in West Bengal) ৷ প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি স্কুল খুলে দেওয়া হচ্ছে আগামী 16 ফেব্রুয়ারি থেকে ৷

5.Municipal Corporation Election Result 2022 : সবুজ ঝড়ে চার পৌরনিগমে পরাস্ত বাম-কংগ্রেস-বিজেপি

পশ্চিমবঙ্গের চার পৌরনিগমের ভোটে সবুজ ঝড় (left congress bjp defeated by tmc in four municipal corporation election) ৷ আসানসোল, শিলিগুড়ি, চন্দননগর ও বিধাননগর, চার পৌরনিগমেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি ৷

6.Crocodile Release in Sunderbans : সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় নদী, খালে কুমির ছাড়ল বন দফতর

প্রত্যেক বছর কুমিরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি, জলাশয়ে ৷ তাই সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় কুমির ছাড়ল বন দফতর (Crocodile Release in Sunderbans) ৷

7.Jharkhand and WB Police Meet : রাজ্যের পৌরভোট নিয়ে ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বৈঠক দুমকায়

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ৷ ভোটের দিন যাতে কোনও গোলমাল না হয়, তাই আগেভাগে দুই রাজ্যের পুলিশের মধ্যে আলোচনা হল (Jharkhand and WB Police Meet) ৷

8.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

9.Sukanta Slams Abhishek : ওর থেকে বড় চোর আর নেই, নাম না করে অভিষেককে আক্রমণ সুকান্তর

আশুতোষ কলেজের সামনে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Slams Abhishek) ৷

10.ETV Bharat Horoscope for 15th February : প্রেমজীবন আজ হতাশাপূর্ণ থাকবে তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের, বাকিদের ভাগ্যে কী রয়েছে ?

সঙ্গীর সঙ্গে ভাল সময় কাটবে কারও ৷ আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 15th February) ৷