1.WB Municipal Corporation Election Result LIVE : শিলিগুড়িতে পরাজিত প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, চার পৌরনিগমেই বোর্ড গঠনের পথে তৃণমূল

সকাল আটটা থেকে শুরু ভোট গণনা ৷ স্ট্রং রুমগুলিতে রয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় ৷ কোন দল বোর্ড গঠন করছে তা দুপুরের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে বলে মনে করছেন নির্বাচন কমিশন ৷

2.Corona Update in India : দৈনিক করোনা সংক্রমণ একধাক্কায় 10 হাজার নামল

নিম্নমুখী করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৷ কাল ছিল 44 হাজার ৷ আজ সংক্রমণ কমে 34 হাজারে (Corona Update in India) ৷

3.SMC Election Result 2022 : সবুজ ঝড়ে পরাজিত ছ'বারের বাম কাউন্সিলর মুকুল সেনগুপ্ত

গণনার শুরুতেই শিলিগুড়িতে সবুজ ঝড় (SMC Election Result 2022)। পরাজিত হলেন ছয় বারের বাম কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ও এবারের 47নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী মুকুল সেনগুপ্ত ।

4.BMC Election Result 2022 : গণনা শেষের আগেই বিধাননগরের 39নং ওয়ার্ডে জয়ের উচ্ছ্বাস তৃণমূলের

গণনা শেষ হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি (BMC Election Result 2022) ৷ তার আগেই বিধাননগরের 39নং ওয়ার্ডে বিজয়োৎসবে মাতলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা (Before the End of Counting TMC Celebrates Victory in 39th no Ward of Bidhannagar) ৷

5.CMC Election result 2022 : ফলাফল ঘোষণার আগেই চন্দননগরে সবুজ আবিরে উচ্ছ্বাস তৃণমূলের

চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলছে ভোটগণনা ৷ প্রথম পর্যায়ে 1-21 নম্বর ওয়ার্ডের গণনা হবে । একমাত্র 17 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে ভোট গণনা স্থগিত রাখা হয়েছে ।

6.Controversial comment of Congress MLA over Hijab: হিজাব না-পরলে ধর্ষিত হতে হয়, বিতর্কিত মন্তব্য কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়কের

মহিলারা হিজাব না-পরলে তাদের ধর্ষিত হতে হয় (Women get raped when they don't wear Hijab) ৷ হিজাব নিয়ে দেশজুড়ে চলা বিতর্কের মধ্যেই এ কথা বলে নয়া বিতর্কের জন্ম দিলেন কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক জমির আহমেদ (Congress leader Zameer Ahmed) ৷

7.AMC Election Result 2022 : আসানসোলে ভোট গণনাকেন্দ্রে গুলির খোল, এলাকায় চাঞ্চল্য

গণনাকেন্দ্রে গুলির খোল, চাপা উত্তেজনায় গণনা শুরু আসানসোলে (Municipal Corporation Election 2022)।

8.SMC Election Result 2022 : বিপুল ভোটে জিতে শিলিগুড়িতে কামব্যাক গৌতম দেবের

গৌতম দেবের কামব্যাক । শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচনে 3000-এর বেশি ভোটে জয়ী হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা 33 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ।

9.Assembly Elections 2022 : আজ গোয়ায় তৃণমূলের ভাগ্য পরীক্ষা, নজর উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে

আজ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দিন ৷ গোয়া, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তর প্রদেশে দ্বিতীয় দফার ভোট (Assembly Elections 2022) ৷

10.BMC Election Result 2022 : ফল প্রকাশের আগেই বিধাননগরে তৃণমূল কর্মীদের মিছিল, শব্দবাজি ফাটিয়ে উৎসব

বিধাননগর কলেজের ভিতরে এখনও গণনা চলছে । কিন্তু গণনাকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা শব্দবাজি ফাটিয়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, একের পর এক মিছিল করে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন ।